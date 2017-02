L'horoscope du 18 février 2017

publié le 18/02/2017 à 05:35

Bélier

Le Soleil n'est plus qu'à un signe du vôtre il se cache dans votre secteur d'ombre, mais il va valoriser votre vie intérieure et décupler votre intuition. Vous êtes le signe qui a le plus de choix à faire cette année, et ce depuis septembre dernier : Jupiter est face à vous et vous devez prendre des décisions, vous associer ou vous séparer, trouver des terrains d'entente ou rester dans le conflit ; et aucun de ces choix ne dépend entièrement de vous.

Taureau

Bienvenue aux Poissons. Un signe qui gère le domaine de vos projets, de vos espoirs et surtout de vos relations amicales ; tout cela sera dans votre agenda à un moment ou à un autre du mois. Pour l'instant c'est votre 1er décan qui est en phase avec le 1er décan des Poissons et c'est le bon moment pour voir davantage vos amis, vous en faire de nouveaux, ou favoriser vos relations au travail : avoir et entretenir un bon " carnet d'adresses " étant important.

Gémeaux

Les Poissons gèrent vos objectifs, vos réussites ou vos échecs, mais la nature même du signe indique que vous ne prenez jamais le chemin le plus simple. Et même peut-être que vous avez du mal à déterminer quelle est votre voie, les Gémeaux " testant " souvent plusieurs activités avant de trouver la bonne. Le 1er décan est sorti des terribles incertitudes et déstabilisations neptuniennes, mais c'est au tour du 2e décan (né début juin surtout), de ne pas voir clair.

Cancer

Comme chaque année, vous apprécierez la période qui arrive et qui est symbole d'ouverture, de liberté, mais aussi de chaleur et de convivialité. Il y a des vacances en ce moment, peut-être serez-vous de ceux qui vont partir ou qui sont déjà en vacances avec des amis, voire dans un club. Et si vous ne partez pas, des portes pourraient s'ouvrir au travail, des occasions à saisir sans trop réfléchir car elles ne se représenteront pas.

Lion

Votre objectif, pendant la période Poissons, sera financier. Vous aurez quelque chose à vendre, une opération à finaliser, ou un gain de productivité à faire. Vous pouvez aussi perdre une somme mal placée, mais vous avez tellement de bons aspects à côté que je n'y crois pas. Je pense plutôt que vous allez pouvoir faire de l'argent ou en rapporter à votre entreprise. Certains travailleront davantage avec des petites primes à l'appui.

Vierge

Vos relations sont en question avec les Poissons, votre couple surtout, mais les contrats et les accords seront également dans la balance pour certains. Vous pourriez attirer un gros client par exemple (1er décan surtout), ou faire affaire avec quelqu'un. En revanche, 2e décan, attention à bien choisir vos partenaires, en affaires ou sentimentalement. Certains d'entre vous qui ont déjà fait un mauvais choix s'en mordent les doigts quand ils en prennent conscience.

Balance

La conjoncture Poissons va valoriser l'application au travail, l'effort, et va accentuer votre perfectionnisme. Il pourrait même être un peu exagéré. Vous qui êtes le spécialiste de la juste mesure, n'essayez pas de tout contrôler, objets ou humains... Le moment est peut-être venu aussi de vous prendre en main et d'entamer un régime, ou de rendre une petite visite à votre médecin pour des examens de routine (jusqu'au 20 mars).

Scorpion

C'est une bonne période qui se profile, vous vous sentirez mis en valeur, apprécié pour ce que vous êtes et non pour des apparences trompeuses. Et même si vous vous cachez parfois derrière elles, vous ne les aimez pas ces apparences, elles vous donnent envie d'aller voir ce qu'il y a au-delà ! En outre, vous pourriez remporter quelques petits succès dans votre travail, montrer ce dont vous êtes capable et surtout que vous êtes créatif (1er décan pour le moment).

Sagittaire

Tout ce qui touche à la maison, la famille, à vos origines aussi sera valorisé par le Soleil en Poissons et vous défendrez le multiculturalisme bec et ongles car vous êtes souvent un citoyen du monde, l'endroit où vous vivez vous semble trop petit, trop étroit, et vous êtes de ceux qui ont envie d'effacer les frontières. Cela va avec un défaut qu'on vous reproche souvent : le manque de limites, le fait que vous les dépassez presque systématiquement.

Capricorne

Ça ne se voit pas toujours, mais vous êtes doté d'une forte intuition, surtout en ce qui concerne vos proches. Et ce sera accentué pendant la période Poissons. Néanmoins, vous aurez bien d'autres avantages car ce signe est en bonne harmonie avec vous, de même que Neptune qui s'y trouve en ce moment. Neptune est aussi la planète de l'intuition, de la compassion, de l'amour désintéressé mais cette dimension-là, elle est pour le 2e décan en ce moment.

Verseau

Les Poissons vous suivent et gèrent ce qui vous appartient. Et comme c'est un signe double, les uns ont un certain sens de la propriété, les autres pas du tout. Les premiers sont des adeptes de la société de consommation et s'ils ont de l'argent, ils le remettent volontiers en circulation en le dépensant pour eux ou pour ceux qu'ils aiment. Les seconds sont au contraire anti-système et se piquent de mépriser l'argent, qui d'ailleurs le leur rend bien.

Poissons

Bon anniversaire ! C'est une bonne année, en particulier natif de février. Vous allez trouver votre place, prendre du galon et être en phase avec vous-même. Le Soleil arrive chez vous aujourd'hui à 12h30, si vous accouchez les Poissons ne seront actifs qu'après cette heure ; avant, c'est encore le Verseau. L'année sera " différente " pour le 2e décan, je vous expliquerai une autre fois car c'est un peu long ; et plus difficile pour le 3e à cause d'une dissonance de Saturne.