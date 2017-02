L'horoscope du 20 février 2017

publié le 20/02/2017 à 06:19

Bélier

Les choses se passent chez vous, une future rencontre Mars/Uranus qui a la réputation de rebattre les cartes. Vous y serez sensible, natif du 3e décan. Vous pourriez changer de direction, prendre une décision inattendue ou encore subir une contrainte dont vous ne voulez pas. Mais la configuration aura forcément des échos dans le monde politique ou social et cela pourrait correspondre à une certaine violence.

Taureau

Les aspects qui se forment cette semaine ne peuvent que vous donner envie de fuir ou de vous cacher dans un trou de souris puisqu'il risque d'y avoir conflit. Ce n'est pas certain, mais la conjonction Mars/Uranus qui est en formation et s'oppose à Jupiter en Balance, peut avoir un certain impact sur la paix, et pas un impact positif. Ça pourrait beaucoup chauffer, mais pas obligatoirement à votre porte. Cela peut se passer n'importe où...

Gémeaux

La dure conjoncture de la semaine est bien placée, dans un secteur lié à la fraternité, à la solidarité entre amis voire entre ceux de votre corporation. Vous êtes souvent dans un métier lié à la communication (journaliste, par exemple) ou vous aimeriez y être et vous comportez comme tel en colportant des informations à vos amis et collègues. Né autour du 2 juin, veillez à bien vérifier vos sources, on pourrait vous tromper. Ou vous vous tromperez...

Cancer

Votre 3e décan sera concerné dès mercredi par les dissonances qui se forment et qui peuvent vous obliger à prendre une décision contraire à votre désir. Ou à en subir une, à laquelle vous pouviez peut-être vous attendre mais dont vous espériez qu'elle ne se ferait pas. Apparemment vous avez des recours et si on vous dit que vous avez une chance, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas de ceux qui lâchent facilement et parfois ça paye.

Lion

La conjoncture est bien disposée à votre égard, ce qui ne signifie pas qu'il ne se passera rien, mais que vous saurez avoir une sorte de hauteur de vue. Vous ne tomberez pas dans certains pièges, des personnes autour de vous qui voudraient bien vous entraîner à accepter une posture qui n'est pas la vôtre habituellement. Cela ne concerne semble-t-il que le 3e décan, mais les aspects sont puissants et tout le monde y sera sensible apparemment.

Vierge

Ce qui est sûr, c'est que la conjoncture vous fera réagir, que ce soit aujourd'hui ou lors de la nouvelle Lune de dimanche. Vous en serez plutôt tourmenté et aurez l'impression, qui ne durera pas, que tout le monde est dans une impasse. Il se peut qu'une guerre (à l'heure où j'écris, le 12 décembre, c'est la Syrie, mais ça peut être ailleurs) accentue votre pessimisme et que vous imaginiez que le pire va advenir. Mais le pire n'est jamais sûr, vous pouvez en être persuadé.

Balance

Pour vous 3e décan, la conjoncture ne sera pas du gâteau, mais il est possible qu'elle vous aide à vous libérer d'une relation, ou d'une situation contraignante. En général, les contraintes viennent des autres, mais il se peut que vous vous les soyez imposées vous-même et que vous décidiez de vous en débarrasser, faisant ainsi un acte de rébellion. En quelque sorte. Mais c'était dans l'air depuis un certain temps, je vous en ai souvent parlé. 2e décan, une offre, une rencontre, un accord ?

Scorpion

Même si la conjoncture est un peu difficile et vous oblige à changer quelque chose dans votre routine, vous trouverez le moyen d'en tirer un ou des avantages. Soit votre attitude et votre hauteur de vue feront l'admiration de votre entourage, on vous fera beaucoup de compliments, soit vous serez totalement indifférent à ce qui se passe. En outre, bien entendu, je peux me tromper et mal interpréter ce triple aspect de planètes violentes dans un signe violent (Mars conjointe à Uranus en Bélier, les deux opposées à Jupiter en Balance).

Sagittaire

Vous ne serez sensible à cette difficile conjoncture que dans la mesure où elle vous donnera à réfléchir et surtout à vous exprimer. Car vous dominerez le sujet. De par votre métier, ou tout simplement parce qu'il vous intéresse et que vous avez un regard personnel dessus. Il s'agira (mais je peux me tromper) d'un retournement de situation, de quelque chose d'imprévu et qui peut être violent. Une situation sur laquelle vous avez une ou des théories très précises.

Capricorne

Une mini tempête peut souffler sur le 3e décan dans le courant de la semaine, les aspects évoquent, de votre part, une attitude plus que déterminée et tranchante. Vous vous direz que les choses n'ont que trop traîné et qu'il faut y mettre un terme, or la période Bélier se prête, comme disent les Anciens, à la " fin des choses ". Qui peut aussi être le début d'autre chose... La situation peut cependant toucher tout le monde, mais pour certaines raisons vous y serez très sensible.

Verseau

Pas de répercussion personnelle, semble-t-il, de cette difficile conjoncture menée par Mars et Uranus. Si des décisions drastiques sont prises, vous les approuverez. Vous penserez qu'il n'y a pas d'autre solution et vous aurez peut-être raison. Cela dit, vous êtes souvent très radical dans vos prises de position et la conjoncture de cette semaine peut accentuer ce trait de votre caractère. Vous y serez plus exposé ou sensible que les autres si vous appartenez au 3e décan.

Poissons

Une semaine bizarre, avec de l'inattendu, d'éventuels retournements de situations, bref une instabilité qui ne touchera pas vraiment votre signe. Vous serez peut-être spectateur, ou commentateur des événements, mais il ne semble pas que vous y participerez. Sauf peut-être si vous êtes du 3e décan et que vous avez de gros soucis d'argent ; la situation peut avoir atteint une sorte de paroxysme, avec obligatoirement une solution à trouver.