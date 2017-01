L'horoscope du 30 janvier 2017

REPLAY - Signe par signe, retrouvez l'horoscope de Christine Haas du 30 janvier 2017.

par Christine Haas publié le 30/01/2017 à 06:53

Bélier

Vous allez être les rois de la contradiction 1er décan, avec de prévisibles conflits à l'horizon. Et même Vénus, chez vous vendredi, n'arrangera pas les choses. Vous êtes le signe géré par Mars (agressivité, volonté) et Vénus ne s'y sent pas chez elle, elle y perd même ses qualités de coordinatrice, de conciliatrice. C'est elle qui d'ordinaire maintient la cohésion. Aussi est-il est possible qu'une " guerre " réelle ou symbolique se prépare ou soit même déjà d'actualité (prévisions écrites le 21 novembre 16).

Taureau

Vous n'aurez pas beaucoup d'atouts cette semaine, il faudra faire des efforts et vous n'avez justement pas du tout envie d'en faire en ce moment. Montrez-vous patient... Déjà attendez que le Soleil entre en Poissons (le 18), vous vous sentirez plus libre qu'avec ce Soleil Verseau qui passe son temps à vous imposer des contraintes (2e décan cette semaine). Et avec Mars en Bélier depuis peu, vous ne disposerez pas de votre force de résistance habituelle.

Gémeaux

Le 2e décan a de bons pions à avancer ces jours-ci, non seulement pour réussir mais aussi pour imposer ses idées et en particulier des concepts novateurs. Le Soleil Verseau va en effet doper votre machine à en fabriquer et vous pourriez bien étonner votre entourage professionnel... 1er décan, Mars et Vénus (à partir de vendredi) seront avec vous pour concrétiser un projet. Seul le 3e décan ne parvient pas à être bien dans sa peau, à cause d'un choix à faire ou à accepter.

Cancer

Ce lundi est encore passablement contrariant pour certains du 2e décan, tant ils se sentent en contradiction avec eux-mêmes ou avec la vie qu'ils ont choisie. Vous êtes conscient, ou avez pris conscience récemment du choix que vous avez à faire, mais rien n'a jamais été aussi difficile pour vous ; en particulier si vous êtes né autour des 10, 11 juillet. La situation, ou la personne en question a une forte emprise sur vous... pour le moment.

Lion

Vous vous montrerez élégant et loyal avec amis et clients, surtout 2e décan et cela vous sera largement payé de retour. Vous attirerez toutes les sympathies. Mais les natifs du 1er décan ne seront pas en reste cette semaine ; Mars leur est déjà totalement dévouée et les invite à oser, à se dépasser, à montrer qu'ils sont les meilleurs et Vénus arrive vendredi au même endroit du ciel pour les valoriser au maximum et leur montrer qu'ils peuvent se faire aimer.

Vierge

3e décan, vous n'avez pas les coudées franches mais vous allez recevoir le soutien de Mercure et retrouver une mobilité d'action ou de pensée grâce à un échange positif. Ou à une bonne nouvelle que vous dégusterez avec plaisir. Mais la charge de Saturne demeure assez forte, surtout en période Verseau, même si la planète est en bon aspect avec d'autres. Ce que vous demande Saturne, c'est de prendre du recul et surtout d'éviter de trop penser. Plus facile à dire qu'à faire !

Balance

Né autour des 11 et 12 octobre, ça fait encore un peu mal. Des paroles entendues ou même vos propres pensées qui sont trop influencées par du négatif. Certes l'aspect se termine demain, mais il reviendra n'en doutez pas : Pluton sera toute l'année celle qui vous obligera à fouiller dans les profondeurs de votre psyché pour mieux vous comprendre et ne plus subir. Et Jupiter vous aidera probablement, de manière inattendue, à ce que cela tourne au positif.

Scorpion

Notez bien, 3e décan, ce qui se passe côté coeur cette semaine car Vénus reviendra pile au même endroit en avril et sera encore en bisbille avec Saturne. Peut-être qu'il ne se passera rien, c'est très possible, mais peut-être que si vous êtes né après le 18, il y aura quelque chose de spécial concernant un éventuel succès ou une création qui auraient pu vous mener en haut de l'affiche. Mais il y a le petit grain de sable représenté par Saturne (elle gêne Vénus).

Sagittaire

Une semaine qui vaut vraiment le coup pour ceux du mois de novembre. Tout ira comme sur des roulettes et vous recevrez des hommages admiratifs. Non seulement Mars est votre alliée et vous donne une énergie très positive, à base de compétition et de volonté de gagner, mais Vénus arrive au même endroit du ciel vendredi et ne peut que vous valoir des moments où vous vous sentirez favorisé par la vie : mais vous trouverez cela normal !

Capricorne

Mercure sera chez vous toute la semaine, 3e décan, et il risque d'y avoir y clash si vous êtes né vers les 11, 12 janvier. On vous provoquera une fois de trop. Cela dit, l'aspect en question est la dissonance entre Mercure et Uranus, que vous avez déjà vécue pas mal de fois depuis des mois. Vous avez une décision à prendre, vous le savez, mais vous avancez et reculez en même temps, ce qui ne règle pas le problème. Cela dit, Uranus s'en va progressivement...

Verseau

Une semaine vraiment très dynamique en particulier pour ceux de janvier, avec Mars pour les stimuler et Vénus pour les aider à ne pas être trop abrupts. Vous verrez en effet Vénus suivre les traces de Mars et entrer en Bélier le 3, un signe où elle va s'installer pour longtemps puisqu'elle n'en sortira qu'en juin. C'est une bonne nouvelle pour vous, nous en parlerons fréquemment, pour le 1er décan et le début du 2e. Mais ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour la paix.

Poissons

Vénus termine son passage dans votre signe ; né après le 15 mars elle va tenter de vous donner tout l'amour qu'elle vous réserve, sauf que Saturne la gêne. Vous pourriez donc être insatisfait en ce moment, vous sentir seul et détester votre célibat : le Poissons a besoin d'amour comme de l'air qu'il respire... Puis Vénus abordera le Bélier ce vendredi, votre voisin, secteur du ciel qui est en charge de votre vie matérielle, de vos pertes et profits.