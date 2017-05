L'horoscope du 21 mai 2017

publié le 21/05/2017 à 08:09

Gémeaux

Encore bon anniversaire à tous et ce dimanche, la Lune en Bélier vous annonce d'intéressants projets pour l'année à venir, des projets à réaliser à partir de cet été. De toute façon, vous êtes du 1er décan et vous n'avez rien à craindre des astres, sauf si votre ascendant est en mauvaise posture (consultez ses prévisions). En revanche, 3e décan, l'arrivée de Mars chez vous risque de beaucoup vous énerver, tout en vous donnant une volonté d'enfer pour lutter contre les retenues saturniennes.

Bélier

La Lune étant chez vous, vous déborderez d'énergie et d'idées que vous chercherez à mettre immédiatement en action. Laissez-les un peu mijoter tout de même ! Vous allez toujours trop vite de l'avant, or Mercure en Taureau vous dit de ralentir, de prendre davantage votre temps lorsque vous avez des idées et surtout lorsque vous avez quelque chose à dire. 1er décan, utilisez des filtres aujourd'hui afin de ne pas mettre en mots des pensées que vous devriez garder pour vous.

Taureau

Une bonne journée pour vous reposer et refaire le plein d'énergie pour la semaine prochaine. Et arrêtez, 2e décan, de vous prendre la tête sur des détails. Votre imagination vous trompe, ou exagère certaines choses et vous lui accordez une importance qu'elle ne mérite pas ! Prenez du recul et vous oublierez ces questionnements dès vendredi prochain. Ce sera alors au tour du 3e décan de trop analyser l'attitude des autres et leurs sentiments...

Cancer

Vous serez monté sur ressorts et réagirez trop fort à tout ce que vous penserez être des attaques. On ne pourra rien vous dire tant vous serez sur la défensive. Mettez de l'eau dans votre vin si vous le pouvez, sinon ce dimanche ne sera pas très reposant ! Si vous avez quelque chose à dire, surtout 1er décan, dites-le mais sans agressivité si possible, sans accuser l'autre de tous les maux mais en lui faisant part de ce que vous ressentez, vous.

Lion

Vous aurez une sacrée forme aujourd'hui, natif de juillet surtout, et un moral de gagnant. Sport, jeux, débats d'idées, quoi que vous fassiez vous remporterez la partie. Ce sera peut-être un peu plus délicat dans le domaine des débats d'idées car vous serez persuadé de détenir la vérité et chercherez à en convaincre l'autre. Mais votre interlocuteur aura lui (elle) aussi ses arguments et la conversation risque d'être très animée dans la mesure où vous ne serez pas d'accord...

Vierge

Ça commence à être un peu chaud pour ceux qui sont nés après le 13 septembre. Vous allez avoir un travail à faire dans un certain délai et vos nerfs seront à vif. En fait, vous aurez Mars au zénith de votre zodiaque jusqu'au 4 juin, date à laquelle Mars entrera en Cancer et se mettra alors à votre service. Mais pour le moment, sa dissonance avec votre Soleil vous incite à puiser dans vos réserves d'énergie pour mener ce travail à bien. A moins que vous ne soyez en bisbille avec un supérieur.

Balance

Ne laissez personne vous provoquer ou vous donner des ordres, mettez vite des limites à ceux qui prendront des libertés avec vous : vous avez vos propres limites ! Et si on ne vous respecte pas, elles sont dépassées ! C'est un climat un peu agressif qui ne durera heureusement que quelques heures et sera d'autant plus vite oublié que vous aurez calmé le jeu, en n'y rentrant pas justement. Le problème cependant, c'est que l'autre sait parfaitement comment vous faire réagir.

Scorpion

De l'énergie en trop aujourd'hui et la meilleure manière de vous calmer sera de la dépenser dans le sport, ou dans des activités comme le bricolage, le jardinage. Tout cela aura un effet quasi magique car votre énergie sera alors bien canalisée. Mais vous pouvez aussi avoir des rangements à faire dans vos tiroirs ou dans vos placards, et c'est bien sûr quelque chose qui vous permettra aussi de vous débarrasser de votre surplus d'énergie. Sinon, ce sont vos proches qui prendront...

Sagittaire

Né après le 12 décembre, les prochains jours risquent d'être contrariants, il faudra répondre à des critiques venant de votre entourage et ne pourrez pas les contrer. Une dissonance s'est en effet mise en place, une opposition entre Mars et Saturne qui est en général un facteur d'impuissance. Vos adversaires appuient sur le frein (Saturne) et vous appuyez sur l'accélérateur (Mars) et du coup vous faites du surplace. Il semble qu'on vous met de gros bâtons dans les roues à propos d'un projet.

Capricorne

Né en décembre, si vous êtes mécontent - ce qui peut arriver aujourd'hui - n'en gardez pas les raisons pour vous : dites tout haut ce que vous pensez tout bas. Et tant pis si votre interlocuteur est surpris et même vexé, ou piqué au vif. Après tout (si ce n'est pas un enfant bien sûr), il ou elle est adulte et donc capable de se défendre : vous n'avez à protéger personne d'autre que vous-même (et vos enfants si vous en avez). Grâce à un bon aspect de Mercure, tout se passera mieux que vous ne le pensez.

Verseau

Il se peut, 1er décan, que ce soit une journée du souvenir, ou que vous évoquiez des souvenirs avec l'un de vos proches venu vous rendre visite pour quelques jours. Vous pouvez aussi vous lancer dans une interminable discussion, toujours avec un proche, mais qui ne sera pas d'accord avec vous (frère, soeur), surtout si vous vous mettez à évoquer la politique ou autre sujet délicat. 2e décan, vous êtes dans une période où les projets vont commencer à avancer.

Poissons

Né après le 10 mars, chacun à votre tour vous allez affronter l'énorme contrariété de devoir prendre une décision rapidement ou vous devrez faire une sorte de mea culpa. L'un comme l'autre vous demandera un gros effort, car vous décider rapidement veut dire qu'on vous mettra la pression et c'est quelque chose que vous ne supportez pas ; quant à faire amende honorable, votre orgueil ne vous le permet pas parfois et vous vous enferrez dans des situations qui se compliquent alors que si vous disiez quelques mots ça s'arrangerait très vite.