L'horoscope du 25 mai 2017

publié le 25/05/2017 à 06:24

Bélier

Une configuration très positive, propice à la communication. Si vous devez prendre des contacts, des rendez-vous, trouver du boulot, elle vous facilite les choses 1er décan ! Mais les petits déplacements et les visites sont également au premier plan, de même que la transmission des savoirs ou certains apprentissages. Si vous avez envie de changer de boulot par exemple, vous pourriez entamer un stage, une formation, quelque chose qui saura apparemment capter votre intérêt.

Taureau

Vos intérêts, matériels ou affectifs, seront votre priorité sous cette nouvelle Lune et votre capacité à les faire fructifier ou à faire des achats utiles sera au premier plan. Nous avons parlé hier des questions sentimentales qui vous préoccupaient mais avec la nouvelle Lune, ce sont probablement vos histoires d'argent qui prendront l'avantage. Si vous avez des économies, vous saurez faire ce qu'il faut pour ne pas mettre tous vos oeufs dans le même panier.

Gémeaux

D'après les astres, vous profiterez bien de cette journée grâce à la nouvelle Lune qui se fait chez vous. Mais il y a une chose que vous devrez surveiller : vos dépenses. Même si c'est un jour férié, il y aura des magasins ouverts et Internet fonctionne 24/24. Donc méfiez-vous de vos tendances dépensières. Mais il se peut aussi, et c'est le versant positif de la conjoncture, que vous soyez très gâté côté cadeaux si vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui. On ne se fichera pas de vous !!

Cancer

La nouvelle Lune n'est pas très bien placée et met l'accent, comme hier, sur votre tendance à remâcher vos soucis et à leur donner beaucoup trop d'importance. La plupart d'entre eux ne mériterait même pas que vous vous y attardiez, mais vous pensez que vous ne pouvez pas changer et surtout votre inconscient est persuadé que vous faire du souci pour l'autre c'est une manière de lui montrer que vous l'aimez. On peut en déduire qu'aimer vous fait parfois du mal...

Lion

Une jolie et cordiale nouvelle Lune, qui peut vous valoir d'indéfectibles soutiens amicaux et, pour certains, de trouver un sponsor pour réaliser l'un de vos projets. Surtout si vous êtes de ceux qui reçoivent l'harmonieux aspect de Jupiter, c'est-à-dire si vous êtes né autour des 5, 6, 7 août. Ce sont toujours les mêmes depuis quelque temps car Jupiter stationne et ne repartira en marche directe que le 10 juin. Du coup, vos projets reprendront leur cours à partir de ce moment-là.

Vierge

Vous avez une belle puissance de travail, parfois étonnante ; la nouvelle Lune vous donnera l'occasion de mettre tout ou partie de votre expérience en valeur, 1er décan. Votre sérieux et votre sens des responsabilités seront en première ligne, mais vous saurez les valoriser sans en faire des tonnes. C'est ce qui est agréable avec vous : contrairement aux signes de Feu, vous n'aimez pas vous vanter : vous préférez qu'on découvre vos talents grâce à la qualité de votre travail.

Balance

Une configuration plutôt chanceuse pour le 1er décan, à qui on pourrait offrir un petit boulot supplémentaire, aussi intéressant intellectuellement que financièrement. Le problème avec la Balance, c'est qu'on ne sait jamais ce qui lui revient à elle et ce qui revient à ses proches qui sont souvent plus importants que sa propre personne. 3e décan, c'est à votre tour (depuis quelques mois) de mûrir et de mieux comprendre, de mieux manier certaines personnes de votre entourage.

Scorpion

Grâce à la nouvelle Lune, les natifs du 2e décan pourraient mener rondement une négociation qui leur rapportera. Vous avez à peu près une semaine devant vous. En effet la NL est en Gémeaux 1er décan, mais elle donne beaucoup de force à Mercure (maître du signe). Or Mercure est face à vous et favorise l'entente cordiale. Si tant est que vous soyez capable de faire un compromis et de suivre votre intuition : vous sentirez que si vous ne vous assouplissez pas vous pouvez perdre l'affaire.

Sagittaire

Face à votre 1er décan, la nouvelle Lune vous dit que dans la vie faut pas s'en faire, toutes les petites misères seront passagères et justement c'est votre philosophie ! Mais bien sûr, il n'est pas question de ne pas être sérieux quand c'est nécessaire, Saturne vous l'a appris en vous donnant de méchantes leçons ces deux dernières années. De fait, vous avez acquis une forme d'équilibre qui vous permet d'avancer, personnellement et professionnellement.

Capricorne

Vous aurez du mal, natif de décembre, à répondre à la nouvelle Lune qui vous dit d'être moins sérieux. En effet, la rigoureuse Saturne est presque conjointe à vous. Ce n'est pas forcément négatif car cette planète est la maîtresse de votre signe et l'ambiance qu'elle produit ne vous est pas inconnue : lenteur, sérieux, responsabilités et même adversité parfois, mais qui vous donne la niaque. Mais Saturne peut aussi vous donner l'impression d'avoir pris un " coup de vieux ".

Verseau

A priori, vous êtes dans une période positive et qui valorise vos talents, artistiques ou autres. Vous êtes très inventif, vous avez des idées novatrices, surtout 1er décan. La nouvelle Lune est en effet en bonne harmonie avec vous et elle est plutôt valorisante pour ceux qui sont nés fin janvier. Si vous avez un projet, c'est le bon moment pour le " mettre en ligne ", ou pour en parler autour de vous si vous avez encore besoin d'un coup de main pour le finaliser.

Poissons

Vous avez du mal à construire depuis quelque temps si vous êtes du 2e décan. Au contraire du 1er décan qui en a vu de toutes les couleurs et est plus solide. C'est en tout cas ce que dit la nouvelle Lune : si vous êtes né en février, vous êtes passé par une ou des épreuves qui vous ont renforcé moralement et vous êtes capable aujourd'hui de tourner des pages, ou de faire table rase de manière à vous créer de nouvelles bases plus constructives pour votre progression, personnelle ou professionnelle.