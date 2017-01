L'horoscope du 31 janvier 2017

REPLAY - Signe par signe, retrouvez l'horoscope de Christine Haas, le 31 janvier.

par Christine Haas publié le 31/01/2017 à 06:35

Bélier

Prévoyez du remue-ménage si vous êtes du 1er décan, avec la rencontre Lune-Mars de ce soir qui dit que si on ne se plie pas à votre autorité, ça va barder. Né au tout début du signe, vous ne ferez pas de quartier aujourd'hui et ce sera autant au boulot qu'en famille. Par ailleurs, né autour des 11, 12, 13 avril, vous entendrez des bruits de couloir très contradictoires concernant votre poste ou l'entreprise qui vous emploie ; et cela vous inquiétera.

Taureau

Né après le 12 mai, vous disposez des influx de Mercure, qui gère vos méthodes de travail. Il pourrait y avoir un changement, mais vous vous y adapterez. En général vous n'aimez pas les changements, mais celui-ci vous fera progresser et vous vous en rendrez très vite compte. Vous pouvez aussi avoir des idées nouvelles en matière de gestion, financière ou autre, et ce mardi est la meilleure journée pour les exprimer sans heurts.

Gémeaux

Né après le 14 juin, ne vous étonnez pas si vous avez le moral en berne et si rien ne se passe comme vous le voulez. Saturne fait des siennes aujourd'hui et vous aurez l'impression d'avoir le Monde contre vous... Mais vous pouvez aussi vous faire beaucoup de souci pour votre partenaire ou pour quelqu'un que vous aimez et qui a des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre pour lui/elle. En outre, vous aimeriez bien changer de boulot, mais les obstacles s'accumulent.

Cancer

Une contrariété pour les natifs de juin qui pourraient se voir refuser quelque chose ; et quand on frustre un Cancer, en général il ne le vit pas bien du tout ! Et c'est un euphémisme car vous pourriez vous mettre très en colère contre celui ou celle qui aura osé vous dire non. Par ailleurs, né autour du 14 juillet, on vous contredit, on vous pousse dans vos retranchements, mais c'est pour que vous opériez un changement indispensable dans votre vie.

Lion

Lune et Vénus se croisent mais elles sont mal entourées, aussi se peut-il qu'un problème économique vous tracasse, votre solde pouvant être négatif. 3e décan, il n'y aura que vous pour être concerné par la conjoncture de ce mardi, les autres Lion se portant bien et surtout ceux de juillet (1er décan). Si vous en êtes, vous bénéficiez de tous les avantages d'un Mars bien placé en signe et en secteur et si vous voulez vous lancer dans quelque chose, c'est vraiment le bon moment.

Vierge

Vous supportez mal la flatterie, vous l'avez même en horreur, mais vous aurez du mal à vous débarrasser de ces vils flagorneurs aujourd'hui, surtout 3e décan. Vous aurez l'impression que ça sonne faux et cela ne vous fera pas du tout plaisir. De toute façon, l'actuelle dissonance de Saturne vous empêche d'éprouver du plaisir dans quelque domaine que ce soit, en particulier si vous êtes né autour du 17 septembre. Il est possible que vous ayez un petit coup de déprime.

Balance

3e décan, né autour du 15, c'est une mésentente Mercure-Uranus qui vous mettra la tête à l'envers. Un interlocuteur passera son temps à vous contredire. Ou c'est vous qui aurez l'esprit de contradiction... En tout cas, vos échanges ne se passeront pas très bien et c'est valable jusqu'à jeudi inclus. Mais le 1er décan ne sera pas mieux servi, hélas, à cause de l'opposition que Mars lui envoie et qui l'oblige à prendre des gants pour ne pas froisser quelqu'un.

Scorpion

Mars, votre planète, domine le zodiaque en ce moment et il semblerait qu'un conflit soit en train de se nouer sur votre lieu de travail, notamment 1er décan. Mars occupe en effet le secteur qui le représente et qui représente également vos collègues avec qui vous pourriez justement être en bisbille. Cela dit, vous pouvez aussi avoir un problème de forme (un gros mal de tête) ou vous être fait mal quelque part et vous sentir momentanément handicapé.

Sagittaire

Tout baigne pour le 1er décan, mais ce n'est pas le nirvana pour ceux du 3e décan, la conjoncture d'aujourd'hui pouvant se montrer dévalorisante pour eux. Ce n'est pas la première fois que cela vous arrive, puisque Saturne occupe votre décan depuis maintenant un certain temps et il va falloir prendre votre mal en patience car elle n'en sortira pas tout de suite. Le mieux serait de ne rien entreprendre d'important dans les mois qui viennent.

Capricorne

1er décan, surveillez vos impulsions en gestes ou en paroles, vous risquez d'obtenir le contraire de ce que vous attendez. Et gare à la casse aussi ! Vous pouvez en effet laisser tomber un objet fragile, ou même votre portable. Mais vos relations avec la famille ne seront pas non plus un jardin de roses, ou alors des roses avec beaucoup d'épines. Soit c'est vous qui subirez l'agressivité d'un proche, soit c'est ce proche qui se montrera agressif avec vous.

Verseau

Ça va chauffer pour les natifs de janvier, la Lune rencontre Mars ce soir et il se peut que qu'il y ait un petit désaccord en famille, vite réglé cependant. Et attention, cela peut autant être votre famille professionnelle que votre famille personnelle. Quelque chose ou quelqu'un vous mettra en colère ou provoquera une émotion forte. 3e décan, la dissonance entre Mercure et Uranus pourrait provoquer une prise de conscience concernant justement un proche.

Poissons

1er décan, surveillez de possibles excès, soit dans le registre des dépenses soit dans celui de la gourmandise. Efforcez-vous de vous poser des limites, sinon ce sera n'importe quoi, vous suivrez vos désirs, vos impulsions sans vous préoccuper des dégâts que cela peut faire ; ou des difficultés qui pourraient s'en suivre si vous mangez de trop. Certains natifs ont d'ailleurs des problèmes de poids actuellement, justement parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter.