L'horoscope du 30 mars 2018

publié le 30/03/2018 à 06:27

Bélier

Vénus et Uranus provoquent toujours des tensions et des imprévus pour la fin du signe, mais elles peuvent aussi créer les conditions d'un coup de foudre. Avec cette configuration, tout est possible, le meilleur comme le pire, le plus inattendu et le plus surprenant. Et si vous avez un choix à faire, vous pourriez effectuer une volte-face et agir a contrario de ce que vous aviez prévu de faire. 1er décan, vous continuez à être dans un rapport de force ou en colère contre un supérieur ou un parent.

Taureau

Vénus s'approche de votre signe mais sa rencontre avec Uranus risque de semer un peu la pagaille si vous êtes du 1er décan. Vous avez un important défi à relever. Vous êtes ou allez être placé face à un changement, à quelque chose que vous n'attendiez pas. A moins que vous n'ayez un important projet en tête, mais il faut savoir qu'il vous prendra du temps et de l'énergie. Cela dit, vous êtes persévérant et c'est à cette disposition que vous devrez de réussir votre entreprise.

Gémeaux

Contrairement à hier, vous serez de plain-pied dans la réalité, surtout 3e décan. Une offre inattendue vous a été faite ou va vous être faite et vous l'accepterez. Saturne ne vous dicte plus sa loi comme l'année dernière où tout ce qui dérangeait votre organisation vous déplaisait et où vous rejetiez toute idée de changement. La configuration n'est plus du tout la même et si vous êtes né après le 18 juin, vous pourriez bien avoir une agréable surprise ces jours-ci.

Cancer

C'est la rencontre Vénus/Uranus qui est importante pour le 3e décan. Une décision totalement imprévisible pourrait vous être, ou vous avoir été signifiée. Cet aspect s'était déjà présenté, probablement sous une autre forme, au printemps 2017 et vous y êtes de nouveau confronté, sans avoir la possibilité de contrôler les choses. Cela dit, l'aspect est rapide et Uranus cessera sa dissonance en mai. A mon avis, ce sont les conséquences de ce qui s'est passé il y a un an qui vous contrarient.

Lion

Né après le 19 août, il peut y avoir un retournement de situation, un changement brusque mais qui vous plaira ! Il se peut qu'une rencontre vous électrise. Pas forcément une rencontre amoureuse, il peut s'agir de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui se manifeste, à votre plus grande surprise... Mais vous pouvez aussi croiser quelqu'un qui vous plaira, sans qu'il se passe quoi que ce soit parce que vous, ou l'autre, n'êtes pas libre.

Vierge

Né en août et début septembre vous êtes cajolé par les astres, ils vous disent que vous pouvez entreprendre ce que vous voulez, cela aboutira avec succès. Vous y mettrez toute votre énergie et une grande persévérance, rien ne vous arrêtera et vous ne vous découragerez pas, même si votre entreprise connaît des aléas. Mais des aléas normaux, comme en connaît tout projet. Quoi qu'il en soit, c'est le bon moment pour donner une impulsion et vous investir à fond.

Balance

La Lune s'invite ce soir dans votre 1er décan et il y aura du vague à l'âme, voire des bleus à l'âme pour certains natifs. Certains pourraient se trouver immobilisés. Vous avez pu faire une chute par exemple et c'est l'une de vos jambes qui a pris... Par ailleurs, c'est un peu rock'n roll pour le 3e décan avec la conjonction de Vénus et d'Uranus. Votre partenaire ou un proche pourrait se montrer totalement imprévisible, impossible de le ou la contrôler.

Scorpion

1er décan, vous pourriez avoir entrepris un travail ou des études que vous avez envie de remettre en question, peut-être parce que ce n'était pas votre 1er choix. On a pu vous influencer, ou vous vous êtes décidé sans savoir ce qui vous attendait et aujourd'hui vous avez envie de tout envoyer promener. Même s'il s'agit d'une association professionnelle ou d'un mariage ! En tout cas, si vous êtes né entre le 23 et le 27 octobre, cela commence à vous travailler sérieusement.

Sagittaire

C'est vrai que vous n'appréciez pas la lenteur et l'obligation qui vous est faite de vous conformer à des délais, 1er décan, mais voyez plus loin que le moment présent. Il faut juste vous montrer patient quelques jours, une dizaine tout au plus, et les choses reprendront un cours normal. Sauf qu'il vous manquera un élément pour pouvoir poursuivre ce que vous avez entrepris, un papier, une signature peut-être. Et là, ce sera un peu plus long ; vous aurez satisfaction après le 15 avril.

Capricorne

Du remue-ménage pour ceux qui sont nés après le 16 janvier. Vous pourriez changer d'avis pour la énième fois, tant vous craignez de vous tromper de direction. Quoi que vous décidiez, de toute façon ça ne sera plus " comme avant " et vous serez bien obligé d'accepter que les choses aient changé ; même si ce changement se fait sans vous. 1er décan, ce n'est pas le nirvana, loin de là. Une très grosse contrariété ou un problème de santé pourrait vous immobiliser provisoirement.

Verseau

3e décan, l'harmonie entre Jupiter et Pluton se reforme et va durer jusqu'au 22 avril. Né autour des 9, 10 février, on vous offre l'occasion de prendre le pouvoir. Mais on ne vous donne pas le pouvoir, c'est à vous de le prendre et d'en faire bon usage. Utilisez votre instinct (Pluton) et votre intuition pour vous emparer sans états d'âme de la place (Jupiter) qui semble vous revenir. N'oubliez jamais que le pouvoir se prend, il ne se demande pas, on n'attend pas qu'il vous tombe entre les mains...

Poissons

Si le 2e décan fuit une situation qu'il ne veut pas affronter, le 1er décan est au contraire pressé d'affronter certains défis et de réaliser ce qu'il a en tête. Vous avez envie de progresser, dans quelque domaine que ce soit, et vous mettez tout en oeuvre pour le faire : bravo ! Vous pourriez d'ailleurs recevoir une aide très efficace, ce qui est souvent le cas lorsqu'on est sur le bon chemin : la vie vous parle et vous envoie des signaux pour vous encourager.