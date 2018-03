L'horoscope du 27 mars 2018

publié le 27/03/2018 à 06:41

Bélier

Vous avez un objectif à atteindre, 1er décan, mais vous avez un gros obstacle sur votre route, qui nourrissent votre colère. Ne laissez pas vos émotions vous dominer. Or, la Lune occupe votre signe et place ce domaine des émotions au premier plan ! Aussi prenez du recul, de manière à ne pas prendre de décision que vous regretteriez ou à ne pas agir à contresens de vos intérêts. 3e décan, pour vous une place pourrait se libérer, à moins que vous-même n'acceptiez d'ouvrir une porte (né après le 17).

Taureau

Vous serez très protecteur aujourd'hui et pas seulement avec vos proches. Vos biens, votre argent, pourraient vous sembler menacés et vous paniquerez un peu. Peut-être que vous aurez juste une dépense obligatoire, mais le fait de devoir sortir de l'argent vous déplaira profondément, pour quelque raison que ce soit. De plus, vous savez que grâce à Mars vous avez un moyen d'action (né autour du 26 avril), mais apparemment vous ne pouvez pas l'utiliser pour des questions de morale semble-t-il.

Gémeaux

Une bonne conjoncture pour vous et surtout pour le 3e décan. Vous aurez, comme souvent, une oreille qui traîne et une information saisie au vol vous sera utile. Attention cependant à ne pas vous faire avoir par une fausse information, à ne pas croire en une rumeur sans fondement. Avant le moindre mouvement ou avant de dire quoi que ce soit, renseignez-vous sur la validité de ce que vous avez entendu. 3e décan, en particulier, on pourrait chercher à vous faire faire un faux pas.

Cancer

Vous continuez à ne pas être gâté, surtout 1er décan, né fin juin. Le choix que vous avez à faire implique un renoncement auquel vous ne pouvez pas à vous résoudre. Et pourtant, ce n'est que lorsque vous aurez lâché prise que vous vous sentirez mieux. Même si c'est douloureux au départ, vous en tirerez un bénéfice au final. Cela dit, ce n'est pas mieux pour le 3e décan (né après le 19 juillet) car une conjonction entre Vénus et Uranus en formation crée de fortes tensions côté sentiments.

Lion

Votre imagination risque de dépasser les limites, 3e décan, ne croyez pas en tout ce qu'elle vous inspire, qu'il s'agisse d'un optimisme démesuré ou de pessimiste. Né autour du 15 août, vous aurez tendance à aller d'un extrême à l'autre avec la dissonance Lune/Jupiter (passagère) mais c'est de vous-même que vous devez vous méfier, plus que des autres ! Toutefois, rassurez-vous, dès demain vous disposerez d'un bon aspect qui vous permettra de voir toute situation sous un autre jour.

Vierge

Cette année les obstacles ne sont pas pour vous, en tout cas pas avant novembre pour le 1er décan. Alors les limites, vous pouvez les dépasser ; il le faut même ! Vous pouvez ou vous allez pouvoir sortir d'une sorte de carcan qui vous enferme dans un fonctionnement de votre pensée dont vous ne voulez plus. Il va y avoir une vraie libération, suite à un travail que vous aurez fait sur vous-même et à des prises de conscience qui vous permettront d'utiliser un potentiel resté inemployé.

Balance

Si vous êtes dans la tourmente, comme on l'a vu hier, sachez que vous avez des amis tout prêts à vous aider et à vous donner des solutions qui sortent de l'ordinaire. Parlez-en autour de vous, quel que soit votre décan mais surtout si vous êtes du 1er, vous n'aurez pas à le regretter ! Né autour des 20, 21 octobre, après une période de bouleversements, vous allez reprendre votre route normale, tout en ayant fait une ou des expériences enrichissantes... mais déstabilisantes en même temps.

Scorpion

Méfiez-vous de la conjoncture, natif du 3e décan, vous jugerez les autres de manière arbitraire et on trouvera que vous allez un peu trop loin dans le dénigrement. Cela concerne surtout ceux qui sont nés autour du 15 novembre et qui reçoivent la conjonction de Jupiter rétrograde. Vous n'êtes pas mieux ni pire que les autres, acceptez le fait que vous êtes soumis aux mêmes règles, aux mêmes lois, et parfois aux mêmes tracasseries que tout un chacun. Et que vous êtes responsable.

Sagittaire

Vous n'êtes plus, et de loin, le mouton noir du zodiaque, au contraire. 3e décan par exemple, cette journée pourrait vous mettre en joie tant elle sera excitante. Il est vrai que vous bénéficiez d'une harmonie de Vénus et d'Uranus qui, même si les événements ne sont pas majeurs, a le pouvoir de créer de la " nouveauté ", des expériences inédites, ou des moments un peu spéciaux. Notamment si vous êtes né après le 18 décembre. Mais tout le signe peut en avoir des échos.

Capricorne

Si le 1er décan semble immobilisé et en attente d'une évolution qui ne vient pas, le 3e décan a la possibilité de faire avancer son projet, mais il lui faut se décider. Nous l'avons déjà vu, certains d'entre vous sont face à un changement à propos duquel ils ont dix fois changé d'avis, mais le temps passe et vous n'aurez très bientôt plus la possibilité d'effectuer ce changement. Mais, je vous l'accorde, il peut constituer un important bouleversement dans votre vie.

Verseau

Votre ou vos projets prennent de l'élan, 3e décan. Il se trouve que quelqu'un apprécie votre manière de travailler et surtout de vous exprimer dans votre activité. Il pourrait se passer quelque chose de déterminant pour votre avenir d'ici samedi, notamment si vous êtes né après le 15 février. Ceux qui sont nés avant ont déjà eu cette même occasion. Par ailleurs, 1er décan, ne piaffez pas d'impatience si les choses vont trop lentement ; ça ira trop vite au mois de mai, vous verrez !

Poissons

Aujourd'hui, c'est le 2e décan qui aura envie d'être celui ou celle qui sauve l'humanité. Mais avant tout, je crois qu'il faudrait vous sauver vous-même ! Cela dit, vous pouvez vous sauver en sauvant les autres, c'est souvent ce qui arrive et ce qui fait les vocations. Le Poissons a beaucoup d'intuition, un savoir dont on ne sait pas d'où il vient et l'activité ou les activités qu'il choisit ont pour but d'aider les autres tout en s'aidant lui-même sans qu'il s'en rende compte le moins du monde.