L'horoscope du 19 mars 2017

publié le 19/03/2017 à 06:24

Poissons

Le Soleil va vous quitter sous peu pour le Bélier, mais il est encore sous l'influence de Saturne ; si vous êtes né aujourd'hui les nuages noirs s'en iront à partir de demain. Cela ne concerne que ceux qui sont nés ces jours-ci, mais la situation doit être quand même un peu ennuyeuse pour tout le 3e décan car Saturne va rétrograder du 6 avril au 26 août et repassera sur le Soleil de tous les membres du décan. Sachez que c'est le mois d'avril qui sera le plus contrariant (né autour du 18).

Bélier

Mercure occupe votre 2e décan, une aubaine si vous avez une proposition à faire ou si vous en attendez une. Mais s'il vous plaît, ne parlez pas trop vite et restez mesuré. Mercure dans votre signe se lâche sous l'influence de votre planète maîtresse, Mars, et vous pourriez dire des méchancetés sans même vous en rendre compte. Mais, aujourd'hui en tout cas, Vénus n'est pas loin et vous préférerez certainement dire des mots tendres que des méchancetés (né autour du 31 mars).

Taureau

Né après le 25 avril, ne vous étonnez pas si vous êtes monté sur ressort et si un rien vous irrite. Vous êtes même, pour certains, à fleur de peau à cause d'un conflit. Cela déborde sur le début du 2e décan (né entre le 1er et le 6 mai) et il semble que vous devez être prudent aussi en matière de microbes qui traînent. Vous pourriez attraper une angine, une rhino-pharyngite... Ou vous faire mal vous-même par précipitation ; ce n'est pas dans vos habitudes, mais Mars vous met la pression.

Gémeaux

2e décan, né après le 1er juin, Mercure vous envoie de toniques influx qui vont accélérer tous vos processus mentaux et en particulier votre sens de l'anticipation. Mais attention à ne pas mettre la charrue avant les boeufs car vous êtes toujours influencé par Neptune et vous pouvez faire des erreurs ou vous montrer un peu trop naïf et croire en des propositions qui ne seront pas sérieuses. Essayez de laisser votre imagination de côté, tenez-vous en à ce qui est concret.

Cancer

Mettez toute les chances de votre côté pour passer un bon dimanche. 2e et 3e décan, rejetez toute pensée liée aux problèmes administratifs qui vous rencontrez. Jupiter est rétrograde et si vous êtes né après le 4 juillet, elle va longuement stationner dans votre coin et vous obliger à faire face à des négligences. Qu'elles viennent de vous ou d'un autre, elles vous sont probablement reprochées à vous et vous avez à vous justifier. Ce qui n'est pas juste, dans certains cas.

Lion

Vous aurez des idées en pagaille, à concrétiser tout de suite 2e décan. En tout cas jusqu'à jeudi prochain. Après quoi, on vous mettra des bâtons dans les roues. En effet, Mars vous enverra une dissonance depuis le signe du Taureau et vous y accorderez tellement d'importance que vous vous focaliserez trop dessus. Il faudra faire attention à ne pas être rigide, plus vous ferez preuve de souplesse avec les autres, et surtout votre hiérarchie, mieux cela se passera.

Vierge

Vous aurez du mal à vous reposer aujourd'hui, vous trouverez toujours quelque chose d'urgent à faire. Mais cela n'entamera pas vos réserves d'énergie, natif de fin août. Né après le 29, vous recevez en effet un bon aspect de Mars qui siège en Taureau, un des signes les plus résistants du zodiaque (avec le Capricorne). Et vous avez non seulement une belle énergie sur le plan physique mais aussi sur le plan mental. Votre intellect est en pleine forme !

Balance

Né après le 3 octobre, il n'y aura pas forcément de conflit. Ce n'est pas parce que vous discuterez d'un sujet délicat que vous vous disputerez. Il ne faut pas confondre, ce que vous faites souvent. De la discussion jaillit la lumière, ce qui n'est pas le cas de la dispute, et encore... Quand on s'engueule, on ne fait pas attention et on laisse parfois échapper ce qu'on pense vraiment, ce qui remet les pendules à l'heure. C'est indispensable dans un couple, de faire une mise à jour de temps en temps.

Scorpion

Vous n'êtes pas très gâté par la conjoncture en ce moment, mais si vous savez patienter jusqu'à cet été, vous verrez que tout se mettra à aller bien d'un coup. J'anticipe peut-être trop, mais mieux vaut savoir que Jupiter débarquera dans votre signe à la rentrée et que les natifs du 1er décan, ennuyés en ce moment par une opposition de Mars (pas grave) sentiront l'arrivée de Jupiter bien avant son entrée concrète dans votre signe. Et la chance sera probablement là.

Sagittaire

2e décan, à vous de recevoir de bons influx de Mercure et de retrouver sous peu ceux de Jupiter. Pas de doute, des opportunités se concrétiseront d'ici quelque temps. Vous en parlerez dans les prochains jours, mais comme Jupiter est rétrograde, rien ne peut se faire facilement. Mais elle reprendra une marche directe précisément le 10 juin et à partir de là vos projets, quels qu'ils soient, profiteront à fond d'un climat chanceux et qui ne parlera que de développement.

Capricorne

Ce n'est pas le besoin de vous cultiver qui dominera aujourd'hui, il y aura une question de fatigue. Vous devez récupérer 2e décan, si vous voulez être performant. Or un travail à venir va vous demander un important investissement, intellectuel ou physique : il faut donc vous ressourcer. Je ne doute pas que vous le ferez car Mars sera en bonne harmonie avec vous la semaine prochaine à partir de jeudi et vous aurez alors une belle énergie pour prendre les choses en main.

Verseau

Du nouveau pour vos projets, 2e décan, vous en parlerez la semaine prochaine et certains natifs pourraient même recevoir un coup de main qui tombera pile poil. Jupiter recule et envoie de nouveau de bons influx à votre décan et même si la planète est rétrograde, cela ne vous empêchera pas de faire des mises au point, de donner des racines plus solides à ce ou ces projets qui vous occupent. Avec une concrétisation à compter du mois de juin, surtout né autour du 2 février.