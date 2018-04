L'horoscope du 2 avril 2018

publié le 02/04/2018 à 06:40

Bélier

Mercure et Mars se regardent de travers toute la semaine, 1er et 2e décan vous ne ferez pas dans la dentelle et regretterez souvent d'avoir parlé trop cash. Mais vous aurez du mal à vous contrôler, sauf si vous êtes né aux alentours des 30, 31 mars : la dissonance de Saturne pourrait jouer un rôle de modérateur, voire de frein car vous aimeriez bien vous laisser aller à dire ce que vous pensez, ou même à agir en force, et cet aspect vous évitera d'aller trop loin.

Taureau

Vénus traverse votre 1er décan toute la semaine, 2 choses peuvent vous réjouir : aimer, vous sentir aimé, et avoir une sympathique rentrée d'argent. Et, à moins que votre thème de naissance ne dise le contraire, vous apprécierez la vie de mille manières, avec gourmandise et sensualité. Le 2e décan ne sera pas mal loti non plus, grâce à un bon aspect de Mars à partir de mercredi : vous aurez une énergie constructive et c'est donc le moment d'entreprendre.

Gémeaux

Si vous êtes du 2e décan, né après le 3 juin, le Soleil éclaire vos espoirs et vos projets toute cette semaine. Vous pourrez en concrétiser au moins un ! Mais né autour du 6 juin, essayez de ne pas prendre vos rêves pour une réalité et si vous cherchez du boulot, n'attendez pas qu'on vous propose : allez le chercher ce boulot ! Prenez le taureau par les cornes et foncez ! Il y va de votre survie financière, il faut que vous gagniez davantage votre vie.

Cancer

Sensibles à la dissonance Mercure/Mars, vous entendrez des propos qui vous feront bondir, 1er et 2e décans. De plus, vous ne pourrez pas riposter. Vous vous sentirez muselé, peut-être parce que votre " agresseur " sera quelqu'un d'important, un supérieur ou un parent. Et vous serez dans la crainte de voir le lien avec cette personne être abîmé si jamais vous avez l'outrecuidance de lui répondre. Une conjoncture pas facile à vivre, ça ira mieux après samedi.

Lion

D'excellents influx solaires feront votre miel cette semaine, on sait à quel point vous aimez être dans la lumière et c'est le 2e décan qui sera le plus éclairé. Le Soleil ne fait aucune mauvaise rencontre, aussi n'aurez-vous pas d'obstacle sur votre route ; mais consultez les prévisions pour votre ascendant (indispensable !). Toutefois, il y a encore des difficultés dans le boulot, ou côté forme, si vous êtes né autour du 2 août. Des bâtons dans les roues ?

Vierge

En phase avec Mars et Saturne, Vénus vous promet des moments forts, avec un sentiment de victoire pour les uns et des amours consolidées pour les autres. Cela concerne surtout ceux qui sont nés début septembre et qui sont dans une phase très positive de leur année. C'est le moment d'entreprendre, de vous lancer, vous aurez une détermination et une persévérance qui feront votre succès. Né autour du 8 septembre, une relation semble se déliter...

Balance

Mercure et Mars fâchées, cela indique que votre relation avec un proche sera difficile cette semaine. Votre interlocuteur sera agressif, 1er et 2e décan. C'est surtout avec un jeune que cela se passera, un ado en crise par exemple, ou avec un autre membre de la famille, notamment fin du 1er décan (né le 1er ou le 2 octobre). Et, apparemment, vous en avez pour une grande partie de la semaine, la patience est requise mais vous ne serez pas patient !

Scorpion

1er décan, Vénus se trouve face à vous et va se trouver en phase avec Mars et Saturne. Une conjoncture favorable à la consolidation de vos liens. Ou à une éventuelle rencontre, du genre sérieux et qui peut aller loin. Mais vous pouvez aussi fêter un grand nombre d'années de mariage... Côté boulot, il n'est pas impossible qu'on vous fasse une offre, qu'il s'agisse d'un travail supplémentaire ou de gérer plus de choses au poste que vous occupez actuellement.

Sagittaire

Capricorne

Mars et Saturne sont encore conjointes cette semaine, si vous êtes né fin décembre-début janvier vous aurez l'impression de reculer et non d'avancer. En réalité, vous stagnez et restez sur place, alors que les efforts que vous faites sont énormes. De toute façon, vous ne pouvez qu'attendre que l'orage passe et cela devrait se calmer en fin de semaine : Mars passera au 2e décan et formera alors un bon aspect avec Neptune. Certains de ce décan se lanceront dans le bénévolat.

Verseau

2e décan, le Soleil en Bélier vous encourage à vous exprimer avec une grande franchise, mais n'oubliez pas qu'il faut quand même un minimum de tact. Il vous arrive d'être un peu trop cash et même de parler trop vite. Prenez le temps de considérer à qui vous parlez et de mesurer le degré de sensibilité de votre interlocuteur. Vous ne pouvez pas vous adresser à chacun de la même manière, vous avez affaire à de l'humain, pas à des robots obéissants.

Poissons

Mars et Saturne s'alignent avec vous, natif de fin février-début mars. Une conjoncture de bon augure pour vos projets, surtout les plus difficiles. C'est-à-dire que pour d'autres que vous, ils ne seraient peut-être que de la routine, mais pour vous ils prennent un caractère exceptionnel parce qu'ils vont vous demander des efforts particuliers. Peut-être voulez-vous créer quelque chose, une nouvelle structure, et il faudra vous armer de courage et de patience.