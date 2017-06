L'horoscope du 20 juin 2017

publié le 20/06/2017 à 06:45

Gémeaux

Si vous avez un projet, un espoir, une attente 3e décan, les choses vont avancer ces jours-ci. Vous recevrez un coup de main ou même une proposition inattendue. En particulier si vous êtes né après le 17 juin car Saturne a rétrogradé et n'a plus qu'une très légère influence sur vous : juste des ralentissements parce que vous devez réfléchir avant d'agir. Ces jours-ci et jusqu'à mercredi, une opportunité imprévue peut se présenter et vous mettre dans un certain état d'excitation intérieure.

Bélier

La Lune traversant votre signe, vous écouterez votre intuition et vos petites voix, celles qui vous incitent à réagir trop fortement, 2e décan. Essayez de ne rien exagérer svp. Autant il serait bon que vous soyez réactif si on vous fait une proposition ou si vous voyez une occasion passer, autant montrer les crocs parce que vous estimez qu'on vous a mal parlé ou qu'on s'est mal comporté peut jouer contre vous. Mettez-y les formes, prenez des précautions et tout se passera bien.

Taureau

Vous êtes de ceux qui sont les mieux servis et ce n'est pas fini, cela ne fait même que commencer ! L'arrivée des planètes en Cancer sera un plus pour vos relations et échanges. Cela comprend toute négociation, toute tractation, toute expression personnelle qu'elle soit verbale ou écrite. Je pense notamment à ceux qui passent le Bac et qui peuvent avoir des facilités, comme tomber sur des sujets qu'ils connaissent bien ou sur un examinateur bienveillant à l'oral.

Cancer

Soleil et Mercure sont en approche pour le 1er décan, et le 2e reçoit Mars à partir d'aujourd'hui ; i va devoir mettre les bouchées doubles côté travail, être offensif. Ce qui ne veut pas dire agressif ! Mais il est vrai que votre énergie est décuplée par cette conjoncture et que si vous ne la canalisez pas bien, ça partira dans tous les sens et vous serez un peu difficile à vivre pour votre entourage. Mais vous pouvez aussi avoir quelque chose à démarrer et vous y investir à fond.

Lion

Vous ne serez pas d'humeur à laisser les autres vous refuser quoi que ce soit ou à accepter le moindre délai qu'on voudra vous imposer. Tout devra être instantané. C'est votre état d'esprit, certes, mais cela ne veut pas dire que vous serez en phase avec le reste du monde ! L'arrivée du Soleil et de Mercure en Cancer demain, et la présence de Mars dans ce signe, indiquent justement que vous allez devoir passer par une période zen, de détachement, si vous ne voulez pas être exaspéré !

Vierge

La dominante du jour est Mars et il va falloir faire la preuve de votre fermeté avec un collaborateur ou avec quelqu'un qui se dit votre ami et qui dépasse les bornes. Vous serez même peut-être obligé, surtout 3e décan, de lui dire le fond de votre pensée. Une histoire d'argent pourrait être à l'origine de l'orage qui va planer au-dessus de votre tête. Mais, connaissant votre penchant à la discussion plutôt qu'à l'action, vous chercherez une solution " politique ".

Balance

Le ciel risque d'être orageux pendant quelques jours pour ceux du 2e décan. Mars trône au zénith de votre zodiaque et peut créer des petits conflits avec l'autorité. Avec ses représentants : votre conjoint, un parent, un prof, votre boss... Vous serez furieux d'une décision qui aura été prise et à laquelle vous n'aurez pas eu votre mot à dire. Cette semaine, sont concernés directement, ceux qui sont nés entre le 3 et le 9 septembre. Vous pouvez aussi avoir trop de boulot, un conflit en famille...

Scorpion

Dynamisés par une forte volonté et dotés d'une belle énergie, les natifs du 2e décan ont toutes les chances de réussir ce qu'ils entreprendront dans les prochains jours. Vous en ferez plus que les autres et c'est ce qui vous garantit le succès. Si vous avez encore des épreuves du Bac à passer, ou tout autre examen, les natifs du 3 au 8 novembre seront parfaitement à l'aise, en confiance, sûrs d'eux et leur mémoire ne leur fera défaut à aucun moment.

Sagittaire

Les derniers influx en provenance des Gémeaux sont favorables au 3e décan. Né après le 17/12, vous pourriez faire un grand saut dans l'inconnu ces jours-ci. Cela dit, c'est peut-être quelque chose que vous avez préparé de longue date, mais la présence de Saturne dans votre décan a tout ralenti et a pu vous faire voir votre projet sous un angle négatif. Mais vous avez le champ libre pour le moment car Saturne va beaucoup reculer et vous ne la reverrez pas avant le mois d'octobre (au plus tôt).

Capricorne

Vous ne serez vraiment pas de bonne humeur, 2e décan. Selon vous, les autres font tout pour vous contrarier car ils vous empêchent d'agir comme vous l'entendez. Votre manière de réagir habituelle ne sera pas la bonne, il faudra prendre votre ou vos interlocuteurs par les sentiments, ce que vous ne savez peut-être pas très bien faire. Pour vous les choses sont carrées, on doit faire ceci ou cela de telle ou telle manière. Mais tout le monde n'est pas comme vous !

Verseau

La conjoncture est encore favorable jusqu'à mercredi aux prises de contacts ou aux rendez-vous dont vous pourrez être satisfait, notamment 3e décan né après le 14/2. Il se pourrait même que l'imprévu s'invite et que ce soit une bonne surprise, en tout cas si vous êtes né autour du 16 février. On pourrait vous faire une proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas. Toutefois, il va falloir bosser dur, c'est ce qu'annonce l'arrivée du Soleil et de Mercure en Cancer demain.

Poissons

Certaines situations ou certaines personnes vous perturbent si vous êtes du 3e décan ; alors c'est simple, dites-leur ce que vous ressentez, soyez clair, net et précis. Parfois vous dites les choses sans les dire parce que vous pensez qu'on va vous comprendre sans que vous ayez à discuter et à vous disputer. Mais les autres ne sont pas dans votre tête, il faut vraiment que vous arrêtiez de croire que vous êtes transparent et qu'on peut lire en vous.