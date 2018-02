L'horoscope du 16 février 2018

publié le 16/02/2018 à 06:23

Bélier

Laissez votre nature combative de côté aujourd'hui, il n'est pas dans votre intérêt d'entrer en conflit avec qui que ce soit, surtout 2e décan, ça tournerait mal. Mars, votre maître est bien placée en Sagittaire et vous donne envie de foncer, mais elle est en dissonance avec Neptune et vous risquez de foncer dans le brouillard, de manière désordonnée et sans savoir quelles seront les conséquences de vos actes. En revanche, 1er décan, vous aurez droit à un petit plaisir à déguster tout seul !

Taureau

L'association de Lune et Vénus n'a lieu qu'une fois par mois et c'est pour aujourd'hui. Elle est positive pour le 1er décan. Vous aurez la vision d'un avenir radieux ! Mais attention, c'est un aspect lunaire et donc très lié à votre imagination, à la façon dont vous vous arrangez avec la réalité (ce que nous faisons tous). Il se peut donc que vous soyez plus dans le rêve que dans le réel, mais cela n'a pas d'importance ; ce qu'on imagine a parfois plus de pouvoir sur nous que ce qu'on vit réellement.

Gémeaux

Le 2e décan n'a pas les yeux en face des trous à cause de Mars et Neptune. Je me répète, mais ne prenez aucune décision, n'entamez aucune action ces jours-ci. Vous ne pourriez que le regretter parce que vous n'atteindrez pas votre but et en plus cela risque de mettre la pagaille. Cela dit, l'aspect peut aussi être subi par vous, c'est-à-dire qu'on tentera de vous influencer, de vous manipuler et certains n'y verront que du feu. Ne refusez pas de voir la réalité (né autour des 4, 5, 6 juin).

Cancer

Lune et Vénus vous envoient d'épanouissants influx 1er décan, un très agréable moment de détente et un beau et passionnant voyage intérieur vous attendent. Cela ne durera que quelques heures, mais cela vaudra tous les antidépresseurs de la terre, surtout si vous êtes né fin juin et que vous subissez les outrages de Saturne. Votre couple, une association, quelque chose vous pose problème et vous fait peur. Un contrat pourrait aussi être annulé dans votre boulot.

Lion

Si jamais vous êtes sensible à l'association Lune/Vénus, c'est du côté de l'argent et de la façon dont vous le placez ou l'utilisez que vous aurez une satisfaction. Toutefois, l'aspect est léger, rapide, et peut aussi correspondre à un moment sensuel entre vous et votre conjoint. A moins que vous ne soyez très attiré par une personne que vous avez du mal à cerner, qui a une part de mystère. Et c'est le 1er décan qui sera le plus concerné, si la configuration a une influence quelconque !

Vierge

Lune et Vénus s'opposent à vous, une invitation pour ce soir pourrait vous faire très plaisir, à moins que vous n'ayez prévu une petite soirée romantique à deux. Si c'est le cas, on peut dire que vous avez de la chance, parce que vous avez bien choisi, la conjoncture est parfaite. Mais uniquement si vous êtes du 1er décan... Le 2e décan se débat, lui, avec une dissonance de Mars et de Neptune qui semble être très perturbante pour votre vie intérieure, et qui implique votre relation avec un/e partenaire.

Balance

Pas de 7ème ciel avec la conjonction Lune/Vénus, mais le très agréable sentiment que tout est en ordre, que vous faites ce que vous devez faire sans vous stresser. Il y a cependant du rush dans l'air, il en est toujours ainsi pendant la période Verseau, mais en général vous savez gérer et cela vous offre même un surplus de créativité. C'est aussi ce que pourraient donner Lune et Vénus aujourd'hui : une belle inspiration pour ceux d'entre vous qui ont une activité liée à l'art.

Scorpion

Lune et Vénus seront en phase avec ceux d'octobre. Vous serez en harmonie avec vous-mêmes, ce qui est souvent une sorte d'exploit pour le tourmenté Scorpion. Cela dit, cette année c'est du tout bon pour vous, le 1er décan a pu saisir une ou des opportunités au dernier trimestre 2017 et peut à présent les développer à chaque fois qu'il reçoit de bons influx, comme cette conjonction Lune/Vénus d'aujourd'hui. C'est un peu plus stressant pour le 3e décan, encore sous l'influence de la nouvelle Lune.

Sagittaire

Vous risquez de retomber amoureux de votre chéri/e natif de novembre, ou alors il va y avoir des retrouvailles avec une personne qui a fait partie de votre passé. Avec la conjonction de Lune et Vénus en Poissons, il (le passé) s'invite à votre table, dans votre vie quotidienne ou, parfois, juste dans vos rêves nocturnes ou vos rêveries diurnes : est-ce que vous regretteriez quelqu'un ? Si vous retombez amoureux, essayez de vous souvenir des raisons de la séparation, qu'est-ce qui n'avait pas marché ?

Capricorne

Vous serez enchanté par la présence d'un ou plusieurs proches à vos côtés, des enfants peut-être à qui vous avez des expériences de vie à transmettre. C'est quelque chose que le Capricorne aime bien faire, sans pour autant adopter un comportement de donneur de leçon. Là il s'agit de transmettre dans l'affection et la tendresse, que vous soyez parent ou grand-parent. Cela concerne les natifs de décembre, alors que ceux de début janvier pourraient avoir un léger souci de santé.

Verseau

Vous aurez besoin qu'on s'occupe de vous, qu'on vous dorlote, ce qui est rare ! Le plus souvent vous vous soignez vous-même aux petits oignons, c'est plus sûr ! Le Verseau ayant, pour beaucoup, l'impression d'avoir été un peu laissé à lui-même dans son enfance (certains ont cependant vécu des contraintes très difficiles), cela lui a donné une formidable force, celle de savoir se reposer sur lui-même. Mais vous pouvez aussi avoir des besoins financiers aujourd'hui et, miracle, recevoir une petite somme.

Poissons

Non seulement la Lune est chez vous mais elle y croise Vénus, et si vous êtes né entre le 25 et le 28 février, vous n'aurez que du plaisir et du bien-être aujourd'hui. Côté coeur vous n'aurez rien à envier aux autres, certains seront même heureux mais ce sera selon leurs propres critères : chacun sa manière d'être heureux ! 2e décan, vous n'êtes pas du tout dans la même ambiance, la dissonance Mars/Neptune se poursuit et vous voit déstabilisé et perturbé par votre conjoint, votre père ou un supérieur.