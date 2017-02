L'horoscope du 19 février 2017

publié le 19/02/2017 à 07:40

Bélier

2e décan, bonne nouvelle Vénus débarque chez vous et s'y installe jusqu'au 17 mars, mais il faudra être né avant le 5 avril pour voir la vie en rose. C'est-à-dire tomber amoureux, ou renforcer des sentiments existants, à moins que Vénus ne joue un rôle financier et ne se montre généreuse dans ce domaine. Cela dit, tout dépend de votre thème de naissance et un problème que vous connaissez bien peut aussi se répéter sans que vous l'ayez voulu.

Taureau

Mars ne vous requinquera pas avant le 9 mars, aussi 2e et 3e décan vous êtes fatigué, lassé parfois, et certains manquent de motivation au travail. La planète de l'énergie se trouve en effet dans votre secteur d'ombre et ne joue pas son rôle de booster. Vous pourriez même avoir moins de volonté que d'habitude et face à certains défis que vous voulez remporter, il n'y a que votre entêtement habituel qui vous permettra de tenir.

Gémeaux

Vous aurez du ressort aujourd'hui, surtout 2e décan. Vous serez partout à la fois et surtout pas là où on vous attend. Certains zapperont une invitation, ils estimeront qu'ils ont mieux à faire et ne préviendront peut-être pas de leur défection ! 2e décan, né début juin, Vénus vous envoie de bons influx, remplis d'espoir et d'ouverture sur les autres. Des rencontres sont à prévoir, mais pas toujours amoureuses ; elles peuvent être professionnelles.

Cancer

Vous ne pourrez pas échapper à un travail, probablement des rangements, des classements à faire chez vous ; mais vous nous expédierez tout ça 2e décan ! En effet, il y a Mars au zénith de votre ciel et elle est très forte en ce moment. Sa dissonance avec Pluton fait s'interroger sur vos méthodes de rangements : vous pourriez carrément vous débarrasser, détruire certains papiers, objets ou vêtements trop chargés de sens selon vous. Ou devenus inutiles.

Lion

Un excellent dimanche vous attend, vous aurez l'âme voyageuse et comme il y a encore des vacances, il se peut que vous preniez la poudre d'escampette. Sports d'hiver ? Ou simple séjour chez des amis, voire en famille, histoire de décompresser un peu... Mais vous n'oublierez pas ce que vous avez laissé en plan au boulot et vous y penserez souvent : c'est dans votre nature, vous êtes quand même un perfectionniste. Pas autant que les Vierge mais presque.

Vierge

Attention, si vous êtes du 2e décan, vous pourriez être très distrait ou influencé par vos proches et vous risquez de faire une erreur, ou une belle bourde. En revanche, la Lune se trouvant dans le signe du voyage, il est possible aussi que vous partiez sur les routes... Même chose : attention à ne pas vous tromper d'itinéraire. Et le 1er décan risque lui aussi de s'égarer, mais pas forcément sur la route ; il peut dire oui à quelqu'un alors qu'il faudrait dire non.

Balance

2e décan, à votre tour de recevoir longuement l'opposition de Vénus qui n'est pas vilaine du tout et peut vous valoir un accord ou une jolie rencontre. Vous aurez affaire à de charmants interlocuteurs et on répondra positivement à vos demandes. Cela va durer jusqu'au 17 mars, mais Vénus sera rétrograde à partir du 4 et vous demandera alors de réfléchir à une décision. Et bien sûr, cela vous fera terriblement hésiter.

Scorpion

Si vous ne prenez pas le chemin des vacances, vous vous promènerez sur le Web, avec toutes les tentations que cela comporte. Et vous succomberez. Vous aurez envie de vous faire plaisir, ou de faire plaisir à un proche et vous ne ferez pas très attention à ce que cela vous coûte. Si vous voulez être tranquille et ne pas avoir de problèmes, obligez-vous à respecter des limites ; c'est à vous de vous les imposer et non pas à ceux qui vous entourent.

Sagittaire

La Lune étant chez vous, difficile de vous retenir, vous aurez hâte de partir sur les routes ou de filer entre les doigts des autres au nom de votre liberté. Mais il y a la famille et ses impératifs, que souvent vous avez du mal à transgresser. Vous qu'on appelle " Monsieur Plus ", tant vous allez au-delà des limites, vous êtes malgré tout assujetti à certains messages familiaux qui peuvent être un frein et qui sont ancrés en vous depuis la nuit des temps.

Capricorne

C'est une journée pour débrancher et ne vous occuper que de ce qui vous plaît. Le plus souvent un livre mais aussi un dossier urgent pour certains. Et si vous êtes de ceux qui reçoivent la dissonance de Mars et de Pluton, vous aurez fort à faire avec une sorte de bagarre intérieure, une lutte entre vous et vous, qui vous demandera une bonne dose d'énergie. Mais c'est en cours depuis quelque temps déjà.

Verseau

Si vous voyagez, vos petites cellules grises voyageront encore plus loin que vous et vous feront explorer un futur mirobolant et pas très réaliste. Sauf peut-être pour une partie du signe qui, il est vrai, va encore avoir de bons influx de Jupiter pendant un certain temps, influx qui boostent vos affaires et vous permettent d'imaginer de beaux développements (2e, 3e décan). Mais veillez à bien garder les pieds sur terre quand même.

Poissons

Les planètes en signe de Feu vous disent de vous prendre en main et de forger vous-même votre destin. N'attendez rien des autres et tout de vous-même. Vous êtes capable de soulever des montagnes, seulement certains n'ont jamais essayé ni même voulu essayer. Vous ne vous faites pas très confiance, pas vrai ? Mais avec les aspects qui vont arriver à l'été, les natifs de février auront de très bonnes raisons de pavoiser et de voir la vie sous un autre angle.