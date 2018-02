L'horoscope du 19 février 2018

publié le 19/02/2018 à 06:21

Bélier

Le Poissons ne vous pousse pas à l'action mais à la réflexion. Pas de décision impulsive, s'il vous plaît, sous une conjoncture déjà difficile pour le 1er décan. C'est sûr, vous avez envie d'être dans l'action, c'est votre nature, mais le Poissons est un signe d'intuition, de réceptivité et même de passivité. Laissez ce et ceux qui vous entourent influer sur vous, soyez réceptif, et vous ferez le tri une fois le Soleil parti ailleurs. 1er décan, il sera en relation avec vous jusqu'au 1er mars.

Taureau

La configuration vous sourit davantage car le Soleil et Mercure en Poissons éclairent un secteur de créativité et d'idées. Grâce à cela vos idées vont plaire aux autres. 1er décan, le Soleil sera votre allié jusqu'au 1er mars et c'est la bonne période pour prendre des rendez-vous pour parler projets, ou vous déplacer si vous partez en vacances. Vous aurez aussi, toujours grâce à l'association Soleil/Mercure, plus de facilité à vous faire de nouveaux amis, ou tout du moins des connaissances.

Gémeaux

Le Soleil rejoint Mercure en Poissons, le signe au zénith de votre zodiaque qui gère votre carrière. 1er décan, il se peut qu'on vous fasse une proposition de boulot. Et si vous êtes sans emploi, vous serez drôlement content ; si possible réfléchissez rapidement et ne refusez pas ce que la vie vous offre. Il se peut aussi que vous ayez un déplacement à faire pour votre travail, ou que ce nouveau job qu'on vous propose vous oblige à vous déplacer souvent. Mais pourquoi pas ?

Cancer

Vous aimez les Poissons, les Poissons vous aiment et vous avez plein de choses en commun. La conjonction Soleil/Mercure redonne confiance au 1er décan. Vous voulez prendre votre vie en main, vous êtes conscient d'être le maître de votre destinée et que vous ne devez pas répéter les mêmes erreurs. Hélas, Saturne vous y pousse sur le plan relationnel, mais vous devez dépasser cela pour découvrir d'autres aspects de votre personnalité et évoluer dans votre vie (à partir de mai).

Lion

Les Poissons gèrent un secteur qui vous dit de vous méfier de tout et de tous. 1er décan, vous serez un peu parano pendant deux ou trois jours, peut-être à raison (jusqu'au 1er mars). La méfiance est une défense et être en défense ne fait de mal à personne ; vous avez peut-être besoin de vous protéger de personnes malveillantes ou que vous soupçonnez de malveillance. Les factures, et surtout celles dont vous devez réclamer le règlement, pourraient aussi être au premier plan.

Vierge

Comme nous l'avons vu hier, les Poissons s'opposent à vous et en la circonstance c'est une bonne conjoncture pour ceux du mois d'août, on peut vous faire une offre. Que ce soit dans le travail ou dans votre vie privée... On peut aussi vous inviter quelque part, une soirée à deux, ou même à passer quelques jours de vacances quelque part. A moins que vous ne partiez (zones B et C semble-t-il) en famille ou avec des amis. La semaine s'annonce amusante et pleine de distractions pour le 1er décan.

Balance

Le travail est davantage mis en avant par la rencontre du Soleil et de Mercure. 1er décan, d'ici le1er mars, vous pourriez croiser un professionnel qui vous sera utile, qui réparera un objet ou vous apprendra quelque chose. Certains pourraient faire une rapide formation qui aura des résultats très positifs sur leur travail. Toutefois, si vous êtes en vacances (1er décan toujours) vous n'aurez pas l'esprit complètement libre, des pensées liées au travail à faire en rentrant s'imposeront souvent.

Scorpion

Le climat devient de plus en plus valorisant pour ceux d'octobre et grâce à l'union du Soleil et de Mercure vous recevrez des compliments qui vous feront rougir. Cela ne durera pas, les deux planètes étant rapides, mais comme vous disposez d'un bon aspect de Saturne, vous pourriez ne pas oublier pourquoi et comment vous avez obtenu ces compliments. Des actions qui ont eu de bons résultats et que vous pourrez répéter autant que vous le désirez et sans le soutien des planètes rapides.

Sagittaire

Le Soleil et Mercure occupant un secteur lié à la famille, au passé, il se peut que vous partiez en vacances dans un endroit qui vous rappellera des souvenirs. Que ce soit à la montagne ou ailleurs, vous baignerez dans une ambiance qui pourrait être un peu nostalgique (1er décan surtout). 2e décan, Mars et Neptune vont cesser leur dissonance dans la semaine mais Vénus prend le relais dès ce lundi, il faut donc vous méfier de tout ce qui est trop beau et de tous les séducteurs/trices.

Capricorne

Sous l'égide du Soleil et de Mercure, vous aurez encore plus la possibilité d'entendre de bons conseils qui vous aideront à assimiler ce que vous vivez, 1er décan. Peut-être que Saturne est positive et qu'elle vous conforte dans votre position ou vous donne plus de responsabilités... Mais il se peut aussi que vous ayez un souci à l'arrière-plan et que cela vous empoisonne un peu au quotidien. Une trêve s'annonce pendant quelques jours grâce aux astres en Poissons.

Verseau

Votre voisin Poissons a pris les commandes et vous place face à la difficulté qui est la vôtre de garder et de conserver, surtout en termes de biens matériels. Parce que, en ce qui concerne les humains, vous avez le don de vous faire des amis et, la plupart du temps, de les conserver longtemps ! Alors pourquoi cette tendance à laisser filer l'argent ? Parce que c'est une liberté que d'en avoir et le Verseau est épris de liberté... Vous passez souvent de la stabilité à l'instabilité dans ce domaine.

Poissons

Bon anniversaire ! A votre tour d'ouvrir le bal et avec 4 planètes dans votre signe, l'année à venir s'annonce bien remplie, surtout par d'intéressantes rencontres. Le Soleil et Mercure sont en effet conjoints, ce qui donne une teinte " Gémeaux " à la configuration. Alors, certes, si vous êtes né ces jours-ci, il pourrait y avoir une meilleure connexion avec un membre de la famille, ou un travail lié à la communication. En outre, votre vie relationnelle est en train de se stabiliser.