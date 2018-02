L'horoscope du 15 février 2018

publié le 15/02/2018 à 06:30

Bélier

Votre 3e décan sera très stimulé par cette nouvelle Lune, propice à un renouvellement dans votre cercle amical et à tout ce qui peut être nouveau. Si vous avez un problème répétitif, par exemple, une solution différente des précédentes peut être trouvée ou vous être proposée, essayez-la, elle a des chances de se révéler positive. Né après le 15 avril, c'est vous qui êtes en première ligne, Uranus effectue son dernier " passage " sur votre Soleil et les contraintes vont aller décroissant d'ici mai.

Taureau

La Lunaison occupe le zénith de votre thème, 3e décan, elle met un important travail au premier plan, à moins que vous ne soyez convoqué par votre direction. Comme d'habitude quand le Verseau est dignifié (c'est le cas aujourd'hui), vous aurez un petit côté rebelle qui ne s'exprimera pas directement ; mais vous ferez de la résistance à ce qu'on vous demandera. Apparemment, ce sera urgent mais vous, vous serez d'avis qu'il n'y a rien d'urgent, que vous avez tout votre temps.

Gémeaux

Une nouvelle Lune qui pourrait correspondre à une libération si vous êtes né après le 16 juin. Il semble que c'est vous qui vous autoriserez à faire ce que vous voulez. Mais il peut y avoir différentes directions, il n'y en a jamais qu'une seule chez le Gémeaux, signe double. Vous avez donc, éventuellement, une proposition pour changer de travail, ce que vous souhaitez depuis longtemps tout en n'étant pas prêt, ou l'envie de transformer une amitié en un autre type de relation.

Cancer

Impossible pour vous d'être insensible à la nouvelle Lune du Verseau, 3e décan. Elle semble signer un temps fort où vous allez pouvoir transformer le plomb en or. C'est-à-dire qu'une situation pourrait vous avoir pourri la vie depuis des lustres et que vous allez trouver dans les semaines qui viennent le moyen de vous en débarrasser. Ou c'est la situation qui se règlera d'elle-même, non sans que vous ayez longtemps combattu pour qu'elle ne vous soit pas imposée.

Lion

La lunaison, conjointe à Mercure, se trouve pile face à vous 3e décan et il apparaît que quelqu'un, un partenaire, un associé, trouvera le moyen de vous aider. Vous êtes sur un projet qui n'est pas encore tout à fait au point (né après le 18 août) ou qui démarre de manière chaotique, mais d'ici quelques semaines vous n'aurez plus ce souci grâce aux conseils ou aux idées qu'on peut vous donner en ce moment et que vous avez intérêt à appliquer le plus vite possible.

Vierge

Comme chaque année, la nouvelle Lune du Verseau accentue votre capacité de travail et votre perfectionnisme, vous êtes sur tous les fronts 3e décan. En effet, Jupiter est en bon aspect avec vous et vous permet de développer et faire parler de vos affaires, de prendre un job supplémentaire ou encore d'effectuer une formation intéressante. C'est cet aspect d'apprentissage, qui est mis en vedette par la nouvelle Lune et si on vous propose une formation, surtout ne la refusez pas.

Balance

Pour vous aussi, 3e décan, cette nouvelle Lune pourrait être libératrice et vous faire comprendre comment sortir d'un schéma relationnel qui joue contre vous. Nous en avons souvent parlé, vous êtes passé par des hauts et des bas, mais à présent vous êtes dans la dernière ligne droite (surtout né après le 19 octobre). Il y a quelque chose dans votre manière d'être en relation, une attente peut-être, qui est excessive et surtout qui ne correspond plus à celui ou celle que vous êtes devenu/e.

Scorpion

Cette nouvelle Lune à la fin du Verseau peut vous faire pousser un ouf de soulagement. Quelque chose de pesant et de contraignant se termine, surtout si vous êtes du 3e décan. Si ça ne se termine pas ces jours-ci (né après le 18 novembre) ce sera certainement dans les semaines qui viennent. Sachant que selon votre thème, et votre ascendant, il s'agit d'un détail pour les uns et d'une question plus importante et casse-pieds pour les autres (domaine du travail ou de la forme).

Sagittaire

Pour vous, 3e décan, elle est bienvenue cette nouvelle Lune. Elle vous donne enfin les moyens de faire le ménage, probablement dans votre vie sentimentale. Si c'est le cas, cela fait un bout de temps que cela dure, Saturne vous ayant beaucoup ralenti parce que vous vous posiez sans cesse des questions sur ce que vous deviez faire, sur ce que vous pouviez ou ne pouviez pas faire. Mais apparemment, ce stade est dépassé et il semble que vous allez pouvoir faire comme vous l'entendez.

Capricorne

La nouvelle Lune indique que vous aurez, sous peu, un bon coup de pouce pour franchir le cap que vous ne parvenez pas à franchir depuis des mois, 3e décan. Ça peut très bien être aujourd'hui, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, mais cela viendra et vous serez alors libéré, délivré... Comme vous l'avons déjà vu, vous avez jusqu'en mai, puis Uranus changera de signe pour occuper l'un de vos amis, le Taureau. La situation ne sera plus du tout la même.

Verseau

Une nouvelle Lune dans votre 3e décan, en harmonie avec Uranus, c'est de bon augure pour votre année 2018. Vous avez déjà trouvé un nouveau centre d'intérêt ou si ce n'est pas fait, c'est en train de se faire car Uranus va quitter les agréables positions qu'elle occupe en mai et là ce sera une autre histoire ! Si vous fêtez votre anniversaire, Mercure est, elle aussi, accolée à votre Soleil et à la Lune, ce qui est également une bonne configuration pour votre travail au quotidien.

Poissons

Vous aurez tendance à vous sacrifier ou à sacrifier vos intérêts sous cette nouvelle Lune. Ce sera votre premier mouvement, mais ça ne doit pas être le second. Réfléchissez, sans pour autant vous montrer égoïste, vous pouvez, vous devez vous donner le choix de dire oui ou non à ce qu'on vous demande. Cela concerne surtout le 3e décan en ce moment, mais tout le signe pourrait se sentir plus ou moins " visé " car c'est dans la nature du Poissons que de se sacrifier aux autres.