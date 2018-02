L’horoscope du 17 février 2018

publié le 17/02/2018 à 06:20

Bélier

En apparence, vous ne serez pas sensible à la dissonance Mars/Neptune, mais on peut se demander si vous disposerez de votre habituelle confiance en vous. Si vous vous sentez flottant, moins sûr de vous, ce sera un des effets de cette dissonance ; le fait que Mars soit votre planète maîtresse joue un rôle, même si elle est actuellement en harmonie avec vous. C'est le 2e décan qui peut en entendre parler et qui ne doit pas, s'il y est sensible, faire ou croire en une quelconque promesse.

Taureau

Neptune étant en harmonie avec votre 2e décan, le ciel ne sera pas méchant, mais certain se demanderont s'ils ont intérêt à payer quelque chose tout de suite, ou s'ils peuvent attendre. Ou alors, ils s'interrogeront sur les intentions d'une personne, pas forcément un proche : ça peut être leur banquier ou quelqu'un qui s'occupe en tout cas d'argent puisque Mars occupe un secteur de finances. Cela dit, il se peut aussi que vous ayez un projet qui nécessite des fonds et que vous soyez en recherche.

Gémeaux

Le 2e décan est sensible à la mésentente Mars/Neptune, il se peut qu'une tuile vous tombe dessus si vous êtes né après le 4 juin. Mais ce n'est pas la première... Vous en aurez encore une à la fin de l'année, puis Neptune vous fichera la paix. En l'occurrence, en ce moment, il semble que quelqu'un ne se conduise pas bien avec vous et vous mette des peaux de banane sous les pieds. Du moins, c'est ainsi que vous voyez les choses. Ce sera terminé la semaine prochaine.

Cancer

Certains risquent d'avoir des inquiétudes totalement irrationnelles et qui sont révélatrices d'un état d'insécurité, probablement dans le domaine amoureux. Le Cancer ayant le Capricorne au descendant (c'est-à-dire face à son signe sur la roue du zodiaque), il a une peur bien ancrée en lui de l'abandon. Tout comportement du partenaire qui sort des habitudes, toute parole peut, à certains moments, être interprétée de travers et faire remonter ce sentiment d'insécurité affective.

Lion

On ne peut pas dire que Mars et Neptune créent du désordre dans votre vie. C'est votre volonté de vous imposer, d'être aux commandes qui sera excessive. Mais je suis sûre que vous ne vous en apercevrez même pas, que vous trouverez cela tout à fait normal (2e décan principalement). Si vous êtes en compagnie de vos proches aujourd'hui, et si vous partez en vacances (par exemple), lâchez un peu de lest et ne prenez pas le contrôle sur tout ce qui se passe.

Vierge

Vous êtes parmi les plus sensibles à une conjoncture déstabilisante dans le domaine relationnel, mais le 2e décan la connaît bien. Vous mènerait-on encore en bateau ? Cela ne concerne à présent que ceux qui sont nés après le 6 septembre et qui ont encore quelques prises de conscience à faire avant de pouvoir se débarrasser de Neptune et de l'état de dépendance qu'elle représente. 1er décan, né autour du 31 août, Vénus vous fait de l'oeil : il semble que vous plaisez à quelqu'un.

Balance

Le 3e décan a la vedette aujourd'hui, il semble qu'un travail sur vous-même vous est très utile en ce moment, vous en retirez de très intéressants bénéfices. Vous avez mis ou remis des choses en place dans votre tête et il se trouve que cela se traduit par une semblable mise en ordre dans votre vie professionnelle. Vous pourriez même gagner plus. Le 2e décan est passé par la même phase et y repassera de fin avril à mi-septembre. Entre-temps, vous développerez votre emprise sur les autres.

Scorpion

Il n'y a pas de souci, la dissonance Mars/Neptune ne vous affecte que très peu voire pas du tout. Sauf si vous faites partie des Scorpion qui sont trop dépensiers. Dans ce cas, vous risquez de vous retrouver sans rien, peut-être parce que vous aurez joué ou acheté quelque chose bien au-dessus de vos moyens (2e décan surtout). 1er décan, si vous êtes né autour des 31 octobre et 1er novembre, comptez sur Vénus pour vous faire passer un très agréable week-end, surtout dans le domaine sentimental.

Sagittaire

Vous aussi vous êtes réceptif à la dissonance du jour (Mars/Neptune) et Mars se trouvant chez vous, attention à ne pas faire de mauvais choix ces jours-ci. Ou à ne pas agir de travers... Mais vous pouvez aussi, comme les Gémeaux, avoir une tuile à gérer, surtout si vous êtes du 2e décan, né après le 6 décembre. Même ceux du 6 pourraient encore y être sensibles. Il y a donc des précautions à prendre, chose que vous n'aimez pas faire sauf si votre ascendant est en Vierge.

Capricorne

Le seul problème que vous risquez de rencontrer, surtout 2e décan, se trouve dans l'air que vous respirez. Les virus qui circulent vont beaucoup vous apprécier. Protégez-vous en n'approchant pas trop les personnes malades et surtout en vous lavant fréquemment les mains. Sinon, le 3e décan est bien loti aujourd'hui, il pourrait y avoir un départ en vacances ou en tout cas l'occasion de bien vous changer les idées. Si vous ne partez pas, une visite à des proches, une expo, un musée ?

Verseau

La perturbante dissonance entre Mars et Neptune est exacte, alors attention à ne pas dépenser trop ou à ne pas vous faire délester de vos économies. On pourrait aussi vous dérober votre portefeuille, ou faire une erreur de calcul dans un magasin, et pas toujours en votre faveur. Ne faites rien sans réfléchir, tout acte est susceptible d'être fait de travers sous cette configuration. C'est le 2e décan qui y est le plus sensible et vous pouvez aussi égarer un objet auquel vous tenez.

Poissons

Encore plus que les autres vous êtes ennuyé par Mars et Neptune, vous avez fait fausse route dans un travail, ou on vous a donné de mauvaises instructions. Seul le 2e décan est concerné et encore plus si vous êtes né autour du 4 mars. Vous vous demanderez si vous ne perdez pas la tête, si vous n'avez pas mal entendu, mais apparemment c'est la personne qui vous aura donné de fausses directives. Et vous serez, apparemment, incapable de le prouver.