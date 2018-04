L'horoscope du 1er avril 2018

publié le 01/04/2018 à 06:40

Bélier

Ce n'est pas une journée facile, vous serez trop réceptif et sensible aux comportements des autres. En outre, né vers le 29/3, impossible d'agir... La conjonction de Mars et de Saturne est exacte aujourd'hui et continue à vous empêcher d'être vous-même, c'est-à-dire entreprenant et sans cesse en action. Mais il se peut que vous ayez mal quelque part, ou même que vous vous soyez blessé... Heureusement, l'aspect se défait demain et il sera de moins en moins nocif.

Taureau

Vénus étant chez vous, 1er décan, ne faites rien d'autre que profiter. 2e décan, la communication est un peu plus compliquée que d'habitude avec vos ados. Et si vous n'avez pas d'ado à la maison, c'est avec un proche que le dialogue pourrait être rompu, sans que vous sachiez pourquoi. Vous vous interrogez sur ce que vous avez fait ou dit, mais rien ne vous vient à l'esprit. Patientez jusqu'au 15, tout en restant à l'écoute si on daigne vous parler.

Gémeaux

Le Soleil et Mercure sont collés-serrés en Bélier, cela touche le 2e décan et les projets ou les espoirs qui sont les siens. N'en parlez pas trop autour de vous. Parfois, mieux vaut garder les choses pour soi tant que ce n'est pas concret et, Mercure étant rétrograde, vous n'avez rien de sûr pour le moment. Evitez de trop anticiper les situations ou les réactions de vos proches, il se peut que vous soyez à côté de la plaque, que votre jugement soit un peu altéré.

Cancer

Courage, si vous êtes né fin juin-début juillet, les blocages vont se lever à partir de demain. Par ailleurs, né après le 20 juillet, vous devriez passer à autre chose. Apparemment, vous êtes en train de le faire et cela n'a pas été un processus facile ; il sera terminé en mai et vous retrouverez le sentiment de liberté qui vous manquait depuis deux ans (et parfois plus, selon votre thème). Mais peut-être aurez-vous un choix à faire d'ici le mois de mai ?

Lion

Jupiter étant un amplificateur, son alliance avec Pluton décuple votre besoin de pouvoir, dans le boulot mais pas que. Canalisez votre autorité 3e décan. Si vous en faites trop, si vous êtes trop dur, cela finira par se retourner contre vous car le jour où vous aurez besoin d'alliés vous n'en trouverez pas. Par ailleurs, 2e décan, le Soleil rencontre Mercure rétrograde : vous aurez une bonne idée à propos d'une affaire qui vous préoccupe, mais il faut la laisser mûrir.

Vierge

Le ciel n'est pas très zen, et vous non plus ! Sauf 1er décan ; vous semblez avoir trouvé le moyen de ne plus subir votre grande nervosité intérieure. Elle est souvent votre pire ennemie car vous n'en montrez rien, vous la dissimulez soigneusement et c'est plus difficile à vivre que lorsque l'on peut l'extérioriser. 2e décan, né autour du 5 septembre, justement, vous avez de bonnes raisons d'être nerveux ; si vous pouviez en parler à quelqu'un, ce serait top !

Balance

Vous n'êtes plus très nombreux à affronter Uranus, seuls ceux qui sont nés après le 20 octobre pourraient être encore face à un problème de couple. Ou avec un associé récalcitrant. Mais cela dure depuis longtemps et vous êtes pratiquement au bout de vos peines, ceux qui sont nés avant le 20 ayant, a priori, réglé le problème (bon an, mal an parfois). 1er décan, ce n'est vraiment pas le nirvana, surtout ne nagez pas à contre-courant, au contraire, accompagnez-le.

Scorpion

L'association entre Jupiter et Pluton vous intéresse particulièrement si vous êtes du 3e décan. Il semble que vous êtes en train d'étendre votre influence, que ce soit sur une clientèle ou sur vos proches. Mais il se peut aussi qu'on vous ait proposé une formation et qu'arrivé au bout de cette formation, vous soyez sûr d'avoir un travail rémunérateur. Vous pouvez aussi avoir appris ou être en train d'apprendre une méthode de soin comme la kiné, l'ostéopathie, le reiki...

Sagittaire

Si vous avez fait des plans pour la journée, 3e décan, il se peut que vous soyez obligé d'en changer. Mais ce qui est bien avec vous, c'est que vous vous adaptez. Aussi n'en serez-vous pas vraiment contrarié, sauf si vous deviez voir quelqu'un dont vous attendez quelque chose : mais vous aurez d'autres occasions ! Par ailleurs, né autour du 5 décembre, les limites existent et elles risquent de se rappeler à vous ces jours-ci. En principe dans le domaine financier, mais cela dépend beaucoup de votre ascendant.

Capricorne

L'amélioration évoquée hier va se développer dans les prochains jours, surtout pour le 1er décan, d'autant plus que Mars va se séparer enfin de Saturne. Vous ne serez plus coincé dans vos actions, ou obligé de faire des efforts surhumains pour ne pas être trop en colère et ne pas agir trop impulsivement. Cette amélioration sera due aux bons influx de Vénus, elle sera en harmonie avec votre 1er décan toute la semaine prochaine (et en phase avec Saturne).

Verseau

Né en fin de signe, après le 15 février, Uranus est encore active et accentue votre besoin de transmettre ce que toutes vos expériences de vie vous ont appris. Évidemment, cela dépend de votre âge mais même si vous n'avez pas énormément d'expérience vous avez appris certaines choses de la vie et votre "mission" est de les transmettre. Cela dit, vous pouvez aussi trouver votre bonheur sur un des réseaux sociaux que tout le monde utilise.

Poissons

1er décan vous avez les faveurs de Vénus, de Mars et de Saturne. Vénus et Saturne étant fortes, les sentiments que vous développez ont un solide ancrage. Quelle que soit la nature de ces sentiments, qu'ils soient amoureux ou amicalement complices, ils peuvent s'inscrire dans la durée et vous pouvez être en confiance. Même chose, mais avec plus de risques, pour le 3e décan qui expérimente la confiance en l'autre (surtout né autour des 13, 14 mars.