L'horoscope du 20 février 2018

publié le 20/02/2018 à 06:26

Bélier

Dans votre 3e décan, la Lune rencontre Uranus et vous allez peut-être encore changer d'avis sur un projet ou, pour certains, vous sentir mal acceptés. Comme souvent avec votre signe, c'est tout l'un ou tout l'autre. Vous pouvez avoir commencé à fréquenter un nouveau milieu et avoir fait plein de découvertes, comme vous pouvez avoir subi une sorte d'accident de la vie qui fait que vous vous sentez à l'écart des autres ; mais cela va bientôt changer (né après le 15/4).

Taureau

Il n'y a pas d'influx importants sur votre signe, grâce à Saturne le 1er décan a pu atteindre un équilibre, mais le 3e décan n'est pas tranquille dans son couple. Nous avons déjà évoqué le fait que l'opposition de Jupiter pouvait correspondre à un divorce - dans sa partie juridique - ou que vous aviez besoin de vous trouver un partenaire financier ou... amoureux. Ce qui est réalisable, grâce au bon aspect entre Jupiter et Pluton qui est axé sur la réussite et le pouvoir.

Gémeaux

Mars et Neptune ne vous ennuient plus, 2e décan, c'est au tour de Vénus de rencontrer Neptune et de vous inciter à idéaliser quelqu'un qui ne le mérite pas. Ce n'est certainement pas quelque chose de nouveau dans votre vie, cette conjoncture vous fragilise (né après le 4 juin à présent) et peut provoquer des événements ou des phénomènes récurrents dans votre vie, et pas toujours faciles à vivre. Que ce soit sur le plan financier et même parfois sur celui de la santé, de la vitalité.

Cancer

Né en juin, une harmonie entre Mercure et Saturne peut vous valoir des conseils de bon sens, venant d'un/d'une amie qui a vécu la même chose que vous. L'opposition de Saturne, dont nous parlons depuis quelque temps et qui fiche la paix, pour le moment, à ceux qui sont nés avant le 27 juin, est quand même pour beaucoup dans les inquiétudes qui vous agitent et vous accueillerez avec plaisir les conseils de cet ou cette amie. Et pensez-y après, que votre mental les assimile.

Lion

La rencontre Vénus/Neptune sera active jusqu'à vendredi et, pour vous, elle peut se révéler favorable côté finances. Mais elle vous dit aussi de rester très vigilant. Vous pourriez en effet vous " faire avoir " par quelqu'un qui peut vous avoir proposé quelque chose de très intéressant, et même si le gain qui vous est promis est important, creusez les choses pour voir s'il n'y a pas arnaque. Autre possibilité : il se peut qu'on vous reproche d'avoir dissimulé quelque chose, sciemment ou non.

Vierge

Vénus et Neptune se trouvant pile face à vous, 2e décan, vous serez un peu dans la confusion, amoureuse ou même financière. Quoi qu'il en soit, prenez du recul. N'acceptez rien que vous n'ayez soigneusement examiné sous toutes les coutures : vous êtes susceptible de vous tromper ou d'être abusé par quelqu'un. Sur le plan sentimental, c'est peut-être à un escroc du coeur que vous aurez affaire, ou avec qui vous entretenez une relation depuis un certain temps (né après le 6/9).

Balance

Lune et Uranus seront actives sur ceux qui sont nés après le 19 octobre et qui voient, depuis un an ou deux, leur vie relationnelle un peu ballotée dans tous les sens. Ce n'est pas par hasard, cela signifie (comme toujours avec Uranus) qu'il faut changer de modèle de relation, qu'il ne faut plus attendre de l'autre ou des autres ce que vous en attendiez précédemment. Et ce n'est pas en éloignant certaines personnes que vous ferez le " job ". C'est un travail intérieur qui vous est demandé.

Scorpion

Vous aurez le coeur marshmallow avec la rencontre Vénus/Neptune. Tout vous touchera, vous attendrira et vous donnera le sentiment de communier avec autrui. Cela concerne surtout le 2e décan, en phase avec Neptune que Vénus est en train de rejoindre. Un amour inconditionnel pourrait vous envahir, ou un profond sentiment religieux. 1er décan aussi, tout baigne et surtout dans le domaine des échanges (commerciaux ou autres).

Sagittaire

2e décan, né après le 5 décembre, après Mars/Neptune, c'est Vénus/Neptune qui vont vous rendre plus influençable, et pas forcément par les bonnes personnes. Il s'agit peut-être d'un proche, d'un parent, qui essaye toujours (quel que soit votre âge) d'avoir une emprise sur vous. En espérant que vous en êtes conscient, que vous n'êtes pas dans le déni de la réalité, vous pourrez faire quelque chose pour que cela cesse. Mais il faudra passer par-dessus votre culpabilité.

Capricorne

3e décan vous êtes au premier plan, avec la rencontre Lune-Uranus qui vous rappelle que vous avez une importante décision à prendre, surtout né après le 15 janvier. Une décision qui peut autant concerner votre monde intime, familial, que votre travail. C'est peut-être déjà fait, mais il y a beaucoup de détails pratiques à régler. Et si vous êtes du début du décan (10, 11 janvier), Pluton vous propose une mutation de taille, et parfois même de repartir de zéro (né fin 79, 80 surtout).

Verseau

Vénus et Neptune vous font rêver, imaginer ce que serait votre vie si vous aviez ce qui vous manque le plus en ce moment. Et si vous vous faisiez de fausses idées ? Si les manques que vous identifiez (amour, argent) cachaient un autre manque ou alors un désir inavoué ? Souvent, les demandes que le Verseau a vis-à-vis de la vie sont plus du domaine du rêve que de la réalité. Apprenez à bien vous connaître et surtout à connaître vos besoins, cela vous évitera d'attendre ce dont vous n'avez pas besoin.

Poissons

Si votre 1er décan se porte comme un charme, c'est un peu plus difficile pour le 2e qui subit la rencontre Vénus/Neptune. Attention aux illusions et désillusions. Mais vous êtes probablement au courant puisque vous vivez cette situation depuis longtemps. Certains en ont terminé avec ce qui les fragilisait, les déséquilibrait ou les envahissait, mais d'autres (nés après le 4 mars) doivent encore tenir le coup pendant quelque temps (né le 4 précisément).