L'horoscope du 18 mars 2017

publié le 18/03/2017 à 06:43

Poissons

Ceux de février et d'une partie de mars ont levé pas mal de doutes et d'incertitudes qui les bloquaient, mais né après le 16 mars, vous ne vous aimez pas assez. Il faut dire que la dissonance entre votre Soleil et Saturne est exacte et qu'il est difficile dans cette circonstance d'être bien dans votre peau et de voir votre vie en rose. Une situation vous donne le sentiment de ne pas être à la hauteur, et que vous n'atteindrez jamais les objectifs qui sont les vôtres. Et si vous les baissiez d'un cran ?

Bélier

Un bon week-end vous attend, que vous partiez quelque part pour vous changer les idées ou que vous fassiez du sport. Vous saurez profiter de l'instant présent, ce qui est rare chez le Bélier. Cela dit, vous serez quand même aussi impatient que d'habitude et même si vous vivez un agréable moment, vous serez déjà dans le suivant... Les natifs de fin mars rêveront à une histoire d'amour qui pourrait ne pas être totalement un rêve d'ici quelque temps. Vous y penserez beaucoup.

Taureau

1er décan, né après le 25 avril, vous avez le feu quelque part ou la fièvre au corps. Le ciel peut en effet exacerber vos désirs ou vous pouvez avoir vraiment de la fièvre. A moins que vous ne vous fassiez mal quelque part parce que vous serez maladroit... Les autres natifs penseront un peu trop à leurs affaires d'argent et à comment mieux rentabiliser leur activité. A moins que vous ayez de l'argent de côté à faire fructifier et que vous cherchiez le meilleur placement.

Gémeaux

C'est comme un lundi au soleil, c'est une journée idéale non pas pour marcher dans la forêt mais pour faire d'amusantes rencontres, 1er décan et surtout né fin mai. Vous êtes toujours sous l'influence de l'agréable rencontre entre Vénus et Mercure, et vous pouvez aussi vous déplacer pour aller à la rencontre d'une personne qui vous plaît, avec qui vous avez correspondu mais que vous n'avez pas encore vue. Cela dit, Vénus étant rétrograde, vous ne serez peut-être pas très satisfait.

Cancer

Un week-end en demi-teinte parce que vous ne vous reposerez pas. Vous n'aurez de temps pour rien, vous aurez du travail chez vous ou un service à rendre à un proche. Vous auriez probablement préféré partir quelque part et d'ailleurs vous organiserez peut-être dans votre tête vos prochaines vacances (celles de printemps). Cela vous permettra de vous échapper de ces tâches ennuyeuses que vous aurez à accomplir aujourd'hui - et qui ne vous apporteront rien.

Lion

Quelle énergie, quelle volonté, quelle force intérieure ! Vous imposerez vos volontés et on sera obligé de vous suivre tellement vous serez persuasif, surtout 1er décan. Mais prenez un peu de recul et demandez-vous s'il ne vaudrait pas mieux discuter de vos décisions avec ceux qui vous entourent ; juste pour qu'il y ait plus de démocratie et de justice en famille... Mais le Soleil approche le Bélier et vous êtes probablement persuadé que vos décisions sont justes et indiscutables.

Vierge

Vous aurez tendance à tout exagérer, dans votre tête bien sûr. Ce sont les problèmes financiers que vous rencontrez qui sembleront être une montagne, natif du 2e décan. Vous avez probablement fait des mauvais choix ou été victime d'une personne malhonnête et vous devez le payer d'une manière ou d'une autre. Vous allez pouvoir régler la question, mais pas avant le mois de juin. Armez-vous de patience et ne vous mettez pas la tête au court-bouillon.

Balance

Bien entouré, vous devriez passer un délicieux week-end, surtout si vous êtes de début octobre. Il n'est pas exclu que vous rencontriez quelqu'un d'intéressant. Son humour, sa culture, ses goûts, tout vous paraîtra correspondre à ce que vous attendez. Mais n'allez pas trop vite en besogne, laissez du temps au temps, de toute façon Vénus est rétrograde et ne sera pas très satisfaisante. Les choses n'aboutissent pas pour le moment, mais cela va venir...

Scorpion

1er décan, né après le 28 octobre, vous êtes obligé en ce moment de supporter le mauvais caractère de votre conjoint, qui est plus mal luné que d'habitude. Mais peut-être que vous le/la poussez dans ses retranchements ou que votre attitude a de quoi le ou la mettre en colère ? Car cela peut venir de vous, le comportement de l'autre étant une réaction à votre propre comportement qui peut être provocateur ; essayez aussi d'être un peu moins exigeant.

Sagittaire

La Lune traverse votre signe ce week-end et est en bonne relation avec Vénus et aussi avec Mercure. Né fin novembre, on vous enverra des messages très amoureux. Rien ne dit que vous conclurez quelque chose, d'autant plus que Vénus est rétrograde. Mais peut-être avez-vous déjà rencontré quelqu'un et que vous êtes tombé amoureux. Dans ce cas, la rétrogradation de Vénus pourrait correspondre à une période de réflexion qui se terminera le 10 juin.

Capricorne

Vous aurez tendance à vous isoler, mais ce sera pour mieux savourer un livre que vous êtes en train de lire ou toute autre activité enrichissante pour votre cerveau. Vous avez besoin de vous cultiver, de vous connecter à la pensée et aux émotions des autres par le biais de ce qu'ils ont écrit ou peint. Par ailleurs, les natifs du 1er décan auront une force et une détermination qu'ils utiliseront peut-être pour (re)séduire quelqu'un qu'ils ont laissé échapper il y a quelque temps.

Verseau

Vous avez tout planifié pour passer un week-end pas comme les autres et vous en serez content. Mais il se peut que tout ne se passe pas comme prévu, 1er décan. Mars place un obstacle sur votre route, c'est peut-être vous-même qui le mettrez ou il vous viendra de l'extérieur. Imaginons que vous devez partir en week-end avec ou chez des amis et qu'au dernier moment vous êtes malade ou avez un travail à terminer qui ne souffre pas de délai... Avouez que vous ne seriez pas content !