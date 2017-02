L'horoscope du 14 février 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez l'horoscope de Christine Haas du 14 févr. 2017.

Verseau

En cette journée des amoureux, il ne pouvait rien y avoir de mieux que la Lune en Balance, signe de l'amour. Vous en ferez une démonstration attendrissante. Vous serez d'une gentillesse confondante et généreux avec celui ou celle que vous aimez, ou que vous cherchez à séduire. Et si vous n'avez personne dans votre vie, vous ferez contre mauvaise fortune bon coeur et regarderez peut-être à la télé une jolie comédie romantique, histoire de vous mettre dans l'ambiance.

Bélier

Vous serez l'attention, la gentillesse et la galanterie mêmes ! La Lune en Balance vous incitera en effet à traiter l'autre avec beaucoup de délicatesse, ce qui n'est pas toujours dans vos habitudes : on vous sait un peu brusque et brut de décoffrage. Mais peut-être que vous avez compris, ou que vous êtes avec quelqu'un qui vous a fait comprendre qu'il était bon, souvent, de prendre des gants et de traiter l'autre comme vous aimeriez qu'on vous traite.

Taureau

Vous aussi, vous serez dans la délicatesse, vous vous plierez en quatre pour que l'autre se sente bien avec vous et heureux de partager votre quotidien. Pour ce faire, vous déploierez plein de gentilles attentions ou ferez un petit cadeau pas cher, mais qui sera judicieusement choisi. Toutefois, j'ai bien peur qu'avec Vénus (planète d'amour je vous le rappelle et maîtresse de votre signe) qui se trouve en Bélier, vous ne soyez pas satisfait de la réaction de l'autre.

Gémeaux

Quoi qu'il se passe, vous aimerez cette journée pour la petite musique dans votre tête et les ailes que vous vous sentirez pousser aux pieds, 1er, 2e décan. Comme d'habitude, le 3e sera à la traîne à cause de l'opposition de Saturne qui peut avoir un effet perturbant sur le couple. Il se peut même que vous vous soyez séparés et que vous en soyez triste... ou furieux ! Et né autour des 2, 3 juin, gare aux désillusions, fréquentes avec la dissonance de Neptune.

Cancer

Comme les planètes ne sont pas très tendres avec vous, vous vous réfugierez dans le souvenir des jours heureux, ou que vous imaginerez avoir été heureux. Vous les parerez de qualités qu'ils n'avaient peut-être pas, mais le fait qu'ils soient loin leur donne une aura, une couleur, et une certaine puissance. Et si vous regardiez plutôt devant vous ? Rien ne sert de vivre dans le passé, même si le présent ne vous convient pas, parce qu'il n'est pas parfait.

Lion

Une jolie journée pour le Lion, dans une ambiance légère qui se prolongera demain. Le problème étant de bien anticiper et de bien organiser la soirée. Si vous êtes célibataire, il est possible que vous soyez très sollicité et que votre séduction ait fait des ravages récemment ; alors qui inviter ? Mais certains ont pu faire une rencontre sur laquelle ils sont enthousiastes. Dans ce cas, le problème ne se posera pas et vous passerez la soirée les yeux dans les yeux.

Vierge

Vous avez peut-être fait une belle prise, mais étant donné que vous n'êtes pas très sûr de vous, vous voilà jaloux, possessif et ça peut gâcher votre soirée. Essayez de garder pour vous certaines remarques destinées à tester l'autre, soyez plus décontracté et dites-vous que rien ni personne ne vous appartient. Vous en convaincre est la meilleure manière de garder l'autre car il ou elle " sentira " que vous ne vous accrochez pas, qu'il/elle est libre.

Balance

Avec la Lune chez vous, opposée à Vénus, il y aura un petit couac pour le 1er décan, alors que pour les autres décans, ce sont des tensions qui sont à prévoir. Le 2e parce que Mars s'oppose à vous, une conjoncture dont nous avons déjà parlé, qui crée des rapports de force et vous oblige la plupart du temps à vous écraser face à l'autre (né autour des 11 et 12 octobre surtout). 3e décan parce que l'autre vous en fait voir de toutes les couleurs.

Scorpion

Même accompagné, vous pourriez vous sentir seul... Vous demandez beaucoup à l'autre, et comme il/elle ne peut pas tout vous donner, vous êtes insatisfait. En fait, vous attendez de lui/elle un don et un engagement total, une fidélité sans faille, une honnêteté sans bavure et qu'il/elle ne regarde que vous : rien de pire pour la survie du couple. En révisant vos attentes à la baisse, en vous apportant vous-même en partie ce dont vous avez besoin, vous pourrez former un couple équilibré.

Sagittaire

Si l'amour et l'amitié sont très présents pour les deux premiers décans, hélas le 3e est, vous le savez, sous l'emprise de Saturne. Et c'est une planète qui isole. Peut-être vous isolerez-vous volontairement parce que vous voulez quitter quelqu'un, peut-être subirez-vous la solitude parce que vous avez été quitté ? Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas dans la meilleure période qui soit pour les choses de l'amour, surtout né après le 17 décembre.

Capricorne

Les natifs de fin décembre seront un peu déçus par quelqu'un sur qui ils comptaient, ceux du 2e décan seront colère, aussi la journée ne sera pas géniale. De plus, vous risquez de vous sentir responsable du problème que vous rencontrerez, 1er décan, et de vous en culpabiliser, alors que le 2e décan ne sera pas très aimable ou ne fera rien, inconsciemment, pour plaire. Il semble qu'un désaccord plane sur votre couple (né autour du 3 janvier aujourd'hui).

Poissons

Vous qui êtes un des signes les plus romantiques, vous aurez d'autres préoccupations aujourd'hui. Vos affaires financières, encore et toujours ! Pourtant, quand vous êtes amoureux, vous adorez la St Valentin et la fêtez volontiers en offrant un petit cadeau à l'élu/e de votre coeur ou en l'emmenant quelque part. Mais vous calculerez que vous n'avez pas beaucoup de moyens et il faut espérer que vous resterez raisonnable, de manière à ce que vous ne vous retrouviez pas dans le rouge.