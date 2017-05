L'horoscope du 24 mai 2017

publié le 24/05/2017 à 06:57

Bélier

Tout dépendra de vous et de votre capacité à prendre les choses du bon côté ou non. Mais il est vrai que ce n'est pas facile si vous êtes né autour des 9, 10, 11 avril. Je vous rappelle que vous recevez une dissonance de Pluton qui crée des situations conflictuelles, paradoxales, où vous avez du mal à voir clair. Surveillez quand même votre tendance à faire de l'autorité ou à vouloir tout contrôler, elle pourrait se retourner contre vous, comme cela a déjà été le cas fin 2016.

Taureau

2e décan, il semble que vous n'êtes pas satisfait de vos histoires de coeur en ce moment. Mais vous serez moins soucieux dans ce domaine après vendredi. En effet, Vénus ne sera plus en relation avec vous, alors qu'elle l'a été une partie du mois de mars, puis de nouveau depuis quelque temps. Rien de très sérieux apparemment, mais vous vous êtes posé des questions qui ont pu vous faire douter de l'autre, alors qu'il n'y avait pas de raison de vous en faire.

Gémeaux

Les soucis se bousculeront dans votre tête mais vous leur accorderez peu d'importance : vous savez ne pas vous laisser envahir et un rien peut vous distraire, vous changer les idées. Votre esprit est volatile et si ce n'est pas une aide dans certaines circonstances, dans d'autres c'est une bonne défense contre les problèmes qui vous préoccupent. Surtout en ce moment si vous êtes du 3e décan ; les vexations, les bâtons dans les roues, la sensation de ne pas compter, tout pourrait s'accumuler.

Cancer

La vie ne vous fait pas beaucoup de cadeaux en ce moment, mais accrochez-vous car la planète de chance s'occupera activement de vous à partir du mois d'août. En effet, Jupiter entrera chez l'ami Scorpion le 10 octobre, mais pour le 1er décan (né en juin) elle s'annonce longtemps à l'avance en vous laissant entrevoir les chances qu'elle peut vous offrir. Pour certains, un enfant ou un projet pourrait voir le jour, alors que pour d'autres il y aura un petit succès flatteur.

Lion

Vous aurez le sentiment, l'intuition peut-être, que vous devez persévérer et qu'il soit question d'amour ou d'argent, votre côté pugnace ne peut que vous servir. Toutefois, écoutez quand même les signaux qu'on vous envoie ou même ce qu'on vous dit : parfois vous voulez tellement que quelque chose arrive que vous n'écoutez personne, même pas vos petites voix intérieures. Accordez-vous du temps aujourd'hui pour être vraiment à l'écoute de vous ou des autres.

Vierge

La journée sera bonne pour le 1er décan qui, une fois n'est pas coutume, se fera confiance. En revanche, le 2e décan et le 3e manquent beaucoup d'assurance. Pour le 2e décan, c'est la responsabilité de Neptune et d'une relation qui n'est pas claire, avec quelqu'un ou avec le monde en général, pour le 3e décan c'est la dissonance de Saturne qui sape la confiance en soi pour la bonne raison que l'on rencontre des échecs sous son égide. Vous rebondirez au dernier trimestre de cette année.

Balance

La nouvelle Lune de demain vous sera plutôt favorable, natif de septembre, mais aujourd'hui vous aurez un peu trop tendance à douter de la parole des autres. Après tout, pourquoi pas ? Vous avez longtemps fait preuve d'une confiance aveugle, mais le récent aspect de Saturne (en 2016) vous a fait mûrir et vous avez compris que certaines personnes pouvaient être animées de mauvaises intentions. L'important étant de faire des tris, de ne pas mettre tout le monde dans le même panier.

Scorpion

Apparemment, vous serez satisfait d'une transaction ou d'un compromis, le 2e décan ayant tous les atouts en main pour réussir. C'est plus difficile pour le 3e décan car Mars complique les choses. Peut-être vous montrez-vous trop agressif ou au contraire que vous voudrez avoir l'air trop indifférent de manière à intriguer votre interlocuteur ? Cela peut être une bonne tactique, tout dépend de qui vous avez en face de vous. Les gens ne sont pas toujours sensibles à l'attitude des autres.

Sagittaire

3e décan, vous êtes mécontent de la tournure des événements cette semaine, vous avez l'impression d'être pieds et poings liés et ce n'est pas qu'une impression. En effet, Saturne vous empêche d'agir à votre guise, ou comme vous le faites à votre habitude, et votre volonté de changer votre vie - représentée par le bon aspect d'Uranus - ou de prendre/reprendre votre indépendance est freinée par des considérations morales ou par le conservatisme de certains.

Capricorne

Le 2e décan pourrait avoir les mêmes facilités que le 1er hier, mais il y a l'aspect dynamique de Jupiter indique que vous avez un peu trop de responsabilités. En particulier si vous êtes né autour des 3, 4, 5 janvier. Certes, vous aimez vous sentir responsable, en charge des autres, vous le prouvez depuis votre petite enfance, mais vous vous imposez parfois des poids un peu lourds. Cela dit, vous pouvez aussi être au centre d'un conflit judiciaire ou administratif.

Verseau

Né après le 9 février, vous disposerez d'une énergie démultipliée jusqu'au 4 juin. Vous en ferez plus que d'habitude et stimulerez tout le monde autour de vous. Il faut dire que vous aurez des poids lourds pour vous assister : Mars, bien placée, Uranus (votre maître) en bon aspect avec vous et avec Mars, plus Vénus qui sera conjointe à Mars en fin de semaine et la semaine prochaine. Pas de doute, cela devrait déménager, un projet étant en première ligne.

Poissons

Vous qui êtes d'habitude si réservé, voire mystérieux, vous laisserez une porte ouverte aujourd'hui parce que vous aurez affaire à quelqu'un de confiance. Si vous avez été souvent déçu, il est normal que vous ayez du mal à faire confiance instinctivement à quelqu'un... Sauf si vous êtes de ceux qui ont décidé d'être positifs contre vents et marées et de toujours donner leur chance aux autres. Ceux-là, s'en fichent d'affronter des désillusions...