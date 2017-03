L'horoscope du 21 mars 2017

publié le 21/03/2017 à 06:28

Bélier

De méchante humeur, vous aboierez plus que vous ne mordrez, il suffira de savoir vous prendre et surtout de vous prendre au sérieux pour que vous vous adoucissiez. Et même si c'est votre anniversaire, vous aurez cet air bougon que donne un fond de mécontentement, celui-ci pouvant être lié à des petits problèmes dans votre vie affective, 1er décan notamment. 2e décan, ne dites pas tout haut ce que vous pensez tout bas, ou alors mettez-y vraiment les formes.

Taureau

Né fin avril, crise de foi, crise de confiance, crise de nerf peut-être, bref vous n'êtes pas tout à fait vous-même ces jours-ci et trop exigeant avec votre entourage. Vous n'avez pas de limites dans ce domaine et risquez de vous montrer très dur, la présence de Mars sur votre Soleil y étant pour quelque chose. Vous serez même sans concession et refuserez toute demande qui vous déplaira. A partir de jeudi, ce sera au tour du 2e décan de recevoir Mars, mais dans d'autres conditions.

Gémeaux

3e décan, né après le 16 juin, vous sentez bien qu'il est inutile de vouloir bouger vos pions, Saturne s'oppose à tout mouvement progressif. Pour le moment. Soyez patient, surtout le mois prochain où rien ne marchera comme vous le voulez. Heureusement, vous allez disposer d'un bon aspect d'Uranus et en changeant de direction, ou en remodelant un projet, vous pourrez à terme avancer sans subir les freins de Saturne. Qui sera quand même dans vos pattes jusqu'en décembre, hélas.

Cancer

Vous retrouverez aujourd'hui une angoisse familière, qui ne vous quitte pratiquement jamais et gère vos relations : votre crainte d'être moins aimé, voire abandonné. C'est la plupart du temps totalement irrationnel mais il est vrai que certains natifs du mois de juin, nés au tout début du signe, sentent déjà l'opposition de Saturne, laquelle accentue cette tendance. Mais né autour du 29 juin, votre attention sera captée par autre chose : un projet, une idée, une perspective...

Lion

N'accordez pas trop d'importance aux petits soucis qui sont le lot de tout un chacun, vous ne pouvez pas être sans cesse dans un paradis rose ; il y a du gris aussi. Et c'est vrai qu'en période Bélier, et encore plus quand il y a autant de planètes dans le signe (4), vous avez tendance à vous étonner, voire à râler, si quelques imperfections viennent se glisser dans le tableau, comme ce sera le cas aujourd'hui. Avec le Bélier, vous vous sentez en position de force, pouvant tout dominer...

Vierge

Vous ne le sentirez peut-être pas comme ça, mais vous êtes le signe le plus privilégié aujourd'hui ; essayez de ne voir que ce qui vous met en valeur et pas le reste. Seul le 3e décan peut avoir à se plaindre de la dissonance que lui envoie Saturne, mais elle n'est pas nouvelle et c'est une sorte de boulet que vous trainez avec vous, tout en ayant d'autres centres d'intérêt, quand même ! J'ose espérer que vous n'êtes pas focalisé sur votre problème...

Balance

En bonne Balance, vous n'aimez pas imposer vos humeurs aux autres, aussi aurez-vous envie de rester chez vous aujourd'hui et de ruminer ce qui vous perturbe. Hélas, vous serez bien obligé d'aller au boulot (pour la plupart) ou de sortir pour d'autres raisons, mais vous n'aurez qu'une hâte : retrouver la sécurité de votre chez-vous. 1er décan, un problème de couple pourrait vous plonger dans d'intenses réflexions, vous ne savez pas par quel bout le prendre...

Scorpion

Né fin octobre, début novembre, il se pourrait qu'on ait le culot vous refuser quelque chose, alors que vous avez fait l'effort de demander. Ne vous y attardez pas, svp. C'est un incident causé par l'opposition de Mars, aussi attendez qu'elle soit partie (fin de semaine) et refaites votre demande d'une manière différente, ou à quelqu'un d'autre. C'est peut-être votre manière de vous exprimer qui a induit cette réponse négative ; on a pu avoir l'impression que vous exigiez...

Sagittaire

Vous dégainerez trop vite votre carte bancaire, mais comment vous reprocher votre générosité, ou votre besoin de compenser les déplaisirs que vous impose Saturne ? Vous vous en voudrez certainement de ne pas avoir assez réfléchi, surtout si votre situation financière n'est pas brillante, mais savoir se faire plaisir en période de vaches maigres ou de déprime est essentiel (3e décan surtout, puisque c'est vous qui recevez Saturne en ce moment).

Capricorne

Ce n'est rien, natif de fin décembre, juste un petit désagrément que vous ne devez pas monter en épingle parce que, franchement, vous n'y penserez plus dès ce soir. Aurez-vous mal quelque part ? Un plaisir promis sera-t-il annulé ? Serez-vous déçu par quelqu'un ? Quoi qu'il en soit, n'en faites pas une montagne et surtout n'en concevez ni colère ni rancune. D'ailleurs, vous recevez un bon aspect de Mars qui vous incitera, malgré vous, à balayer la chose rapidement.

Verseau

Alors que vous êtes aux taquets, que vous avez envie de tout bousculer, voilà que la voix de la sagesse vous dit d'être patient, de laisser du temps au temps. Rageant ! Ça peut aussi être la voix de quelqu'un, une personne de bon conseil, et vous aurez l'intelligence de l'écouter. Il est vrai qu'en période Bélier les messages passent mieux qu'en temps normal, où vous n'entendez que ce que vous voulez entendre... Né autour du 12 février, votre projet avance malgré tout.

Poissons

C'est une bonne journée pour solliciter une aide financière. Vous avez des échéances ou un achat à faire et comme d'habitude, vous n'avez pas la queue d'un ! Votre générosité vous pousse souvent à distribuer votre argent, mais on peut se demander ce qu'il y a derrière cette apparence. Parce que, la plupart du temps, cela se fait à votre détriment. Ressentiriez-vous de la culpabilité à être mieux loti que d'autres ? Et c'est souvent un " mieux " très relatif.