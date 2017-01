L'horoscope du 17 janvier 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez l'horoscope de Christine Haas du 17 janvier 2017.

par Christine Haas publié le 17/01/2017 à 06:34

Capricorne

Il y a un accord à trouver, une autorisation à demander et alors que la situation semblera d'une grande banalité aux yeux des autres, vous en ferez une montagne. Vous y accorderez une importance un peu démesurée et cela risque de vous donner le trac, de vous mettre mal à l'aise, ce qui est dommage car les natifs du 1er décan, par exemple, ont toutes les chances d'obtenir une réponse favorable, ou d'avoir en tout cas un entretien positif. Né autour du 12, c'est toujours mouvementé.

Bélier

Vous serez plus réceptif et sensible aux humeurs des autres que d'habitude, et sentirez que vous avez intérêt à être gentil, à ne pas trop exercer votre autorité. Plus vous exigerez, moins vous obtiendrez ; en revanche, en prenant les autres par les sentiments, vous n'aurez aucune difficulté. Toutefois, né autour des 24, 25 mars, vous ne serez pas très sûr de vos propos, attention à ne pas affirmer des choses juste pour avoir le dessus dans la conversation.

Taureau

Vous avez plusieurs atouts planétaires, dont Vénus qui est renforcée aujourd'hui. L'une de vos relations est peut-être en train de se transformer en solide amitié. Vous aurez en tout cas la sensation que c'est possible et que vos sentiments pourraient évoluer, même peut-être vers autre chose que l'amitié ! 1er décan, une dissonance entre Lune et Mercure ébranlera (légèrement) l'une de vos certitudes mais cela ne durera que quelques heures et vous retrouverez votre sérénité.

Gémeaux

Quoi qu'il se passe, vous serez de bonne humeur parce que vous l'avez décidé. Vous enverrez promener toute personne à qui vous trouverez la mine trop sombre. Vous aurez besoin d'être entouré de personnes légères, drôles, et qui ont un petit rayon de soleil en eux, celui dont vous avez précisément besoin. 1er décan, vous risquez d'avoir à vous lancer dans une discussion avec votre banquier, ou avec votre conjoint, au sujet d'un problème de découvert ou d'un paiement non effectué.

Cancer

Vous aurez du mal, 1er décan, à être en accord avec vos interlocuteurs aujourd'hui. Surtout l'un d'entre eux avec qui vous avez rendez-vous dans l'après-midi. Vous aurez affaire à quelqu'un qui semble, en apparence, vouloir la même chose que vous, mais vous vous apercevrez rapidement du contraire. Soyez plus malin que lui/elle et faites assaut de gentillesse, proposez un compromis, même si ce n'était pas dans vos intentions au départ. Vous n'y perdrez pas grand-chose, au contraire.

Lion

Une bonne journée pour ce qui est de vos échanges, vous saurez habilement flatter l'un de vos interlocuteurs qui finira pas s'assouplir et être d'accord avec vous. C'est le genre de petite victoire qui ne paye pas de mine mais que vous appréciez car elle vous démontre que vous êtes le plus fort, le meilleur, le " boss ", même si vous ne l'êtes pas dans les faits. Toutefois, 1er décan, attention à ne pas vous montrer trop exigeant et intransigeant, l'autre pourrait vous tourner le dos.

Vierge

Vous pourrez vous rendre utile et même parfois indispensable, tant vous saurez prévenir les besoins des autres, au boulot ou dans le domaine amoureux. Et c'est souvent une constante chez la Vierge qui a une sorte d'instinct pour cela et qui aime soigner, chouchouter, dorloter ses proches. Mais, Vierge folle oblige, vous pouvez aussi être très dur, colérique, et demander la lune à vos proches. Ces deux tendances s'expriment parfois en même temps et cela déroute les autres.

Balance

La Lune est en transit chez vous et accentue votre sens du devoir. Vous passerez votre temps à vous préoccuper de ce que vous devez faire pour les autres, et non de ce que vous vous devez à vous-même... Mais c'est toujours la même chanson, n'est-ce pas ? Cela dit, certains natifs se sont pris des coups et ont compris la leçon : aujourd'hui, les natifs du 1er décan et certains du 2e sont plus conscients de leurs besoins personnels et font en sorte que leurs proches les respectent.

Scorpion

Ce n'est pas vous qui agirez, qui prendrez les décisions, vous serez plus malin que ça et demanderez à d'autres de décider, vous dégageant ainsi de toute responsabilité. Ce n'est pas votre attitude habituelle, bien sûr, et je pense que ce sera une stratégie destinée à contrarier quelqu'un de votre entourage, probablement un rival professionnel. En amour, c'est une bonne période pour le 2e décan, qui devra veiller à ne pas trop dissimuler ses sentiments, sinon l'autre ne vous fera pas confiance.

Sagittaire

Une petite oasis au milieu de gros soucis, surtout pour le 3e décan. Il y aura de l'espoir au menu et il faut vous y accrocher car vous serez vite sorti d'affaire. Il est toujours questions, évidemment, de la dissonance entre Mars et Saturne qui sera exacte jeudi et vendredi. Nous l'avons vu, elle crée des freins, des blocages et peut même vous obliger à garder la chambre s'il s'agit d'un problème de santé. A moins que vos moyens financiers ne soient au plus bas.

Verseau

Une partie de vous ne sera pas d'accord avec l'autre ; vous aurez un choix à faire entre une attitude dure, sans concession, et un comportement plus tolérant. Cela concerne surtout le 1er décan et en fait, cela dépend de qui vous aurez en face de vous ; peut-être qu'un mélange des deux sera ce qu'il y a de mieux ! Votre coeur vous donnera envie d'être gentil, d'accepter quelque chose, mais votre raison vous dira le contraire... Et vous ne serez sûr de rien, malheureusement.

Poissons

Vénus, qui occupe le 2e décan de votre signe, est dignifiée aujourd'hui et si vous êtes né autour des 5 et 6 mars votre journée sera pleine de tendresse et de poésie. Vous vous sentirez aimé, ou aimerez sans partage. Ce sera passager car Vénus est rapide, mais il vous restera un sentiment de bien-être pendant quelque temps. 1er décan, né autour des 22, 23 février, une idée futée pourrait germer dans votre cerveau, parlez-en à une personne de confiance pour la tester.