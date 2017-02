REPLAY - Écoutez ou réécoutez l'horoscope de Christine Haas du 15 février 2017.

> L'horoscope du 15 février 2017 Crédit Image : Elodie Grégoire Crédit Média : Christine Haas Télécharger

par Christine Haas publié le 15/02/2017 à 06:37

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Verseau

Mordant, ayant le sens de la répartie, le 2e décan jouit d'une harmonie entre Mercure et Mars, qui peut aussi accentuer son immense pouvoir de conviction. Il n'est pas la moindre de vos qualités et quand vous le voulez, vous pouvez convaincre les plus réticents. Né fin janvier, c'est encore Vénus qui vous envoie son meilleur souvenir... Cela va durer jusqu'à la fin de la semaine et vos rencontres ou rendez-vous seront tous positifs.

Bélier

Tous les décans sont stimulés en ce moment, mais aujourd'hui c'est surtout le 3e qui sera perturbé par ce changement de vie qui se profile depuis des mois. On revient dessus parce qu'aujourd'hui la Lune s'oppose à la fautive (Uranus) et que vous serez obligé d'y penser. Mais il se peut aussi que les bons influx que vous envoie Saturne vous fassent choisir la voie de la raison et que vous ne bouleversiez pas totalement votre existence.

Taureau

Vous aurez une petite sueur froide dans votre travail, peut-être parce que vous avez oublié de faire quelque chose, ou parce que vous avez commis une erreur. Cela concerne surtout le 2e décan qui, avec Mars (travail, énergie) en Bélier peut effectivement faire quelques bourdes. 3e décan, vous êtes dans une période où vous pourriez changer votre fusil d'épaule concernant une croyance, une foi, quelque chose qui vous a porté pendant longtemps.

Gémeaux

Vous êtes aujourd'hui encore dans un excellent état d'esprit, qui vous porte à voir du positif partout et parfois avec raison si vous êtes du 3e décan. Non pas que tout aille parfaitement bien puisque vous avez toujours cette opposition de Saturne qui vous oblige à réfléchir à vos choix et vous ôte de votre spontanéité. Mais est-ce un mal si vous avez une importante décision à prendre ? Pas forcément, je pencherais même pour le contraire.

Cancer

Vous serez un peu nerveux, et c'est un euphémisme, natif du 3e décan. Vous serez même monté sur ressort face aux impératifs que vous devez supporter. Ce n'est pas nouveau, vous le savez bien, et c'est toujours cette dissonance d'Uranus qui vous fait vivre dans une instabilité qui ne vous plaît pas. Il y a des gens qui aiment que ça bouge tout le temps, mais pas vous ! 2e décan, on fait exprès de vous contrarier, de vous faire réagir (né autour du 5 juillet).

Lion

Que du gâteau pour presque tous les membres du signe. 1er décan, vos passions se portent bien, 2e décan votre volonté est sans limites, 3e vous avez la baraka. Et vous êtes même la crème de la crème aux yeux de ceux qui vous entourent et qui voient en vous celui ou celle qui réussit tout ce qu'il entreprend. Il ne faut pas exagérer, vous avez vos moments de doutes et ils sont parfois un gros tourment pour vous qui avez besoin d'être en confiance.

Vierge

Depuis que Jupiter est en Balance, c'est-à-dire la rentrée dernière, les questions financières sont une source de préoccupation. Et cela peut même dater d'avant. Surtout si vous êtes du 1er décan et né début septembre. Jupiter n'a apparemment pas tellement arrangé les choses, on peut même se demander si elle ne les a pas aggravées en vous obligeant à faire face à des paiements à une caisse ou aux impôts. Ça s'arrangera avant la fin de l'été.

Balance

Tout doux, natif du 3e décan ! Vous vous laisserez emporter par votre besoin de vous révolter et de vous libérer d'une tutelle qui vous empêche d'être vous. C'est quelque chose qui vous travaille depuis un certain temps, votre partenaire (affectif ou professionnel) ayant changé de comportement avec vous et exerçant sur vous des pressions parfois insupportables. Prenez du recul, ce que vous avez peut-être déjà fait, et choisissez un comportement qui déroute l'autre.

Scorpion

Vous n'aurez pas la liberté d'exprimer vos sentiments aujourd'hui, à moins que ça ne soit eux qui ne se sentent pas libres parce que vous les réprimerez. Est-ce que vous en serez conscient ? Ce n'est pas sûr... Ce qui est sûr c'est que l'autre ne verra qu'un visage un peu hermétique, ou pire indifférent et qu'il ou elle en déduira que vous n'avez pas de sentiments. Sauf s'il/elle vous connaît bien et sait que c'est un système de défense contre les émotions dérangeantes.

Sagittaire

De la solidarité, de la fraternité, tout ce qui fait chaud au coeur : vous en profiterez mais pour la plupart c'est vous qui en distribuerez généreusement. Vous serez en veine de gentillesse et certains se demanderont si ce n'est pas calculé, si vous n'attendez pas quelque chose d'eux. Si c'est le cas, soyez honnête et levez le doute. Etant donné que vous êtes un peu joueur, un peu comédien (et même beaucoup), on ne sait jamais avec vous...

Capricorne

3e décan, vous ferez partie de ceux que tout énerve ou contrarie aujourd'hui et c'est parce que vous ferez de petits incidents une montagne de gros soucis. Vous accorderez la même importance à tous les événements de la journée or, il y aura forcément une échelle, des tâches plus prioritaires que d'autres. Si par exemple vous devez terminer un travail, ce sera plus important que de jouer les médiateurs entre vos collègues de bureau qui se disputent.

Poissons

3e décan, le ciel pointe de nouveau votre comportement avec l'argent ou avec ce que vous possédez - et surtout ne possédez pas et qui vous fait défaut. Vous pensez que vous n'en avez rien à faire, que l'argent c'est du liquide fait pour être dépensé... Certes, c'est en partie vrai mais seulement quand il rentre régulièrement. Or ce n'est pas le cas, vous êtes actuellement dans une situation aléatoire et cela fait parfois des années que cela dure.