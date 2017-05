L'horoscope du 23 mai 2017

publié le 23/05/2017 à 08:26

Bélier

Vénus est toujours en vedette mais elle n'est pas très positive pour ceux qui sont nés autour du 10 avril. Une veille rancœur vous gêne dans votre évolution personnelle. A moins que vous n'éprouviez de la culpabilité parce que vous avez des désirs que vous jugez inacceptables, ou qui sont impossibles à concrétiser. Et du coup, vous vous torturez et vous jugez beaucoup trop sévèrement. Par ailleurs, né autour du 3 avril, votre situation va très bientôt se décanter (en juin).

Taureau

Rencontre Lune/Mercure dans votre signe, elle touche les natifs d'avril qui auront des arguments béton s'ils ont quelque chose à vendre, ou une négociation à mener. Vous ne ferez pas de quartier et grâce à votre inflexibilité, vous obtiendrez ce que vous désirez. Toutefois, si cela ne tourne pas comme vous le voulez, c'est à vous qu'il faudra en vouloir, justement à cause de votre intransigeance. Si vous sentez que l'autre tique, sachez faire une petite marche arrière.

Gémeaux

Si c'est une bonne semaine pour le 1er décan, le 3e devrait être un peu contrarié par la présence de Mars. On risque de vous refuser tout ce que vous demanderez. Evidemment, Mars étant opposée à Saturne, vous ne pouvez pas obtenir satisfaction dans quelque domaine que ce soit. Né après le 15 juin, vous avez cependant un espoir, vous attendez quelque chose, mais j'ai l'impression que ce n'est pas cette semaine que votre espoir se concrétisera.

Cancer

Né entre le 8 et le 15 juillet, vous êtes bien plus conscient de la nature toxique d'un lien, mais vous êtes deux et l'autre semble être plutôt satisfait de la situation. De plus, vos sentiments sont contradictoires et passent par des hauts et des bas. Des jours où vous en voulez à votre partenaire de son attitude et des jours où vous êtes prêt à tout lui pardonner. Parlez de la situation à quelqu'un, à un ami, déjà cela vous soulagera et peut-être vous donnera-t-on de bons conseils.

Lion

Vous réussirez un rendez-vous ou une négociation si vous êtes né fin juillet, c'est votre confiance en vous et en vos idées qui impressionnera votre interlocuteur. Il semble que vos idées seront originales, créatives, et on ne pourra que les apprécier. Mais il se peut aussi que, lors de cet entretien, vous soyez soutenu par quelqu'un qui croit en vous et en vos capacités. 2e décan, né après le 8 août, vous aussi vous êtes gâté par le ciel, en particulier par Vénus. Mais méfiez-vous des jalousies.

Vierge

Chez vous aussi, ce sont les natifs du 1er décan, donc du mois d'août, qui ont la baraka aujourd'hui. Vous aurez la preuve de la confiance qu'on vous accorde, mais plus dans le travail que dans votre vie privée... D'ailleurs on pourrait vous confier une mission, quelque chose qui, à terme, fera parler de vous dans votre entreprise et même au-delà, puisqu'on vous fera certainement une ou des propositions entre le mois d'août et le mois de novembre.

Balance

Vous prenez davantage confiance en vous, 3e décan, et dans le différend qui vous oppose à un partenaire, affectif ou professionnel, vous aurez le dernier mot. Vous êtes très encouragé dans ce sens par un bon aspect de Mars, qui représente votre volonté et celle-ci est décuplée en ce moment. Probablement parce que vous en avez ras-le-bol des contraintes que vous impose ce partenaire, ou même l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Mais les choses ne sont pas simples...

Scorpion

Une bonne journée pour les natifs d'octobre, vos échanges seront productifs, vous allez pouvoir vous entendre avec quelqu'un, obtenir un accord ou une validation. Cette même opportunité peut se répéter demain, mais pas au-delà, alors profitez-en. N'essayez pas d'obtenir plus, vous risqueriez de faire capoter les choses. Par ailleurs, né autour des 6 et 7 novembre, vous êtes parmi les mieux servis chez les Scorpion, l'amour ou un succès vous donne une belle image de vous.

Sagittaire

Si vous êtes de novembre, il faudra éclaircir une situation, vous expliquer avec quelqu'un, en évitant si possible de vous montrer cassant et trop autoritaire. C'est par la diplomatie que vous règlerez le problème et non en faisant une démonstration de force. Par ailleurs, né entre le 8 et le 14 décembre, Vénus s'intéresse à vous depuis le Bélier et vous donne une meilleure image de vous, même si ce n'est pas encore tout à fait ce que vous désirez. Cela dit, vous êtes en bonne voie...

Capricorne

Si vous êtes de décembre, tout vous semblera facile aujourd'hui, au point que vous trouverez cela suspect. Mais non, vous n'avez aucune raison valable de douter. Prenez ce que la vie vous offre, ses petits cadeaux sont aussi rares que les gros et il ne faut pas les ignorer. Il s'agira peut-être d'un simple compliment auquel vous ne croirez pas car vous penserez qu'on cherche à vous manipuler ou à se mettre dans vos bonnes grâces. Prenez plutôt les choses comme elles viennent.

Verseau

Vous aurez l'impression qu'on vous manipule, que les vérités sont tronquées ou carrément dissimulées. Et comme vous y verrez clair, cela vous agacera beaucoup. Et quand je dis agacer, c'est un euphémisme car certains seront vraiment en colère. Contre les proches, contre la presse ou contre ceux qui diffusent de l'information et, selon vous, la dévient. Vous aurez ce désagréable sentiment jusqu'à samedi, surtout 2e décan et début du 3e, puis vous passerez à autre chose.

Poissons

Le pont de l'Ascension sera l'occasion pour les natifs de février d'un saut dans le passé, mais pas désagréable. Vous retrouverez un endroit, ou de la famille. En même temps ce sera la nouvelle Lune et justement, elle insistera sur ces domaines ainsi que sur votre passé. Par contre, le 3e décan ne sera pas à la fête, comme nous l'avons vu hier, l'opposition entre Mars et Saturne vous obligeant à supporter des lenteurs ou même, pour certains, un important blocage.