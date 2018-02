L'horoscope du 21 février 2018

publié le 21/02/2018 à 06:27

Bélier

Ce mercredi parle d'amour, c'est sûr, mais il parle aussi d'argent puisque Vénus régit les deux domaines. Il se peut donc que vous attendiez une importante rentrée. Ou alors, vous aurez peut-être envie de vous offrir quelque chose (2e décan surtout) ou de faire un petit cadeau à l'un de vos proches, et vous serez freiné par le prix. Nous sommes en fin de mois, vous n'avez peut-être plus beaucoup à dépenser et vos achats doivent couvrir le nécessaire et non pas le superflu.

Taureau

Grâce à Lune/Vénus en bonne harmonie avec votre 2e décan, vous vous sentirez apprécié et même aimé par tout le monde. Un des temps forts de la semaine. Et ce sera du miel pour vous, surtout si vous êtes né autour du 4 mai, la présence de vos proches autour de vous, ou de l'équipe avec laquelle vous travaillez, sera très réconfortante. 1er décan, une harmonie Lune/Mercure qui vous donnera d'occasion d'un rendez-vous ou d'un entretien qui se passera bien.

Gémeaux

Restez sur la réserve, en embuscade, et faites ce que vous savez le mieux faire : observez. Il y aura ensuite beaucoup à dire, mais aujourd'hui silence ! Vous mêler des affaires des autres ne ferait qu'embrouiller vos propres affaires... Et n'écoutez pas les conseils un peu manipulateurs qu'on vous donnera, surtout 1er décan : vous êtes influençable aujourd'hui. Même chose pour le 2e décan, qui peut être perturbé par la rencontre Vénus/Neptune et croire en quelque chose d'impossible.

Cancer

Votre ciel est harmonieux en ce moment, quel que soit votre décan. Le 1er peut croire en ses idées, briller par sa créativité et le 2e se sentira aimé par son entourage. Vous aurez des preuves des sentiments qu'on vous porte, des mots et des gestes vous feront chaud au coeur, surtout si vous êtes né autour des 5, 6 juillet. 1er décan, vous profitez d'un bon répit, Saturne n'est pas active avant dimanche prochain, aussi laissez-vous aller à ce que vous ressentez de positif, oubliez le reste !

Lion

Vous avez mis les gaz 2e décan, quelqu'un vous plaît, aussi avez-vous entrepris de le ou la séduire et peu importe que cette personne soit intéressée ou pas. C'est bien vous ça ! Vous êtes stimulé par Mars, surtout né autour du 8 août, et rien d'autre ne compte que votre désir, votre volonté. Ce serait plus positif d'employer cette énergie dans un travail quelconque et de simplement faire du charme à celui/celle qui vous plaît, tout en le/la laissant venir vers vous selon son désir.

Vierge

C'est encore une journée où l'incertitude va dominer si vous êtes du 2e décan, votre relation passe par des phases où vous y croyez et par des moments de doute. Et vous avez beau chasser ce doute, il revient régulièrement comme en ce moment. Mais croyez-moi, c'est une bonne chose de douter (né après le 6 septembre) ; c'est la garantie pour vous de garder au moins un pied sur terre. Vous pourriez aussi voir quelqu'un aujourd'hui, une personne de très bon conseil.

Balance

Vous vous sentirez plus perspicace et même plus malin que d'habitude et il est vrai que vous disposerez d'une intuition illimitée pour détecter les arnaqueurs. Le 2e décan étant plus fort à ce petit jeu que les autres Balance... Mais le 1er décan pourrait aussi avoir un instinct très fort, d'autant plus que Saturne n'est pas active aujourd'hui, mais essayez de ne pas utiliser cette intuition pour vous persuader que tout va mal se passer ; vous pouvez être influencé par vos craintes.

Scorpion

De l'amour, de l'amour, de l'amour pour le 2e décan, la conjoncture dit que vous y penserez toute la journée, peut-être parce que vous avez un rendez-vous coquin ? En tout cas, la conjonction Vénus/Saturne, bien aspectée par la Lune en Taureau accentue votre sensualité jusqu'à vous rendre extrêmement attirant, un véritable aimant ! Si vous êtes en couple, votre partenaire sera à vos pieds et vous aimerez ça. En plus des câlins et autres manifestations amoureuses.

Sagittaire

Vos amis Poissons apprécient les émotions, elles les remplissent mais vous, vous vous en méfiez en ce moment parce que vous sentez qu'elles vous vident. Cela concerne surtout le 2e décan et notamment ceux qui sont nés après le 5 décembre, comme nous l'avons vu hier. Soyez encore vigilant aujourd'hui et jusqu'à samedi, si vous le pouvez ne vous exposez pas à cette situation que vous connaissez bien et qui a pour effet, la plupart du temps, de vous déstabiliser.

Capricorne

Un petit air de gaieté au menu, vous avez besoin de prendre les choses un peu moins au sérieux et si vous vous appliquez, vous y parviendrez natif du 1er décan. Parfois, il suffit de se reposer sur un proche ou sur un ami... Mais le mieux servi est le natif du 2e décan : vous recevez de très bons aspects de Vénus, Lune et Neptune qui font totalement craquer votre carapace. En particulier si vous êtes né autour des 4, 5, 6 janvier. L'amour sous toutes ses formes vous rend meilleur.

Verseau

Il y a une autre interprétation à la conjonction Vénus/Neptune dont nous avons parlé hier : il se pourrait que vous ayez affaire à quelqu'un d'extrêmement jaloux. Et on peut se demander comment vous faites, vous qui êtes le signe le plus indépendant du zodiaque, pour tomber sur des personnes possessives et jalouses, qui sont justement très contrariées par les libertés que vous prenez et sur lesquelles, en principe, vous ne transigez pas. Sauf si vous êtes très jeune, et encore.

Poissons

Une journée qui pourrait être remplie d'émotions, une harmonie Lune/Vénus vous donnant l'opportunité d'éprouver des sentiments intenses et inconditionnels. Mais sont-ils le signe d'une bonne relation, constructive et valorisante pour vous ? Pas sûr, en tout cas si vous êtes du 2e décan : nous avons vu hier que Vénus était conjointe à Neptune et que cela pouvait carrément vous aveugler sur votre partenaire. A moins que vous n'ouvriez au contraire les yeux sur lui/elle.