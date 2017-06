L'horoscope du 22 juin 2017

publié le 22/06/2017 à 06:20

Bélier

Vous aurez du mal à rester mesuré dans vos propos avec Mercure et le Soleil en Cancer. Né en mars, les éclats de voix ne serviront en aucun cas votre cause. Cela n'arrivera qu'une fois, au 1er décan, d'ici le 26 du mois et vous n'en aurez aucune conséquence, si ce n'est de vous irriter contre... vous-même. Vous savez très bien qu'il faut apprendre à garder votre sang-froid parce qu'en vieillissant, ce penchant a tendance à se retourner contre vous.

Taureau

Si vous voulez conclure une affaire, natif d'avril, sortez un peu de vos rails et adoptez une attitude plus souple, plus ouverte. Votre intransigeance peut tout faire capoter. Vous avez souvent des codes, des certitudes concernant la manière dont les choses doivent être faites et vous n'en dérogez pas. Mais avec les planètes en Cancer, il vous sera bénéfique de changer votre comportement, de bouger ne serait-ce que de quelques centimètres. Uranus va vous en demander beaucoup l'année prochaine !

Gémeaux

Si vous devez négocier une rémunération, surtout ne demandez pas la lune, natif de mai, on vous renverrait à vos chères études. Restez dans la fourchette moyenne. Or les planètes en Cancer sont loin de vous rendre accessible à une pensée rationnelle ou mesurée : vous êtes gourmand, vous ne pensez qu'à votre intérêt et ne prenez pas ceux de vos interlocuteurs en compte. Il n'y a qu'en vous montrant réaliste et modéré que vous obtiendrez ce que vous désirez (1er décan jusqu'au 26).

Cancer

Ce n'est pas seulement la communication qui est en vedette avec Mercure, ce sont aussi les démarches, les déplacements, et tout ce qui fait travailler votre intellect. Vous serez certainement productif de ce côté, puisque je vous rappelle que le Soleil est conjoint à Mercure et que si vous avez des solutions à trouver, cela ne vous prendra pas très longtemps ! Il peut être question de vos moyens financiers et de la manière dont vous pourriez obtenir le maximum d'une affaire en cours.

Lion

Si vous trouvez que vous manquez d'imagination, le Lion ne croit que ce qu'il voit, Mercure en Cancer va changer la donne. Vous en aurez même un peu trop ! Toutefois, soyez vigilant, vous risquez de faire des lapsus, des fautes de lecture ou dans vos écrits, mais rien de grave : avec Mercure ce sont toujours des détails qui sont en question. Evitez, autant que possible, de parler d'argent ou de signer des documents se rapportant à un financement pendant quelques jours (1er décan jusqu'au 26).

Vierge

Avec Mercure en Cancer, votre sens de l'anticipation est décuplé et ce sera même votre plus grande force dans les prochains jours si vous êtes né au mois d'août. Mais attention à ne pas anticiper le pire, comme cela peut vous arriver : vous n'êtes pas d'un grand optimisme, et cela au nom du réalisme. Et comme Mercure Cancer est extrêmement imaginative, si vous anticipez le pire, ça ne sera pas bon pour votre santé. Il y a parfois peu de différence pour le corps entre fantasme et réalité.

Balance

Comme le Soleil, Mercure se tient au zénith de votre ciel où elle peut représenter un important rendez-vous avec votre boss ou un travail à faire imposant un délai. Mais il n'y a pas que cela : vous pouvez réussir quelque chose ou assister à la réussite de l'un de vos proches (un enfant ou votre conjoint). Par ailleurs, il peut aussi être question d'un événement important, de quelque chose qui revient régulièrement et qui touche la famille, comme un anniversaire, une commémoration...

Scorpion

Vous parlerez vrai, ce que vous direz sonnera juste et on ne pourra qu'être d'accord avec vous. 1er décan, jusqu'au 26, rien de ce que vous direz ne sera contredit. Profitez-en pour faire vos démarches, vos demandes, vos propositions, ou alors pour préparer des vacances de rêve, après tout elles commencent la semaine prochaine et vous avez peut-être quelques formalités à remplir. C'est le bon moment, d'autant plus que Mercure est forte de sa conjonction avec le Soleil.

Sagittaire

Mercure vous verra très soupçonneux et votre instinct sera le bon. Une discorde entre Mars et Jupiter risque en effet de créer une situation totalement injuste, surtout si vous êtes du 2e décan. Certes, vous êtes déjà passé par là fin 2016, et vous savez certainement comment réagir de manière à ne pas créer de crise inutile. D'autant plus que cela ne vous concerne peut-être pas directement, c'est l'un de vos proches qui peut être en butte à la mauvaise foi de l'administration, par exemple.

Capricorne

Je vous l'ai dit hier et c'est confirmé par Mercure qui gère la paperasserie, vous aurez un accord à faire valider ou un contrat à examiner sous toutes les coutures. Avant de le signer, lisez-le entre les lignes, ou faites-le lire par un spécialiste pour ne prendre aucun risque, surtout si ce contrat vous engage sur la longueur. S'il s'agit de quelque chose de temporaire, inutile d'employer l'artillerie lourde. Gare aux mésententes et autres conflits aussi, jusqu'au 26 du mois pour le 1er décan.

Verseau

Prenez rendez-vous chez le médecin, vous n'avez que trop tardé et c'est typique de votre signe. Vous êtes nosophobe mais vous n'aimez pas aller voir le toubib. Peut-être que vous avez peur de ce qu'il va vous dire... Pourtant vous êtes généralement courageux et vous ne reculez pas devant toute sorte d'épreuve. Mais celle du médecin est parfois la pire pour vous ! Né en janvier, vous avez jusqu'au 26 du mois pour faire ce que vous devez faire !

Poissons

Attendez-vous à être félicité pour la qualité de votre travail, surtout si vous êtes de février. Mais on peut aussi vous complimenter sur votre apparence physique. Peut-être avez-vous changé quelque chose dans votre look et les autres s'en aperçoivent ? En tout cas, ils vous le diront et cela ne peut que vous faire plaisir, évidemment. Par ailleurs, certains pourront aussi être fiers de leur progéniture, des résultats scolaires d'un de leurs enfants par exemple.