L'horoscope du 19 juin 2017

publié le 19/06/2017 à 07:59

Bélier

2e décan, la dissonance Mars/Jupiter de la semaine pourrait finalement agir en votre faveur et il n'est pas exclu qu'un problème légal se règle un peu brusquement. Vous ne vous attendiez peut-être pas à ce que cela se passe aussi vite, surtout né autour des 3, 4 avril. A priori, vous cherchez à ce qu'on vous rende justice, mais il n'est pas sûr que vous serez gagnant dans l'affaire. Toutefois, il faut aussi considérer votre ascendant pour vous faire une idée plus précise.

Taureau

Vous surfez sur la bonne vague, surtout 2e décan qui reçoit Vénus et un bon aspect de Mars. L'un de vos désirs, amoureux ou financier, va se concrétiser ces jours-ci. Peut-être que vous pourrez " conclure " avec quelqu'un qui vous intéresse de près, et quelle que soit la suite, vous passerez un bon moment, parfois très sensuel. 1er décan, vous recevrez, vous, les influx de Mercure et du Soleil à partir de mercredi : déplacements, démarches, visites ou transactions seront au programme.

Gémeaux

Vous êtes aux commandes jusqu'à mercredi et vous n'êtes pas le mieux loti depuis quelque mois. La dissonance de Saturne place une ou des épreuves sur votre route. Mais, et quelle que soit cette épreuve elle a pour vertu de vous endurcir moralement, de vous rendre plus fort vis-à-vis des autres et en particulier de votre conjoint. C'est d'ailleurs peut-être lui/elle qui vit cette ou ces épreuves et vous pouvez lui démontrer que vous êtes là quand il/elle a besoin de vous.

Cancer

Ce sera à votre tour d'être en charge du zodiaque à partir de mercredi, mais Mars est déjà chez vous et si vous êtes du 2e décan, cette semaine sera forte de café. Mars peut autant augmenter considérablement votre charge de travail, que créer des situations où vous aurez des émotions fortes à gérer. Il faudra aussi vous méfier d'un éventuel virus, ou d'une personne qui peut jouer un rôle de virus et vous vouloir du mal. Veillez également à ne pas agir/réagir impulsivement.

Lion

Vous ne serez pas en première ligne cette semaine, surtout 1er décan, votre pouvoir s'exercera dans l'ombre. Vous dicterez leur conduite à ceux de votre entourage. Quant au 2e décan, il donnera carrément des ordres, mais d'une manière indirecte, en suggérant et en laissant entendre que si l'on n'obéit pas, ça se passera mal. En revanche, le 3e décan vivra des moments parfois intenses en rapport avec son projet et sa mise en oeuvre qui est peut-être sur le point de se faire.

Vierge

Débarrassé des Gémeaux ce mercredi, vous respirerez et vous sentirez plus libre, peut-être parce que vous mettrez le point final à un travail qui a été pénible. Parfois, c'est la vie qui aura été pénible à cause des épreuves (Saturne) qu'elle vous fait traverser. Mais les épreuves de Saturne ont toujours un côté enrichissant et vous en prendrez conscience avec le temps. Soyez patient, la planète est rétrograde et cela vous fait beaucoup réfléchir. Son aspect se terminera en décembre.

Balance

La conjoncture ne peut que vous donner de bonnes idées, ou vous voir bien conseillé par un proche, notamment né après le 19 octobre. Soyez réceptif à ce qu'on vous dit. Cela va se passer sur un temps très court, d'ici mercredi en fait, mais vous aurez apparemment un petit coup de pouce pour mieux comprendre votre situation et l'attitude de votre partenaire. Et même si la vérité vous déplaît, il vaut mieux savoir où vous en êtes que de vous faire des romans et perdre votre temps.

Scorpion

Né entre le 4 et le 13 novembre, c'est à vous de recevoir l'opposition de Vénus. Vous vous entendrez bien avec tout le monde et un accord sera au menu de la semaine. Mais il faut dire que vous ferez du charme tous azimuts et que les autres auront du mal à vous résister tant vous saurez les prendre par les sentiments. N'imposez rien et laissez croire aux autres que ce sont eux qui décident. Croyez-moi, vous obtiendrez ainsi tout ce que vous voulez.

Sagittaire

Un début de semaine un peu compliqué si vous êtes du 3e décan, mais cela va se calmer peu à peu à partir de mercredi. Surtout si vous acceptez vos responsabilités. En fait, la présence de Saturne sur votre Soleil est activée par Mercure et par le Soleil jusqu'à mercredi et la situation qui vous a desservi ou pris de court il y a quelque temps, revient à votre esprit ; à moins que quelqu'un ne vous en parle. Vous devez absolument comprendre où vous avez commis une erreur.

Capricorne

Cette semaine ce sont ceux qui sont nés entre le 1er et le 6 janvier qui devront mettre de l'eau dans leur vin, sinon ils vont au-devant d'un conflit avec leur partenaire. Cela dit, l'ambiance est déjà un peu déstabilisante, il y a un rapport de force sous-jacent et qui ne date pas d'aujourd'hui. Toutefois, grâce aux bons influx que Neptune vous envoie à présent, votre capacité à l'indifférence s'est accentuée, en tout cas vis-à-vis du problème dont il est question, pas vis-à-vis des autres.

Verseau

2e décan, né les premiers jours de février, une configuration particulière pourrait vous permettre de régler un problème administratif qui traîne depuis plusieurs mois. Une fois ce problème levé, vous allez pouvoir avancer à toute allure dans vos projets et connaître une période très positive ; les bonnes nouvelles se ramasseront à la pelle à partir du 5 juillet avec l'arrivée de Mercure en Lion et surtout la semaine du 10 quand la planète sera en harmonie avec Jupiter. Vous serez ravi (2e décan toujours).

Poissons

Tout va rouler pour vous à partir de mercredi, et c'est déjà le cas pour le 2e décan qui sera soutenu par Mars toute la semaine. Vous avez intérêt à prendre des initiatives. Tout en gardant les pieds sur terre, surtout né autour du 5 mars, soyez celui ou celle qui montre le chemin, qui a des idées et qui pousse à aller de l'avant. Evitez soigneusement de vous disputer avec l'un de vos enfants, même s'il a raté une de ses matières au Bac. Ne soyez pas dans un contrôle excessif avec lui/elle.