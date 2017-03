L'horoscope du 20 mars 2017

publié le 20/03/2017 à 06:32

Poissons

Trois planètes circulent à présent dans votre secteur d'argent, il se peut que vous ayez un investissement à faire, ou une importante somme à récupérer rapidement. Il s'agit, avec le Bélier, de l'argent que vous gagnez chaque mois, des rentrées qui sont parfois très importantes ou insuffisantes à cause de la présence de Neptune dans votre signe. Planète double dans votre signe qui est double, vous pouvez autant vous appauvrir que vous enrichir, c'est selon votre thème natal (2e décan).

Bélier

Bon anniversaire ! Vous êtes du 1er décan et vous recevez, actuellement, la planète qui gère vos amours et votre argent, Vénus. Il y a de belles promesses au menu. Toutefois, Vénus étant rétrograde, il se peut qu'elle ne se montre pas très généreuse et il peut même arriver qu'elle crée parfois des désaccords entre vous et l'être aimé. Ou avec des proches. Ecoutez vos intuitions, non seulement aujourd'hui mais dans les prochains mois, surtout s'il y a des complications (1er décan).

Taureau

Le Soleil Bélier est puissant, mais il occupe votre signe d'ombre et n'éclaire, selon vous, que vos défauts et tout ce qui ne va pas assez bien dans votre vie. Vous manquez de lucidité et vous exagérerez car si vous avez des défauts, comme tout un chacun, vous avez aussi des qualités. Même si elles sont mises en retrait par le Bélier, elles sont tout de même là mais vous ne les voyez pas ! En outre, surveillez votre forme et évitez de garder des rancoeurs qui vous font du mal.

Gémeaux

On notera de l'impatience chez tous les Gémeaux pendant la période Bélier et ceux qui auront le plus à se plaindre sont ceux du 3e décan, ralentis par Saturne. Ce n'est pas pour cette semaine mais le mois d'avril ne sera pas top d'une manière générale et vous ne serez pas le seul à le trouver difficile. Le Bélier gère aussi vos projets et autant le 1er décan en a à la pelle, une partie du 2e décan aussi, mais ceux qui reçoivent la dissonance de Neptune n'iront pas au bout de ces projets.

Cancer

Le Bélier règne et le Soleil va y rencontrer Vénus cette semaine. 1er décan, vous pourrez vous targuer d'une réussite, mais vous n'en serez pas totalement satisfait. Quelque chose gâchera un peu votre plaisir, et c'est parce que Vénus sera rétrograde que vous n'aurez pas pleine et entière satisfaction. Si on vous propose, ou si on vous a déjà proposé quelque chose de bien côté boulot, il va falloir attendre juin pour que cela puisse se concrétiser (1er décan toujours).

Lion

La rencontre du Soleil et de Vénus en Bélier accentuera fortement votre côté charmeur, qui vous servira autant dans la vie privée que dans votre travail. Vous n'hésiterez pas à flatter vos interlocuteurs, voire à les draguer pour obtenir ce que vous voulez. Mais Vénus étant rétrograde, pas sûr qu'ils se laissent faire ; vous pourriez avoir des surprises. Cela ne concerne que les natifs du 1er décan né avant le 1er août. Né après, il faut encore éviter les excès d'autorité jusqu'à jeudi.

Vierge

D'habitude, le Bélier crée des petites crises qui vous font progresser malgré vous. Mais cette année, il boostera votre productivité et vos négociations financières. Le Soleil, Mercure et Vénus se trouvant actuellement dans ce signe qui gère tout ce qui touche non pas vos rentrées d'argent mais ce que vous faites de votre argent, il faut absolument que vous soyez dans la négociation ; que ce soit avec l'administration ou avec quelqu'un à qui vous devez de l'argent.

Balance

Vous le savez, le Bélier est face à vous sur la roue du zodiaque et vous démontre à quel point vous avez besoin de faire équipe avec un partenaire privé ou professionnel. Faire les choses pour vous tout seul ne vous plaît pas vraiment, vous avez besoin d'être motivé par quelqu'un, ou de booster la carrière de quelqu'un ; ce que vous faites souvent avec votre partenaire affectif. Cette année, c'est surtout le 3e décan qui est à la peine avec des remises en question.

Scorpion

Pendant un mois, vous ne serez pas toujours très facile à vivre, autant au bureau qu'à la maison. Etant dans le perfectionnisme, vous aurez souvent l'esprit très critique. Et tout le monde passera à la casserole ! Vous n'aurez pas des mots très tendres et forcément vous vous ferez des ennemis ; mais vous en avez l'habitude car pour vous le monde se divise en deux : ceux qui sont avec vous et ceux qui sont contre vous. Il n'y a pas de juste milieu d'après vous.

Sagittaire

Quelle belle période pour vous, surtout les deux premiers décans ! Bon, si vous êtes du 2e il faudra éviter les erreurs de jugement, mais ça ne diminuera pas vos chances. Vous serez à l'initiative, proactif et rempli de bonnes intentions. Mais attention, ces bonnes intentions ne seront pas toujours perçues comme telles et c'est encore une fois le 2e décan (né autour des 5, 6 décembre) qui sera surpris de la réaction des autres à vos prises de positions ou décisions.

Capricorne

Vous serez au four et au moulin, débordé de travail mais content de vos résultats surtout si vous avez bataillé ferme. Cela donnera plus de valeur à vos réussites. C'est d'ailleurs l'une de vos caractéristiques : vous ne considérez pas très attentivement ce que vous obtenez facilement, en revanche ce qui vous occasionne plus de difficultés et donc plus de travail vous semble beaucoup plus intéressant. C'est surtout que la facilité n'est pas toujours inscrite dans votre ADN...

Verseau

Tout vous semblera urgent pendant la période Bélier. De plus vous dépenserez une énergie folle parce que vous voudrez être partout à la fois et surtout ne rien manquer. Et cela, dans tous les domaines car nous avons actuellement le Soleil (vos buts), Mercure (vos échanges) et Vénus (votre argent, vos amours) qui circulent en Bélier, tout en étant donc sous l'influence du maître du signe, Mars ; dont on sait à quel point elle génère de l'impatience et des passages à l'acte.