L’horoscope du 18 février 2018

18/02/2018

Bélier

Vous aussi, avec Mercure en Poissons, vous aurez tendance à vous faire du cinéma. Vous exagérerez une difficulté de communication avec l'un de vos proches. Cela dit, ceux du 1er décan nés fin mars reçoivent Saturne et il est très possible que cette difficulté dont je vous parle vienne du fait que c'est vous qui ne vous exprimez pas assez, peut-être parce que vous êtes un peu déprimé et que vous ne voulez pas " contaminer " l'autre avec vos humeurs.

Taureau

Une bonne configuration pour vous, 1er décan, Mercure en Poissons occupe un secteur d'amitié et de solidarité, si besoin est sollicitez vos amis ou alliés. Que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, on a toujours besoin des autres et il vous suffira de demander pour être servi ! En outre, vous serez présent si on vous le demande... D'ailleurs, vous serez généreux en conseils et ceux du 2e décan seront particulièrement en phase avec les autres quand Mercure sera conjointe à Neptune autour des 24, 25.

Gémeaux

Vous serez spécialiste des pirouettes et de l'évitement des conversations qui pourraient vous déranger. Auriez-vous peur qu'on vous fasse la leçon ? C'est le 1er décan qui sera affecté par Mercure jusqu'au 23 février, cela ne durera donc qu'une demi-journée et parfois même deux ou trois heures. Mais pendant ce laps de temps, vous aurez tendance à fuir une personne qui cherche à avoir une sérieuse conversation avec vous. Votre banquier ? Votre chef ?

Cancer

Toutes les formes d'évasion vous plairont et vous feront rêver, et c'est ce dont vous avez besoin 1er décan, pour mieux supporter les difficultés liées à vos choix. Je vous rappelle que Saturne se trouve face à vous et que vous hésitez terriblement, ou que c'est la vie qui vous déstabilise en ne vous offrant pas de choix ! Avec ce bon aspect de Mercure jusqu'au 23, vous pourrez partir en vacances par exemple, ou vous évader en pensée en imaginant des situations plaisantes.

Lion

Pendant une journée, voire une demi-journée, chaque décan à votre tour, vous aurez tendance à douter et vous ne douterez pas à moitié. Tout sera sujet à caution. C'est l'effet que peut produire Mercure en Poissons, une configuration qui, heureusement, sera aussi rapide à vous envahir qu'à vous quitter. Il peut y avoir une rivalité ou une complication avec quelqu'un, dans le boulot ou dans votre vie personnelle. Ne cherchez pas à contrôler la situation mais plutôt à l'analyser.

Vierge

Mercure s'oppose à vous et vous invite à dialoguer, à vous mettre d'accord avec quelqu'un, et même pour certains natifs du 1er décan, à avoir un feu vert. Si vous avez quelque chose de précis en tête mais que vous avez besoin d'une approbation, vous l'obtiendrez. Il se peut aussi que vous soyez convié à un colloque, à une réunion, et que vous ayez à vous y exprimer. Et, a priori, c'est toujours un peu difficile pour la timide Vierge ; il y a des barrières psychologiques à franchir.

Balance

Les lumières de Mercure éclairent votre secteur du travail, où vous aurez une idée à vendre mais attendez-vous à être face à quelqu'un de peu coopératif. Et pour tout dire, il se peut qu'on n'accepte pas ce que vous proposez ou ce que vous demandez, surtout si vous êtes du 1er décan (jusqu'au 23). Ou alors il faudra expliquer et réexpliquer les choses à l'infini, l'autre ayant un peu la tête ailleurs. Surveillez les virus et autres infections, ne les laissez pas se propager.

Scorpion

Mercure est très positive pour vous, 1er décan jusqu'au 23. Dès que vous discuterez ou négocierez, vous aurez facilement gain de cause. Votre humour vous aidera. Il sera votre arme de séduction massive, de même qu'une parfaite connaissance de votre dossier si vous avez quelque chose à proposer. Surtout prenez vos rendez-vous dès à présent. 2e décan, après le 23 vous disposerez d'une intuition diabolique, vos interlocuteurs penseront que vous lisez dans leurs pensées.

Sagittaire

Vous aurez, pendant quelques heures, l'impression d'être retombé en enfance parce qu'on ne croira pas à ce que vous direz ou qu'on ne vous écoutera pas. Le 1er décan ressentira cela probablement au cours d'un rendez-vous ou même d'une conversation téléphonique et cela vous perturbera, mais pas plus que ça. Avec Mercure cela reste léger et sans grandes conséquences. Sauf, bien sûr, quand elle est rétrograde, ce qui ne lui arrivera pas en Poissons.

Capricorne

1er décan, Mercure pourrait vous aider à vous confier à quelqu'un sur les problèmes que vous rencontrez et qui ont une influence négative sur votre bien-être. Il se peut, comme je vous l'ai déjà dit, que vous ayez atteint un objectif, mails il est aussi possible que vous ayez un moment un peu difficile à passer, ce qui est souvent le cas avec Saturne car elle représente la réalité pure et dure. Mais ce sont toujours des difficultés qui vous permettent de mieux vous connaître.

Verseau

1er décan pour l'instant, soyez le plus vigilant possible, avec Mercure en Poissons il peut y avoir une erreur dans vos comptes, ou quand on vous rend la monnaie. Et Vénus n'étant pas loin de Neptune, il vous est conseillé de redoubler d'attention la semaine prochaine, à la fois dans le domaine financier et dans celui de l'amour, où vous pourriez vous mettre à penser à quelqu'un, alors que cette personne n'est peut-être pas disponible, ou est au contraire trop possessive et jalouse.

Poissons

Mercure est chez vous, 1er décan jusqu'au 23 février, et avec elle c'est l'intuition qui va dominer. Vous sentirez ce que pensent les autres, au risque de vous tromper. Dans la plupart des cas, vous aurez raison d'accorder foi à votre instinct, mais gardez un peu de réserve, on ne sait jamais... Quand on pense à la place des autres, il arrive qu'on pense de travers. C'est le moment de vous exprimer, de faire valoir vos idées et de prendre les situations avec humour.