L'horoscope du 21 juin 2017

publié le 21/06/2017 à 06:37

Gémeaux

La tentation, en période Cancer, c'est de trop dépenser ou de trop manger : un besoin de compenser d'une manière ou d'une autre ce que la vie ne vous offre pas. Mais il y a quand même des bons côtés à exploiter : de possibles rentrées d'argent grâce à un bénéfice dans une affaire, ou grâce à une vente... Et vous pouvez aussi demander un emprunt pour vous lancer dans un achat d'envergure : une voiture par exemple, ou tout autre outil indispensable à votre travail.

Bélier

Contrairement aux voisins Poissons, vous n'êtes pas fou du Cancer qui vous voit trop sensible et susceptible. Vous prenez certaines remarques pour de graves injures. Ce qui est évidemment symptomatique de cette conjoncture, qui vous incite à tout exagérer, surtout du côté des émotions. Elles sont plus envahissantes et donnent plus de relief à tout ce qui se rapporte à vous et à votre image. La famille, la maison et ses occupants, le passé sont aussi représentés par le Cancer.

Taureau

Comme je vous le disais hier, la période Cancer sera top pour vous ! Les objectifs que vous pourrez atteindre seront commerciaux et vos clients ne jureront que par vous. En fait, vous saurez créer avec vos interlocuteurs un climat de connivence qui leur donnera l'impression de bien vous connaître... Il est vrai qu'on fait plus facilement affaire avec quelqu'un dont on " sent " qu'il ou elle vous comprend. Et d'une manière générale, vos relations avec votre entourage et les déplacements seront en vedette.

Cancer

Bon anniversaire au premier signe d'été, le Soleil s'installe chez vous en compagnie de Mercure, plaçant la communication, les échanges et les écrits au premier plan. Avez-vous l'intention d'écrire vos mémoires, ou serez-vous enclin à évoquer plus souvent vos souvenirs ? A moins que vous n'ayez cette année un sens des affaires encore plus développé ? Cela sera certainement confirmé par les influx chanceux que Jupiter vous enverra dès août-septembre et qui seront valorisants.

Lion

Pendant la période Cancer, le paradis perdu de l'enfance se rappellera souvent à vous. Malheureusement, pour certains, l'enfance a plus été un enfer qu'un paradis. Quoi qu'il en soit, quelque chose vous y fera penser, juste un jour ou deux quand le Soleil sera en relation avec vous. Ces jours-ci, c'est le 1er décan qui est concerné et en particulier ceux qui sont nés les 22, 23, 24 juillet. Mais n'y voyez rien de dramatique, c'est juste un petit rappel de l'enfant qui est encore en vous.

Vierge

C'est le moment d'être plus amical, de donner la priorité à vos amis dans le monde du travail en leur confiant des responsabilités ou de vous faire de nouvelles relations. Vous qui aimez tout contrôler, vous ne serez peut-être pas du tout en phase avec la conjoncture parce que vous ne ferez pas forcément confiance aux compétences des autres. Mais si vous ne leur donnez pas leur chance, vous ne pourrez pas savoir ce qu'ils valent. En période Cancer, il faut tenter le coup !

Balance

Le Soleil est au zénith de votre zodiaque et illumine un secteur attribué à la réussite. La vôtre bien sûr, mais aussi celle de vos enfants en cette période d'examens. Vous vous faites beaucoup de mouron pour eux, ou pour l'un d'entre eux en particulier, et il y aura sûrement des ratés. Mais dans la plupart des cas, la réussite sera au rendez-vous grâce au Cancer et à la présence de la planète de chance, Jupiter, dans votre signe. D'ailleurs, cette planète représente aussi les hautes études...

Scorpion

Une bonne période s'annonce, le Soleil en Cancer indique que vous ferez les bons choix et que vous serez soutenu par des personnes importantes pour vous. Vous aurez d'ailleurs des opportunités à saisir, on vous confiera une mission pour certains, dont le succès est à peu près sûr et qui pourrait vous permettre de prétendre à une promotion. Toutefois, les voyages sont aussi au premier plan en période Cancer, que vous partiez ou que vous prépariez tout simplement vos vacances.

Sagittaire

Le Cancer créera un climat un peu contrariant car il vous invitera à être plus objectif, plus lucide, ce à quoi une partie de vous-même se refuse très énergiquement. En effet, le Sagittaire aime à voir le monde, son monde, à sa manière et à faire preuve parfois d'un optimisme qui voisine le déni. Oui mais voilà, depuis presque deux ans, Saturne occupe votre signe et vous oblige, bien malgré vous, à tenir compte des réalités, et ce dans tous les domaines de la vie.

Capricorne

La conjoncture s'oppose à vous, mais ce n'est pas négatif. Il se pourrait même que vous puissiez conclure un accord, ou en tout cas le négocier en votre faveur. De toute manière, quelle que soit la discussion à mener (1er décan entre aujourd'hui et le 26 juin), vous en sortirez satisfait car chaque interlocuteur y aura trouvé son compte. Mais il n'est pas impossible aussi qu'on vous fasse une proposition d'ici le 26. Pour le 2e décan ce sera entre le 26 et le 1er juillet, pour le 3e entre le 1er et le 6 juillet.

Verseau

Le Cancer n'est pas votre signe favori, travail et forme sont en vedette et même quand vous êtes en vacances vous y pensez. A moins qu'il ne faille vous soigner. Il est possible que lorsque le Soleil vous regardera (d'aujourd'hui au 1er juillet pour le 1er décan, donc une journée à peine pour chacun) vous décidiez de prendre rendez-vous chez le médecin, ou de vous attaquer à un travail qui ne vous passionne pas. Comme des rangements à faire dans vos papiers ou vos tiroirs.

Poissons

Signe d'Eau comme le vôtre, le Cancer vous met en lumière, vous valorise et vous invite à vous aimer davantage. Et ce n'est pas gagné, quand on connaît les Poissons. Mais vous aurez peut-être quelques succès auprès de ceux qui vous plaisent, ou dans votre vie professionnelle, on vous complimentera et cela aura un effet positif (pendant la période où le Soleil sera en rapport avec vous) sur l'image que vous avez de vous-même. Une amélioration notable, qu'il faudrait laisser perdurer.