L'horoscope du 17 mars 2017

publié le 17/03/2017 à 06:27

Poissons

Mercure et Vénus sont en phase avec vous, natif de février, mais n'allez pas pour autant faire des folies avec votre argent, et surtout celui que vous n'avez pas ! Il vous arrive de penser que ce n'est pas grave, que vous vous débrouillerez avec votre banquier, ou que vous allez avoir une rentrée qui épongera votre découvert. Mais, vous le savez certainement, ce n'est pas en mettant un voile sur la réalité et en faisant comme si elle n'existait pas que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes.

Bélier

Elles sont chez vous à présent Mercure et Vénus et le fait que Vénus soit rétrograde, indique que la connexion avec une personne aimée est perdue pour le moment. Comme je l'ai déjà dit, il faudra attendre que Vénus reparte en marche directe et soit en Bélier, fin avril, pour que vous puissiez avoir des nouvelles et renouer le lien. Mais un rendez-vous professionnel peut aussi être au menu des prochains jours, n'en attendez pas des merveilles.

Taureau

Vous n'avez pas le vent en poupe côté amours ces temps-ci, soit vous aimez en secret et c'est frustrant, soit vous vous posez des questions sur votre couple. Cela concerne surtout les natifs du 1er décan, et même du tout début du signe qui voient Uranus se rapprocher de plus en plus de leur Soleil. Il peut y avoir une rupture dans vos rythmes de vie dans les prochains mois, mais ce sera surtout en 2018, en tout cas si vous êtes né entre le 20 et le 24 avril.

Gémeaux

Vous êtes dans les bonnes grâces de Mercure et Vénus et même si, comme hier, vous n'êtes pas encore en pleine forme vous êtes stimulé par de belles perspectives. Surtout si vous êtes né fin mai, la rencontre de ces deux planètes peut correspondre à un projet que vous avez mis en route et qui, certes prend du temps à se concrétiser, mais qui risque de se révéler très positif à partir du mois de juin. Et cela peut autant être professionnel que personnel.

Cancer

Né fin juin, début juillet, un important rendez-vous peut vous procurer des émotions fortes et probablement du trac. Soyez vous-même c'est encore ce qu'il y a de mieux ! Vous avez un bon sens des affaires, du talent pour la négociation et vous serez encore plus efficace s'il est question d'argent. Vous ne laisserez pas à votre interlocuteur la possibilité de vous contrer. Mais attention tout de même à ne pas être trop offensif, voire agressif. Cela vous desservirait, évidemment.

Lion

Vous recevez aussi de bons influx de Mercure et Vénus favorables aux échanges, 1er décan, mais il va falloir canaliser votre autorité et atténuer votre inflexibilité. Un rendez-vous ou une discussion téléphonique prendra de l'importance à vos yeux dans les prochains jours, mais attention à ne pas mettre la pression à l'autre parce que vous voulez absolument obtenir quelque chose. Je pense cependant qu'il vous sera difficile de juguler votre impatience et votre désir de vous imposer.

Vierge

Vous êtes dans la même ambiance qu'hier, avec en plus une négociation à mener si en plus vous êtes né au mois d'août, ne laissez aucune porte ouverte à votre interlocuteur.Soyez sans concession, vous pouvez y arriver. Nombre de Vierge sont timides et peu confiantes en elles, mais quand vous avez dépassé ce stade, vous êtes très difficile à manipuler. Et le 1er décan a bien mûri ces derniers mois.

Balance

Mercure et Vénus font alliance face à vous, 1er décan, c'est excellent pour tous vos contacts et échanges. Et certains pourraient même recevoir une proposition à laquelle vous réfléchirez car elle sera très intéressante au plan financier. Ou même pour votre réputation dans votre milieu. Celle-ci peut en effet être dopée, ou l'avoir été par la conjonction de Jupiter avec votre Soleil qui a eu lieu (pour le 1er décan) en septembre-octobre 2016. Vous pouvez faire prospérer à présent.

Scorpion

Vous aurez envie de partager votre vie quotidienne et les habitudes qui la composent avec celui ou celle que vous aimez. Mais il y a des obstacles à votre désir 1e décan. Des obstacles très provisoires... Toutefois, certains natifs du tout début du signe commencent à recevoir des influx d'Uranus, bientôt opposée à votre décan, et vous pourriez avoir à reconsidérer le lien amoureux, votre façon d'être en relation avec l'autre n'étant plus en phase avec celui ou celle que vous êtes devenu.

Sagittaire

La paire Mercure-Vénus vous regarde avec admiration1er décan, ce qui laisse penser que vous aurez des adorateurs jusqu'à dimanche. Ils sauront flatter votre ego, ce qui est toujours bon à prendre ; c'est une gourmandise qui fait du bien et il n'y a aucune raison de s'en priver. Vous êtes plutôt verni si vous êtes né début décembre, en revanche si vous êtes du 3e décan ce n'est toujours pas le nirvana et le mois d'avril qui arrive ne sera pas forcément à votre goût (né après le 19).

Capricorne

Si vous pensez à déménager, à acheter ou à vendre un bien, vous pourriez avoir une piste intéressante, natif de fin décembre. Mais encore un peu de patience svp. Certes, vous n'en manquez pas mais certains, ceux qui vendent, pourraient avoir un pressant besoin d'argent pour acheter du nouveau, ou pour autre chose. Il peut autant s'agir d'un déménagement personnel que professionnel. Pour les Capricorne du 3e décan, ce serait d'ailleurs plus professionnel, mais cela dépend de votre thème natal.

Verseau

Pour les natifs de janvier, les doutes d'hier laissent la place à une certitude : on vous en veut, surtout né après le 25 janvier. Ou vous vous en voulez à vous-même ! Peut-être avez-vous pris une mauvaise décision ? Ou êtes-vous en train de batailler intérieurement contre des petits démons familiers et qui génèrent de la colère en vous ? Une colère qui peut remonter à la nuit des temps, certains étant nés ou ayant été élevés avec.