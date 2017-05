L'horoscope du 26 mai 2017

publié le 26/05/2017 à 06:25

Bélier

Le ciel qui est par-dessus le toit, a de bonnes intentions à votre égard. Les planètes se sont alignées et vous ouvrent des perspectives inattendues si vous êtes du 3e décan. Vous n'avez rien à perdre à explorer les pistes que la vie vous propose et votre nature d'aventurier vous y poussera. En outre, comme Saturne vous envoie de bons influx, vous ne seriez pas du tout déstabilisé si vous décidiez de changer de vie, par exemple. De prendre votre indépendance...

Taureau

2e décan, vous pouvez compter sur Mercure à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 1er juin. Chez vous, elle vous souffle de bonnes idées et accentue votre habileté naturelle. Souvent, vous êtes en effet très adroit de vos mains, à la fois pour créer ou pour bricoler. Mais vous pouvez aussi être très malin face à certaines situations où il faut manipuler l'autre : vous l'influencez et savez vous montrer très persuasif pour lui faire adopter votre manière de voir les choses, et même la vie en général.

Gémeaux

3e décan, à votre tour de recevoir de l'adoucissant grâce à Vénus. Et comme certains sont dans un moment difficile de leur vie, cet amical coup de main sera le bienvenu. Heureusement, l'actuelle dissonance entre Mars et Saturne (un frein puissant) est en harmonie avec Uranus et si vous suivez les instructions de Saturne (ne pas vous accrocher au passé, en tirer la leçon, faire preuve de sérieux financièrement), vous allez pouvoir faire un important pas en avant grâce à un projet.

Cancer

Né après le 2 juillet, Mercure vous secondera habilement jusqu'au 1er juin. Idées, projets, espoirs seront au top et votre pouvoir de conviction vous ouvrira des portes. Vous saurez très bien vendre ce que vous avez en tête et il faut dire que vous aurez des interlocuteurs réceptifs à votre discours. Mais l'amitié sera également au rendez-vous, ou vos alliés professionnels : vous aurez probablement droit à des conseils judicieux et qui vous aideront à avancer.

Lion

Si vous êtes du 3e décan, Vénus et Mars, ainsi que d'autres planètes ne vous envoient que d'amicaux influx. Vous avez tous les atouts en main pour réussir et être très satisfait de la tournure des événements. L'harmonie de Vénus durera jusqu'au 31 juillet et satisfera surtout ceux des 18, 19, 20 août, que ce soit aujourd'hui ou dans quelques jours : vous avez la baraka grâce à votre sérieux et à votre ingéniosité. De plus, vos actions et décisions seront des plus positives.

Vierge

Né après le 15 septembre, ce n'est pas la meilleure période de l'année. Quand ça veut pas, ça veut pas et vous avez intérêt attendre que la situation se décoince, ce qui sera le cas la semaine prochaine. Certes, Saturne sera toujours là pour vous rappeler les erreurs que vous avez pu commettre dans le passé, mais il ne faut pas non plus vous en vouloir au point de dénigrer tout ce que vous avez déjà accompli. Mais vous avez de bonnes bases, fort heureusement.

Balance

Plusieurs planètes sont de votre côté 3e décan, ce qui indique que vous allez avoir la force et la détermination nécessaire pour franchir un cap un peu mouvementé. Vous avez connu des moments difficiles sur le plan relationnel, dans le domaine amoureux ou professionnel, mais les rapports de force sont probablement en train de s'inverser ou ne vont pas tarder à le faire. A terme (2018) c'est vous qui serez en position d'imposer vos idées et votre manière d'agir.

Scorpion

2e décan, né après le 2 novembre, c'est le moment de transiger. Ne soyez pas rigide et acceptez de lâcher un petit peu prise pour y gagner beaucoup plus après. Je sais, ce n'est pas dans votre philosophie que de céder le moindre bout de terrain mais si vous avez de l'expérience, vous avez certainement déjà remarqué que si on donne un os à ronger à un interlocuteur aussi intransigeant que vous, cela change la donne. Et souvent, il revient vers vous pour conclure l'affaire.

Sagittaire

Vous, c'est votre 3e décan qui se pose le plus de questions en ce moments et cela peut être douloureux. Vénus va vous procurer un moment de répit jusqu'au 31. Vous vous sentirez de nouveau vous-même, mieux considéré par les autres, vous vous regarderez et vous jugerez avec plus d'indulgence. Mais enfin, ce n'est pas gagné car l'opposition que vous subissez en ce moment vous met des bâtons dans les roues de tous côtés. Ça se calmera la semaine prochaine.

Capricorne

2e décan, né début janvier, Mercure vole à votre secours : vous recevrez de bons conseils qui vous permettront de démêler un problème administratif ou judiciaire. C'est probablement déjà en train, ou alors ça ne va pas tarder car la situation est en rapport avec la présence de Jupiter qui rétrograde en Balance. Toutefois, elle sera de nouveau sur le bon chemin après le 10 juin et c'est donc le bon moment pour consulter et écouter les recommandations qui vous seront faites.

Verseau

Anxieux de nature, vous cherchez toujours où pourrait se nicher le problème, mais là, franchement, vous n'avez pas à vous plaindre. Néanmoins consultez votre ascendant, il est peut-être mal luné : s'il est dans le 3e décan des Gémeaux par exemple, vous avez de très belles perspectives mais elles sont bloquées pour le moment par l'opposition de Saturne (jusqu'en novembre, décembre). Même chose si votre ascendant occupe le 3e décan des Poissons, de la Vierge ou du Sagittaire.

Poissons

Le 3e décan n'est pas au top, ce n'est pas le moment d'entreprendre vous seriez bloqué de tous les côtés. Les choses n'avanceront vraiment qu'à la fin août. C'est-à-dire quand Saturne (qui vous freine donc beaucoup) reprendra une marche directe. Vous pourrez, très progressivement, remettre votre vie à l'endroit et si vous avez perdu votre travail, en retrouver un. Mais c'est à l'entrée de Saturne en Capricorne (décembre) que vous vous sentirez vraiment libéré.