L'horoscope du 16 février 2017

publié le 16/02/2017 à 06:32

Bélier

On se demandera, autour de vous, si vous n'avez pas décidé de tourmenter tout le monde parce que, franchement, vos remarques ne seront pas très sympas. Vous vous arrangerez, peut-être pas consciemment, pour que l'autre ou les autres se posent des questions et cela peut provoquer une petite crise avec celui ou celle qui ne se laissera pas faire. Notamment si vous êtes né autour des 3 et 4 avril. Mais peut-être avez-vous quelque chose à faire "payer".

Taureau

Vous vous mettrez à penser à la place d'un proche mais demandez-vous si vous ne lui attribuez pas votre façon de voir, et même vos propres sentiments. Se mettre à la place de l'autre n'est pas un exercice facile pour le Taureau, qui ne veut pas toujours savoir ce que l'autre a dans la tête parce qu'il ne veut pas avoir à changer ce qu'il a dans la sienne ! Le Taureau est un signe Fixe et qui se glorifie et se fortifie lui-même de rester toujours le même !

Gémeaux

Fort de vos bons résultats, voire d'un succès, vous supporterez mal la moindre critique ; et même certaines remarques de bons sens seront prises de travers. C'est votre orgueil qui réagira, parce que si vous réfléchissez, ces paroles ne seront peut-être pas des critiques mais simplement l'expression légitime d'une légère jalousie. Surtout si vous êtes du 1erdécan et que vous avez des projets bien entamés ou que vous vivez une relation un peu spéciale.

Cancer

Vous serez en phase avec vous-même et rien que ça, ça augure d'une journée positive. En dépit des petits obstacles que ceux du 2e décan peuvent rencontrer. Disons que ce seront des obstacles stimulants et que vous serez très content de vous si vous parvenez à les dépasser. Je mets le pluriel, mais à mon avis il ne s'agira que d'un seul obstacle venant d'un chef ou d'un parent qui n'acceptera pas une demande ou une décision que vous voulez prendre (2e décan).

Lion

Si tout va bien à l'extérieur, et vraiment ça devrait bien aller, à l'intérieur de vous ça ira moins bien et vous vous tourmenterez sans véritable raison. Vous partirez dans des fantasmes négatifs, où tout va de travers et où le monde entier vous en veut. Cela ne sera basé sur rien de spécial mais ce sera plus fort que la réalité, parce que le fantasme est toujours plus puissant et paraît plus concret qu'une réalité dont vous n'êtes pas le maître.

Vierge

Vous serez vent debout, prêt à en découdre contre tout changement, toute réforme qui bouleverserait vos habitudes, ou pire, modifierait votre statut. Le 3e décan étant évidemment le plus concerné puisque Saturne lui envoie une dissonance qui indique qu'il serait bon de renoncer à quelque chose (ou quelqu'un). Mais vous n'exprimerez probablement pas vos idées, c'est à l'intérieur de vous que ça se passera, un dialogue entre vous et vous !

Balance

Un problème d'argent peut vous prendre la tête : comme souvent il ne s'agira pas de votre argent à vous, mais de celui de votre conjoint ou d'un proche. Mais on sait que les problèmes des autres deviennent fréquemment les vôtres et que vous les absorbez facilement. Le plus souvent par pure gentillesse, mais aussi parce qu'en les aidant, en résolvant leurs problèmes, c'est vous-même que vous aidez. Personne ne le fait à votre place !

Scorpion

Vous aurez une sorte de force électromagnétique qui soudera les autres à vous ! Tel un aimant, vous attirerez les bonnes personnes comme les moins bonnes. Eh oui, quand on est magnétique on ne choisit pas, tout s'agrège à vous ! Et il faut dire que vous ne serez pas toujours content qu'on vous " colle " car ces particules seront un peu comme des mouches bourdonnantes autour de vous. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose.

Sagittaire

Comme le dit P. Coehlo, lorsque vous ne pouvez revenir en arrière, préoccupez-vous de la meilleure manière d'aller de l'avant. C'est le mieux à faire, 3e décan. D'un côté Saturne, planète du passé vous tire en arrière, vous fait résister à toute évolution, ce qui n'est pas du tout dans votre ADN mais le produit d'une situation particulière et de l'autre Uranus vous invite justement à balayer ce passé. Mais je suppose que c'est une question de morale et d'éthique qui vous freine.

Capricorne

Pas de doute, vous vous sentirez moins obligé de régler les problèmes des autres, et d'ailleurs vous ferez tout votre possible pour éviter ceux qui se plaignent. Et vous aurez raison : on ne peut pas aider tout le monde, et même ceux qui sont en demande n'ont parfois pas envie d'être aidés (inconsciemment). Ils tirent peut-être un bénéfice à se plaindre parce que ce n'est pas à vous qu'ils se plaignent mais à un personnage de leur passé que vous incarnez peut-être mais qui n'est pas vous.

Verseau

Vous vous sentirez responsable de tout, de la pluie et du beau temps, simplement parce que c'est ce qui vous fera vous sentir le mieux dans votre peau. Comprenez que vous aurez besoin de vous sentir en charge, mais aussi qu'on vous fera confiance pour gérer les affaires. Votre expérience, votre sérieux et votre implication dans le travail (surtout 2e décan) seront vraiment très appréciés et les initiatives que vous prendrez seront saluées.

Poissons

Le Soleil et Saturne sont pile alignées aujourd'hui, mais pas dans le bon axe en ce qui concerne le 3e décan. Depuis plusieurs jours vous vous sentez coincé, ou frustré, ou mis devant un fait accompli et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Toutefois, ça devrait être au contraire une bonne journée pour ceux du 1er décan (nés en février), ils se sentiront libres et un changement d'horizon leur plaira : les vacances y seront peut-être pour quelque chose.