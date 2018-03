L'horoscope du 31 mars 2018

publié le 31/03/2018 à 06:41

Bélier

On parle encore de Vénus puisqu'elle entre aujourd'hui en Taureau où elle va former de bons aspects. Cela va certainement vous aider financièrement. Vous pourriez avoir une rentrée qui tombera un bon moment... A moins que vous n'ayez décidé d'une acquisition dans les prochains jours, si vous êtes du 1er décan pour l'instant (jusqu'au 9). Par ailleurs, le Soleil et Mercure vont être en conjonction (rétrograde), une bonne idée vous traversera la tête 2e décan.

Taureau

Bienvenue à Vénus, qui traversera vos 3 décans d'ici le 25 avril. Dans le 1er pour l'instant, elle crée une ambiance amoureuse, langoureuse, et gourmande. Vous serez gourmand de tout, au propre comme au figuré et vous serez presque tout le temps en quête de plaisir. Les célibataires seront aux aguets, désireux de faire une rencontre et cela pourrait arriver, surtout que la semaine prochaine Vénus sera en harmonie avec Mars, ce qui vous rendra plus conquérant.

Gémeaux

Vénus se cache dans l'ombre de votre signe ; il sera question de compassion, de don de soi, voire de sacrifice ou d'amours cachées... 1er décan jusqu'au 9 avril. Vous pourriez être avec quelqu'un qui est marié/e et vivre plus difficilement le côté clandestin de votre relation. Mais vous pouvez aussi, a contrario, être totalement indifférent aux choses de l'amour parce que vous aurez d'autres priorités. Un problème d'argent, par exemple...

Cancer

Elle vous fera du bien cette Vénus en Taureau, elle vous fera oublier les petites misères de Saturne et c'est la fidélité de vos amis qui en sera responsable. Ils seront là si vous avez besoin d'eux, mais vous aussi vous serez là pour eux et vous pourrez toucher du doigt la solidité de vos liens. Il est vrai que la conjonction Mars/Saturne s'oppose encore à vous (né autour des 30 juin, 1er juillet) et que vous passez par des moments pénibles. Gare à la somatisation !

Lion

Vénus se trouve à présent au zénith de votre zodiaque, un bon plan pour votre vie professionnelle. Vous atteindrez facilement l'un de vos buts, 1er décan. Vous le ferez avec toute l'expérience et le talent qui sont les vôtres, on ne pourra que vous admirer et vous féliciter (tout ce que vous aimez !). Par ailleurs, vous allez bénéficier de la conjonction Soleil/Mercure pendant une grande semaine, un projet de voyage ou une éventuelle promotion pourraient être discutés.

Vierge

Du gâteau cette Vénus qui arrive en Taureau. Elle va occuper un des meilleurs secteurs de votre zodiaque et vous donner une énorme confiance en vous. Pendant quelques jours, ce doute fondamental qui vous accompagne presque en permanence et qui est à la fois une force et une faiblesse, ce doute laissera la place à une confiance, à un laisser-aller qui seront une vraie détente pour vous. Cela durera jusqu'au 9 avril pour ceux du 1er décan (nés en août-début septembre).

Balance

Dans un de ses domiciles, le Taureau, Vénus est puissante et dope votre séduction : vous serez très attirant. Mais vos finances seront aussi au top. Cela dit, attention parce que Vénus sera en secteur 8 et aura un côté un peu vénéneux : vous rendrez les autres jaloux, le plus souvent sans vous en rendre compte et votre conjoint ne restera pas sans réaction. Quant à vos amis, vous n'y pouvez rien s'ils sont jaloux, c'est dommage pour eux !

Scorpion

Vénus s'oppose à vous depuis le Taureau, mais c'est pour votre plus grand plaisir. Une invitation, une rencontre, un petit bonheur seront d'actualité. Ce sera actif pour le 1er décan jusqu'au 9 avril et, de plus, Vénus formera un bon aspect avec Mars et Saturne. Si vous faites une rencontre, il y a des chances pour que ce soit quelque chose de sérieux ou avec une personne plus âgée que vous (Saturne). Mais l'aspect est un peu trop rapide pour qu'il se passe quelque chose de concret.

Sagittaire

Ce sont vos relations au travail qui seront valorisées par Vénus. Soit vous adorerez votre boulot, soit quelqu'un qui bosse avec vous vous plaira. Si vous ne travaillez pas, vous apprécierez néanmoins vos activités quotidiennes, et il se peut qu'une personne que vous croisez souvent, ou quelqu'un qui vous soigne, vous apparaisse soudain sous un autre jour... plus charmant semble-t-il. Par ailleurs, 2e décan le Soleil et Mercure vous permettent d'avoir raison dans vos discussions.

Capricorne

Voilà qui va vous consoler, Saturne et Mars vous en font voir des vertes et des pas mûres, mais grâce à Vénus il va y avoir une belle amélioration. D'ici le 9 avril, le 1er décan verra sa situation ou sa santé s'améliorer et vous en éprouverez de la gratitude car, franchement, ça ne va pas fort en ce moment (né fin décembre surtout). 2e décan, ne prenez aucune initiative jusqu'à mercredi prochain ; et même après, ne faites rien sous le coup de l'émotion.

Verseau

Vénus investit un secteur qui représente la famille, la maison, les bases de votre vie. Vous pourriez accueillir chez vous quelqu'un que vous aimez beaucoup. Cela ne durera pas très longtemps, Vénus est rapide... Vous pourriez aussi, 1er décan jusqu'au 9 avril, revoir quelqu'un de votre passé : un ou une ex. risque en effet de se manifester, en rêve ou dans la réalité. Cela vous vaudra quelques émotions pas désagréables.

Poissons

La communication dans le couple ou avec vos proches sera au premier plan. Apparemment, vous serez plus ouvert et ce sera bien sûr à votre avantage. Nous avons souvent évoqué le fait que vous préfériez la communication infra-verbale, c'est-à-dire ce que vous sentez que l'autre veut vous dire et ce que vous, vous lui faites ressentir. Mais, quand même, les mots sont faits pour communiquer, c'est ce qui nous distingue des animaux, alors n'hésitez pas à les utiliser.