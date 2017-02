L'horoscope du 17 février 2017

publié le 17/02/2017 à 06:18

Bélier

Ce ne sont pas les autres que vous allez tourmenter aujourd'hui, mais bel et bien vous-même. On dirait que vous vous demanderez l'impossible. Mais vous vous connaissez, vous savez qu'il arrive que vous l'obteniez à force de contrer les résistances, de sauter les obstacles et surtout de prendre des risques. N'oubliez pas de bien les calculer, d'envisager les conséquences de vos actes, c'est indispensable si vous ne voulez pas y laisser des plumes..

Taureau

Les réunions professionnelles ou les amicales retrouvailles sont au programme en ce moment, mais il faudrait arriver à prendre un peu de temps pour vous ! En période Verseau, vous avez des priorités qui ne sont pas toujours celles qui vous plaisent le plus et voir vos amis, vous en occuper, n'est pas parmi les plus importantes. Mais cela va changer avec l'arrivée des Poissons aux commandes samedi qui vient. Vous prendrez du temps pour vous !

Gémeaux

En vous plongeant dans votre travail, ou en effectuant une recherche d'emploi bien ciblée vous serez satisfait de vous, alors surtout ne vous économisez pas. Ne jouez pas " petit bras ", essayez de voir plus grand et plus loin, comme vous le conseille Jupiter si vous êtes du 3e décan. En ce moment, il se peut que Saturne vous donne une image de vous-même un peu dévalorisante et que vous ne pensiez pas être capable d'avoir plus et mieux que ce que vous avez.

Cancer

Il va falloir vous mobiliser 2e décan, surtout né après le 6 juillet. Une dissonance Mars/Pluton en préparation va vous demander beaucoup. Beaucoup de force de résistance, beaucoup d'implication et même trop : vous risquez de craquer et je ne serais pas étonnée si certains Cancer n'étaient pas en " burn out " en ce moment. Même 3e décan. Il faudrait, dans l'idéal, parvenir à couper avec la source de votre stress.

Lion

Vous avez tous les atouts en mains, n'allez pas vous démoraliser en ne voyant que le côté négatif des choses. De toute façon, il y en a toujours un ! Rien n'est jamais parfait, et quand ça l'est, le moment est très fugace. On croit parfois la tenir, la perfection, mais elle vous échappe rapidement parce qu'elle n'est pas de ce monde. Et ne doit pas l'être. Face à quelque chose de parfait on ne bouge plus et finalement on ne vit plus, puisque la vie c'est le mouvement.

Vierge

Vous serez un des bénéficiaires de la dissonance Mars/Pluton. C'est bizarre, mais elle vous donnera une force et une énergie qu'on ne vous soupçonne pas. En particulier si vous êtes né autour du 11 septembre ; vous sentez depuis quelque temps que vous avez acquis quelque chose, un pouvoir, un contrôle, une force de résistance, et vous apprenez peu à peu à les utiliser à votre avantage, certains s'enrichissant. Mais ça va prendre encore un peu de temps.

Balance

La dissonance Mars/Pluton ne va pas plaire à ceux qui sont nés après le 11 octobre. Vous êtes obligé de casser un schéma qui semble très ancien et très ancré en vous. Cela vous demande peut-être de tout remettre à plat, en faisant un travail sur vous-même par exemple. Mais cet aspect peut aussi créer une situation (pas forcément pour vous tout seul) qui provoque de l'inquiétude et même de l'angoisse en ce qui vous concerne parce que cela fait écho à des événements du passé.

Scorpion

Vous aurez autant de force qu'hier, sinon plus, il faudra juste veiller à ne pas écrabouiller ceux qui sont moins forts que vous, même sans le vouloir. N'oubliez pas que l'inconscient existe et que si quelqu'un autour de vous ne vous plaît pas, ou ne se montre pas très amical, vous pourriez lui régler son compte aujourd'hui ! Notamment si vous êtes né autour du 9 novembre ; on ne peut pas dire que vous serez très tendre !

Sagittaire

2e décan, né après le 6 décembre, Mercure et Mars sont aux ordres et attendent vos instructions pour s'exprimer et pimenter vos débats d'idées. Car il y en aura forcément un aujourd'hui ou dans les prochains jours (toujours 2e décan). Et avec la puissance de Mars, combinée à l'astucieuse Mercure, vous coincerez tous vos interlocuteurs. Toutefois, vous pouvez aussi partir en déplacement pour les vacances...

Capricorne

Mars et Pluton risquent de vous mener la vie dure, 2e décan né après le 9 et début du 3e. Vous pourriez vous retrouver dans une impasse intellectuelle. Toutes les solutions que vous trouverez à un problème qui se pose auront au côté négatif, rien ne vous satisfera et vous vous sentirez totalement impuissant. Ça ne sera pas forcément aujourd'hui, Mars et Pluton seront en dissonance exacte mercredi prochain.

Verseau

Vous serez le roi des questions qui dérangent, celles qui n'appellent pas de réponse, ou encore celles qui vont forcer l'autre dans ses retranchements parce qu'il n'a pas envie de donner de réponse ! Je ne dis pas que vous serez manipulateur (quoique), mais vous vous amuserez à déstabiliser vos interlocuteurs. Et même votre façon de faire de l'humour sera perturbante car on ne saura pas si c'est du lard ou du cochon.

Poissons

Votre intuition étant à son maximum, je vous conseille de l'écouter en toute circonstance, même si elle ne vous dit pas ce que vous avez envie d'entendre. Vous capterez des choses et si elles ne vous plaisent pas, ne les rejetez pas tout de suite, surtout si vous êtes né autour du 3 mars ; Neptune étant pile sur votre Soleil, il y a des chances pour que vous en ayez à la fois l'aspect positif qui vous branche sur l'inconscient collectif, et le négatif, qui est trompeur.l