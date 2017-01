L'horoscope du 29 janvier 2017

Signe par signe, retrouvez l'horoscope de Christine Haas, le 29 janvier.

par Christine Haas publié le 29/01/2017 à 08:04

Bélier

Je vous rappelle que Mars est chez vous si vous êtes né en mars et que ce n'est pas une sinécure. Ça balance pas mal du positif au négatif, et ça peut faire mal. Mais ça, c'est donc le côté négatif de Mars dans votre signe, toutefois, elle va certainement vous valoir à la fois du bon et du mauvais ! Dans le registre positif, il se peut que vous vous investissiez à fond dans un travail, ou dans quelque chose que vous avez décidé de faire et que vous ne lâcherez pas en cours de route.

Taureau

Vous qui d'habitude prenez tout votre temps, quitte à énerver vos proches par votre lenteur, vous êtes un peu trop speed en ce moment. Enfin, selon vous ! Vous avez l'impression que tout est urgent, que ce soit vous qui vous mettiez la pression ou que ce soient vos proches. 1er décan, vous allez passer votre tour au 2e décan en ce dimanche, mais la présence de Mars en Bélier peut (très provisoirement) vous décourager ou vous empêcher d'agir (1er décan jusqu'au 10/2).

Gémeaux

Pour vous aussi les astres ont les yeux de Chimène, sauf si vous êtes du 3e décan né après le 15 juin. La dissonance Vénus/Saturne crée un petit/gros chagrin. Mais elle est déjà dans l'air depuis plusieurs jours, aussi est-il très possible que l'objet de cette tristesse soit derrière vous. Mais il semble que, Saturne étant une planète lente, ça ne sera pas l'affaire de quelques jours malheureusement. Vous pourriez aussi, pour certaines raisons, vous replier sur vous-même.

Cancer

Si vous êtes né en juin, il y aura des émotions fortes au menu de ce dimanche. Vous risquez de vous mettre en colère contre un parent ou un enfant. Mais seulement si vous êtes du tout début du signe puisque Mars vient juste d'entrer en Bélier, le signe qui domine votre zodiaque et qui représente à la fois les personnages importants de votre vie, mais aussi les événements qui comptent. Et il arrive que vous accordiez trop d'importance à certains événements.

Lion

Plus idéaliste que jamais, surtout si vous êtes de juillet, vous aurez de belles idées qui pourraient séduire car elles toucheront le cœur de vos interlocuteurs. Cela ne concerne que le 1er décan pour l'instant et jusqu'au 10 février, ce sera au tour du 2e décan par la suite. Par ailleurs, si le 2e décan a l'impression d'être un peu trop laborieux en ce moment, le 3e décan a de très belles chances qu'il a probablement déjà pu saisir et qui sont en train de se développer, de prospérer.

Vierge

Votre 3e décan en voit des vertes et des pas mûres en ce moment, mais Uranus arrive à votre rescousse et va vous aider à faire place nette pour un renouveau. Si vous le désirez, bien sûr ! En effet, une dissonance de Saturne pourrait vous inciter à vous accrocher (parfois à raison, parfois à tort) à une situation qui ne vous cause que des ennuis. Dans l'idéal, il faudrait lâcher prise et vous lancer dans une nouvelle aventure. On parle de boulot, dans la plupart des cas.

Balance

Abandonnés aujourd'hui par le Soleil qui passe au 2e décan du Verseau, ceux de septembre doivent affronter Mars, ses contrariétés et difficultés côté relations. Bon ce n'est pas Saturne ou Uranus, Mars est rapide et ses " effets " ne durent que deux ou trois jours, voire moins. 1er décan, vous risquez donc de subir ce que vous détestez le plus, à savoir un rapport de force ou un conflit. Jusqu'au 10 février, puis ce sera au tour du 2e décan).

Scorpion

Vous avez de bons aspects, mais insuffisants selon vous. Vous pensez souvent que la vie est un banquet et que ce sont les autres qui sont les mieux servis. Le problème est peut-être que vous attendez que la vie vous fasse des offres (pas tous les Scorpion, bien sûr, mais quand même beaucoup d'entre vous) et que ce qu'elle vous donne n'est jamais assez. Si vous révisiez vos attentes et que vous vous mettiez en position d'agir, les choses pourraient changer.

Sagittaire

Si vous avez à vous plaindre de la vie, 2e décan, le Soleil va vous éclairer jusqu'au 8 ; vous aurez une vision plus précise de ce qui cloche et pourquoi ! Il y a en effet cette dissonance de Neptune qui vous vaut pas mal de tuiles et pour la plupart, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive parce que vous n'analysez pas vos comportements, vous pensez que tout est la faute des autres. Mais vous avez votre part dans les difficultés que vous rencontrez.

Capricorne

Né entre 2e et 3e décan, vers les 10-11 janvier, vous êtes régulièrement confronté à des tensions dont vous voulez à présent vous débarrasser au plus vite. Elles peuvent être provoquées par des situations très différentes, que nous avons souvent évoquées... Mais, né aux dates citées, c'est le dernier passage d'Uranus et vous devriez avoir réglé, ou être en train de régler le problème. 1er décan, on dirait que vous avez mangé du tigre, vous ne tenez pas en place !

Verseau

Un dimanche sous de belles étoiles pour les trois décans, le 3e se trouvant sous la bienveillante protection de Jupiter. Vous avez fait le ou les bons choix. De plus, Jupiter étant en parfaite harmonie avec Saturne, planète du temps et de la durée, ce que vous êtes en train de mettre en place sera non seulement un succès, mais cela s'inscrira dans le temps. Uranus étant également de la partie toute l'année, vous allez faire un important bond en avant dans votre évolution.

Poissons

La Lune entre dans votre signe en cours de journée et son rapide aspect avec Mars, actif que pour certains natifs du 1er décan, vous verra très... réactif. Vous serez un poil susceptible, mais à votre manière... Toutefois, à défaut d'être réactif, vous pourriez aussi être très actif chez vous : changer des meubles de place, repeindre une pièce, réparer quelque chose. Hélas, 3e décan né autour des 15 et 16 mars, la dissonance Vénus/Saturne est encore un peu difficile à vivre.