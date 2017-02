L'horoscope du 2 février 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez l'horoscope de Christine Haas du 2 février 2017.

par Christine Haas publié le 02/02/2017 à 06:33

Verseau

Vous aurez une impression de toute-puissance qui sera certes très agréable, mais qui sera évidemment quelque chose de très passager. Restez mesuré. Les choses vont bien pour le 3e décan et c'est surtout lui qui se sentira en position de force ; mais il faut bien savoir que même si vous êtes réellement au top, que vous avez tous les pouvoirs, il sera bon de les utiliser avec parcimonie et de ne pas écraser ceux qui vous entourent de votre supériorité.

Bélier

Le ciel, et surtout votre propre désir conscient ou inconscient, vous dit que c'est le moment de prendre une décision drastique si vous êtes né après le 11 avril. Cela traîne depuis des mois, vous changez d'idée fréquemment, vous avez à la fois envie et pas envie, bref vous avez un comportement qui peut surprendre et même inquiéter votre entourage. Vu la progression des astres, il semble que la semaine du 27 février marquera une forme de rupture.

Taureau

Aujourd'hui encore vous serez très intériorisé et ferez des efforts pour refouler des sentiments ou des désirs que vous jugerez impossibles à exprimer. La Lune, Mars et Vénus (qui y entre demain) sont en Bélier ou quasiment, et se cachent donc dans l'ombre de votre signe. Ce qui vous incite, machinalement, à cacher ce que vous ressentez et en particulier ce qui pourrait provoquer des perturbations avec quelqu'un de votre entourage, votre partenaire surtout.

Gémeaux

Né après le 12 juin, les planètes se bousculent pour que votre vie évolue rapidement, et il se pourrait même que ça aille un peu trop vite à votre goût. D'habitude, vous appréciez quand les situations se dénouent rapidement, ou lorsque les réponses arrivent quand vous les attendez, mais là il semble que tout arrive avant que vous ayez eu le temps d'y penser vraiment. Du coup, cela vous incite à freiner et à prendre le risque de passer à côté d'une opportunité.

Cancer

Ce sera assez remuant aujourd'hui, que ce soit pour le 1er ou le 3e décan. Le 3e décan, en particulier, qui voit ses certitudes ébranlées et sa vie déstabilisée. Bien sûr, ce n'est pas nouveau, je vous en parle souvent, mais là ce sont les derniers assauts d'Uranus pour ceux qui sont nés autour des 13, 14, 15 juillet et il semble que cela va monter progressivement en puissance jusqu'à la semaine du 27 février qui risque de se révéler très forte en tensions.

Lion

Le ciel est encore plus généreux aujourd'hui, surtout né après le 13 août, les opportunités sont là et, a priori, rien ne peut arrêter votre marche en avant. Quel que soit votre objectif, vous êtes persuadé que vous l'atteindrez et vous avez en effet de bonnes chances, surtout dans le domaine de la communication, des échanges et des ouvertures en général. Pour certains, c'est l'étranger qui semble être le plus favorable à votre évolution dans tous les domaines.

Vierge

Mars domine votre galaxie personnelle et active ce qu'il y a d'agressif en vous. C'est positif côté travail, mais dans votre vie privée ça ne peut que coincer. Essayez de trouver le moyen de changer d'attitude quand vous rentrez du boulot, de manière à ce que votre agressivité ne se porte pas sur ceux que vous aimez et qui n'ont pas mérité que vous vous mettiez en colère contre eux ou que vous leur fassiez de méchants reproches.

Balance

A part le 2e décan, qui vit des moments valorisants pour son ego, les autres Balance sont perturbés et en particulier si vous êtes né après le 14 octobre. Toutefois, né autour de cette date, ce sont les derniers assauts d'Uranus et vous allez très vite pouvoir passer à autre chose. Mais né autour du 16, les tensions risquent de s'installer jusqu'à la semaine du 27 février, où il y aura probablement un clash. 1er décan, vous avez grand besoin que ça bouge !

Scorpion

Si vous êtes sans emploi, faites feu de tout bois ces jours-ci et au moins jusqu'à fin avril. Et s'il y a bagarre pour un poste, vous pourriez l'emporter. Mars occupe en effet votre secteur du travail et sera dès demain rejointe par Vénus. Les deux planètes sont certes antinomiques, mais cela donne un mélange intéressant d'agressivité et de volonté de vous accrocher, de ne pas céder un pouce de terrain ; même chose dans toute autre activité du quotidien.

Sagittaire

Né après le 14 décembre, difficile de savoir dans quel sens le vent va tourner. Il y a du positif et du négatif, mais vous avez de l'espoir et ça compte beaucoup. Plus vous serez positif d'ailleurs, meilleures seront vos chances. Toutefois la présence de Saturne chez vous ne peut que vous inciter à penser que vous avez tort d'espérer et que vous ne pouvez que vous retrouver en échec. Malgré cela, vous allez tenter votre va-tout d'ici la fin février et vous aurez raison.

Capricorne

Plus qu'hier, le 3e décan est en surchauffe face à une décision qu'il ne parvient pas à prendre dans la sérénité. Au contraire, elle lui provoque des angoisses ! Les natifs des 11, 12, 13 janvier sont les plus concernés par les derniers influx qu'Uranus leur envoie et il est donc très possible que vous ayez déjà pris votre décision mais que vous n'ayez rien mis en oeuvre. Vous avez jusqu'à la fin février pour le faire : Mars vous donnera un coup de fouet la semaine du 27.

Poissons

Pour son dernier jour chez vous Vénus est déjà tout imprégnée des valeurs du Bélier qu'elle investit demain. Ne vous étonnez pas s'il y a du barouf côté coeur. D'autant plus que Mars est conjointe à Vénus, et que vous risquez d'avoir des attentes vis-à-vis de votre conjoint ou ami qui seront impossibles à satisfaire (3e décan et début du 1er). La vie vous dit qu'il serait bon que vous mettiez la pédale douce si vous voulez maintenir l'harmonie.