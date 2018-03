L'horoscope du 29 mars 2018

publié le 29/03/2018 à 06:20

Bélier

Vous aurez un problème de concentration et serez ailleurs 2e décan. Probablement parce que vous aurez un souci à gérer, devoir aller chez le médecin par exemple. Vous n'aimez pas voir le médecin et vous occuper de votre santé ne fait pas partie de vos activités préférées, sauf ascendant Vierge. 1er décan, la conjonction Mars-Saturne est de plus en plus étroite et si vous êtes né fin mars, vous pourriez avoir mal quelque part ou être impuissant à régler un problème qui s'éternise.

Taureau

Les influx de Neptune sont activés et sont une chance pour vous car ils vous conseillent d'être moins ferme, moins rigide. Cela améliore vos relations, 2e décan. Il est possible que vous ayez une aide, que quelqu'un vous conseille ou même vous guide. Une personne à qui vous accordez une totale confiance, ce qui est rare ! Mais vous avez de l'amour ou une forte amitié pour lui ou pour elle, et son influence sur vous semble être excellente. Et ce n'est pas un hasard si cette personne est dans votre vie.

Gémeaux

L'opposition entre la Lune et Neptune ne durera que quelques heures, mais le 2e décan sera de nouveau déstabilisé par une problématique professionnelle. Le Bélier, qui règne actuellement, est votre secteur d'espoir et de projets, il est donc possible que quelque chose ne se fasse pas, alors que vous comptiez dessus... Mais c'est l'histoire de votre vie en ce moment. 1er décan, un gros souci financier risque de vous prendre la tête ces jours-ci et jusqu'en fin de semaine prochaine.

Cancer

Neptune étant en harmonie avec vous, vous bénéficiez de bons influx qui vous connectent à votre moi profond et vous aident à être totalement vous-même. C'est comme si vous étiez en train de vous découvrir, de comprendre votre fonctionnement psychologique. Feriez-vous un travail sur vous-même, 2e décan ? Cela pourrait correspondre à ces bons influx de Neptune dont le but ultime est de vous " brancher " à la fois sur vous-même et sur le langage du monde.

Lion

Vous pourriez faire une erreur dans votre comptabilité ou en manipulant de l'argent. Mais le contraire peut aussi se manifester et ce sera vous l'innocente victime. Rien de bien grave, c'est un aspect lunaire qui ne dure que quelques heures... Vous aurez l'impression d'avoir tout bien fait, mais en réalité une erreur se sera glissée ; même chose si on ne vous rend pas bien la monnaie, par exemple. Cela ne concerne que le 2e décan, qui trouvera rapidement le moyen de corriger ce petit problème.

Vierge

Dans votre signe, la Lune s'oppose à Neptune et vous pourriez avoir affaire à quelqu'un d'omnipotent et qui cherchera à vous en imposer. Défendez-vous ! Plus vous laisserez cette personne agir selon son bon vouloir, plus il ou elle s'installera sur votre territoire et vous empêchera d'être vous-même. C'est déjà en cours pour certains natifs du 2e décan, alors que cela pourrait arriver pour d'autres. Méfiez-vous des personnes qui semblent parfaites, idéales au premier regard.

Balance

Vous devriez laisser l'autre gérer ses problèmes tout seul. Les régler à sa place ne lui rend pas forcément service, il/elle doit trouver ses propres solutions. Voilà le meilleur service à lui rendre, le/la mettre sur la voie d'une autonomie et d'un développement de sa conscience. Vous êtes bien sûr très capable de le faire, seulement il faut renoncer au pouvoir que vous donne le fait de régler les problèmes et de la dépendance dans laquelle cela place l'autre (conjoint, enfant, etc.).

Scorpion

Vous apprécierez l'opposition Lune-Neptune dans la mesure où elle potentialise votre instinct et votre intuition. 2e décan, faites-vous confiance aujourd'hui, écoutez votre petite voix intérieure, celle qui vous dit parfois des choses qui vont à l'encontre de ce que vous pensez. La pensée est du domaine du rationnel, l'intuition est du domaine de l'indicible : ce sont vos sens qui captent des images et votre cerveau les transforme en sensations, en impressions que vous devez prendre en compte.

Sagittaire

Vous, vous n'apprécierez pas cette opposition Lune-Neptune qui va, de nouveau, vous confronter au fait que vous n'avez pas de bases assez solides, 2e décan. Vous ne parvenez pas à construire et même si vous avez des relations de longue durée, elles ne correspondent pas à ce que vous attendez d'une relation (né après le 6/12). Et si vous idéalisiez un peu trop ce domaine ? Si vous en attendiez quelque chose qu'il ne peut pas vous apporter, mais que vous devez vous apporter vous-même ?

Capricorne

Neptune est une bénédiction pour ceux du 2e décan, nous l'avons déjà dit : elle libère votre parole et surtout l'expression de vos sentiments, longtemps entravée. Cela concerne à présent ceux du 2e décan qui sont nés après le 6 janvier et qui découvrent quelque chose d'universel : le langage du coeur. A travers la relation avec un enfant ou avec quelqu'un en qui vous avez confiance et à qui vous vous confiez volontiers. Et ce que vous avez ouvert en vous ne se refermera pas.

Verseau

Neptune occupant votre secteur d'argent, il a tendance à disparaître rapidement de votre compte en banque 2e décan. Vous n'avez pas assez conscience de sa valeur. Enfin, c'est une des interprétations que l'on peut faire de ce transit de Neptune en Poissons, un peu trop durable à votre goût (né les premiers jours de février). Et si vous avez des problèmes pour garder votre argent, cela vient peut-être du fait que vous entretenez, inconsciemment, une insécurité héritée de l'enfance.

Poissons

Neptune étant chez vous, vous serez sensible à la conjoncture si vous êtes du 2e décan, né après le 5 mars. Vous pourriez être dans le déni, ou dans une fuite. Fuir la réalité est une des spécialités du Poissons, qui préfère souvent sa propre réalité, celle qu'il se construit, à la réalité commune à tous les êtres vivants. Et avec Neptune, tout prend une ampleur difficile à contenir. Même problème si vous êtes dépendant de quelque chose (une substance, la nourriture) ou de quelqu'un : ça déborde !