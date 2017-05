L'horoscope du 22 mai 2017

publié le 22/05/2017 à 06:47

Bélier

Rencontre Lune/Vénus dans votre signe aujourd'hui, vous démarrez bien la semaine si vous êtes né après le 4 avril. Et le 3e décan pourrait avoir de belles surprises. Ceux qui sont nés après le 14, par exemple, pourraient apprendre une nouvelle étonnante, ou faire quelque chose qui surprendra l'entourage, privé ou professionnel. Ils seront peut-être conduits, aussi, à aussi prendre une décision qui sera très discutée car elle ne plaira pas à tout le monde, et surtout pas à leurs proches.

Taureau

Avec Mercure pour alliée, vous aurez l'intelligence de ne pas prendre vos interlocuteurs de front et de faire miroiter leurs intérêts au lieu de valoriser les vôtres. Une très bonne tactique, surtout si vous êtes né entre le 25 avril et le 5 mai. Chacun à votre tour, pendant 24 heures, vous pourrez faire la preuve de ces qualités relationnelles offertes cette semaine par Mercure. Cela dit, il est rare que vous preniez les autres de front et vous savez d'instinct comment les manipuler !

Gémeaux

Une bonne semaine, qui fête le 1er décan et lui offre une nouvelle Lune ce jeudi, souvent symbole de nouveau départ et d'une conscience plus claire de sa situation. Contrairement à l'année dernière, vous avez de nombreux atouts en 2017, et surtout celui de ne plus avoir Saturne et Neptune dans les pattes. Le problème qui se manifeste cette semaine, c'est l'opposition Mars/Saturne qui gêne, voire bloque vos actions et décisions. Mais temporairement, sauf pour le 3e décan.

Cancer

La semaine de la nouvelle Lune est toujours marquante pour vous, qui êtes justement le signe géré par la Lune. Vous aurez tendance à vous disperser de tous côtés. Peut-être que votre travail ne vous plaît pas beaucoup en ce moment et que, moyennant des efforts, vous donnez le change en vous activant à droite et à gauche. De plus, si vous êtes né autour des 11, 12 juillet une dissonance entre Vénus et Pluton risque de vous couper de vos sentiments - plus pour vous protéger qu'autre chose.

Lion

Vous ne pourrez pas vous plaindre cette semaine, toutes les planètes sont bien disposées par rapport à vous, surtout Vénus et Mars qui boostent vos projets. Il faut dire que la période Gémeaux est précisément celle des projets et que c'est le moment d'en faire, seul ou à deux. Plutôt à deux si vous êtes du 2e décan, car Vénus vous envoie de bons influx jusqu'à vendredi et que les personnes auxquelles vous êtes attaché vous suivront comme un seul homme.

Vierge

On ne peut pas dire que vous serez très décontracté dans les prochains jours, vous prendrez tout trop au sérieux et le 3e décan sera trop exigeant vis-à-vis de lui-même. Mais avec les autres également, semble-t-il... Quoi qu'il en soit, ne vous infligez pas un rythme de travail que vous ne pourrez pas tenir. En revanche, 1er décan, vous gérerez tout avec un certain brio, sans avoir l'air d'y toucher ni d'exercer le moindre pouvoir. Bravo ! C'est du grand art...

Balance

Si le 1er décan se joue des difficultés et se fait totalement confiance, ça ne sera pas le cas du 2e décan : né autour des 12, 13 octobre vous douterez beaucoup de vous. Cela ne viendra peut-être pas de vous mais de paroles qu'on vous dit, ou qu'on vous a dites dans le passé (tu es incapable, tu ne réussiras jamais rien) et qui ont encore du pouvoir aujourd'hui. La priorité devrait être de faire un travail sur vous-même pour vous débarrasser de cette étiquette empoisonnée.

Scorpion

Vous avez de bons atouts pour obtenir une prime, un remboursement ou un dédommagement. 3e décan, vous sentirez qu'il faut employer les grands moyens. Mars vous dit que vous n'aurez rien si vous ne mettez pas le poing sur la table rapidement. Faites-le cette semaine ! Par ailleurs, né entre le 29 octobre et le 6 novembre, vous serez bien plus malin que les autres parce que vous prendrez vos interlocuteurs par les sentiments si vous avez à négocier.

Sagittaire

Ça se corse pour le 3e décan qui doit se libérer d'une idée qu'il se faisait sur lui-même, ce qui lui permettrait à terme de révéler d'autres qualités, dont la créativité. Vous semblerez être embourbé cette semaine (né autour des 17, 18, 19 décembre) et risquez de ne pas pouvoir agir, ou prendre une situation en main. Et c'est probablement quelqu'un, ou même un système qui vous mettra des bâtons dans les roues. Mais vous pouvez faire de cette épreuve une force.

Capricorne

Ça ne sera pas facile pour certains, nés autour des 9, 10 janvier. On dirait que vous faites tout pour qu'on ne vous aime pas ; c'est ce que pensent les autres en tout cas. Mais vous, vous ne voyez pas les choses ainsi et vous avez le sentiment de bien faire, de répondre à ce qu'on attend de vous. Et si vous vous trompiez ? A votre place je me remettrais en question car vous avez affaire cette semaine à une dissonance Vénus/Pluton qui vous coupe un peu trop de certaines valeurs.

Verseau

Les Gémeaux règnent sur le zodiaque, une période faite pour que vous sortiez du rang et montriez ce dont vous êtes capable. Vos réussites attireront l'attention, vous avez un mois devant vous pour briller et faire une belle démonstration de votre créativité. Mais la conjoncture peut s'exprimer autrement et vous donner l'occasion, par exemple, de prendre du bon temps ! Il y a un pont cette semaine, vous allez peut-être pouvoir vous offrir un petit week-end en amoureux...

Poissons

Le 3e décan ne sera pas fana de cette semaine, vous serez mécontent de tout, de tous, et avant tout de vous-même. S'il vous plaît, ne vous accusez pas du pire ! Vous n'êtes certes pas dans la meilleure période de votre vie, mais ce n'est pas une raison pour vous flageller en vous accusant de tous les maux. C'est un peu ce que vous avez tendance à faire en ce moment et, croyez-moi, ce n'est pas ça qui arrangera les choses. Ce qui peut les arranger, c'est une analyse du présent à la lumière du passé.