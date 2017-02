REPLAY - Écoutez ou réécoutez l'horoscope de Christine Haas du 1er février 2017.

> L'horoscope du 1er février 2017 Crédit Image : Maxime Villalonga Crédit Média : Christine Haas Télécharger

par Christine Haas publié le 01/02/2017 à 06:35

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Verseau

Vous partez peut-être bientôt en vacances, ou alors vous avez des perspectives excitantes ? Quoi qu'il en soit, vous ferez des bonds jusqu'à vendredi. La Lune sera en Bélier et vous donnera envie de bouger, autant physiquement que dans votre tête où les idées se bousculeront. Le 1er décan sera le plus sensible à la conjoncture étant donné qu'il reçoit aussi des influx de Mars, également en Bélier. Discussions et peut-être polémiques seront également au programme.

Bélier

On se demandera autour de vous quelle mouche vous a piqué car vous serez offensif, ou sans cesse sur la défensive, et en compétition avec tout le monde. Il faut dire que votre signe est très en vedette en ce moment puisque Mars s'y trouve, en compagnie de la Lune jusqu'à vendredi, jour où Vénus l'investira elle aussi. Alors non seulement vous allez être hyper actif, mais il n'est pas impossible que la passion qui est en tout Bélier se réveille rapidement.

Taureau

Vous connaissez votre art de la rumination... Vous allez avoir du temps pour vous y consacrer aujourd'hui et jusqu'à vendredi. En cause, un éventuel conflit. Vous ferez tout pour qu'il n'ait pas lieu ou pour le fuir, mais il n'empêche que quelqu'un vous en voudra ou aura deux mots à vous dire et c'est justement ce que vous chercherez à éviter. Mais vous pouvez aussi, dans un autre registre, être en boucle sur un petit souci de santé qui passera aussi vite qu'il est venu.

Gémeaux

Le ciel va vous gâter dans les prochains jours, un projet vous met en joie et cela ne fait que commencer, surtout pour le 1er décan qui est au top en ce moment. La prochaine arrivée de Vénus en Bélier, où se trouvent déjà Mars et Uranus indique que vous avez de très stimulantes perspectives devant vous. Peut-être un départ en vacances (zone C) ? Mais un projet d'un autre ordre peut aussi beaucoup faire travailler vos neurones, très sollicités par ce qui pourrait, ou va arriver.

Cancer

Vous ne pourrez pas vous empêcher de tout prendre en main et de repousser ceux qui veulent vous aider car, selon vous, ils auront deux mains gauches. Ou ils ne seront pas assez motivés... Bref, vous trouverez toujours à les critiquer parce qu'en réalité vous n'avez pas envie qu'on vous aide, quel que soit le travail que vous avez à faire ou les responsabilités que vous avez à assumer. Si vous travaillez en équipe, il se peut que vous en soyez le leader un peu trop dirigiste.

Lion

Tout est parfait : un futur voyage vous change les idées et même si vous croulez sous le boulot, il y a encore beaucoup de place pour le fun dans votre tête. Vous préserverez soigneusement cette zone jusqu'à ce que vous partiez, éventuellement samedi si vous êtes de la zone C. Mais même si vous ne partez pas, une perspective plus lointaine vous donnera du courage, de la volonté et accentuera vos côtés positifs. Que vous communiquerez volontiers à votre entourage !

Vierge

Ce n'est pas l'amabilité qui vous étouffera aujourd'hui, vous vous emporterez facilement et c'est une tendance forte en ce moment pour ceux du 1er décan. Essayez de vous contrôler le plus possible, même si c'est un peu difficile à cause des planètes en Bélier et surtout de Mars. Pour le 3e décan, ça va mieux, le malaise se dissipe avec la fin de la dissonance Vénus/Saturne qui vous a marqué la semaine dernière. Et maintenant, Mercure vous aide à mieux comprendre...

Balance

Vos relations seront un peu tendues jusqu'à vendredi, mais si vous êtes né en septembre, vous aurez l'art de mettre l'autre face à ses contradictions. Vous avez bien appris et retenu les leçons d'Uranus, qui datent déjà d'il y a plus de deux ou trois ans, et vous pouvez être fier de vous aujourd'hui car vous ne vous laissez plus faire : on peut même dire qu'on ne vous reconnaît plus ! Les célibataires pourront très bientôt faire une rencontre et même vivre une passion.

Scorpion

Votre ironie mordante risque de jeter de l'huile sur le feu dans le désaccord qui vous oppose à un proche ou à un collègue. Ne descendez pas l'autre en flèche. Si vous alimentez ce qui, au départ, n'est qu'une mésentente, vous allez en faire un conflit et vous risquez d'en être la première victime. Vous le savez bien, puisque pour beaucoup d'entre vous c'est un scénario répétitif. Mais, évidemment, cela dépend aussi de votre ascendant, c'est lui qui gère vos relations, plus que votre décan solaire.

Sagittaire

Vous aurez de bonnes raisons d'être fier de vous, surtout né en novembre. Tout ce que vous faites en ce moment est digne, élégant et va droit au coeur. Dans le travail ou dans la vie privée, vous avez adopté une attitude qui ne peut que vous servir et montrer toutes les qualités qui sont les vôtres. On fera exception pour ceux qui sont nés après le 15 décembre et qui reçoivent la dissonance de Saturne, mais qui ont malgré tout des ouvertures. Mais vont-ils pouvoir les concrétiser ?

Capricorne

La Lune s'ajoute aux autres planètes en Bélier aussi vous ne serez pas d'humeur et le ferez savoir. 1er ou du 3e décan on va voir de quel bois vous vous chauffez. 3e décan, il est possible que vous teniez un discours assez provoquant qui étonnera votre entourage car ce n'est pas dans vos habitudes ; mais vous serez exaspéré par quelqu'un ou par une situation qui s'éternise. 1er décan, " vous mettrez la gomme " comme disent certains vieux briscards, peut-être parce que vous aurez un travail à terminer et un autre à commencer.

Poissons

Certains se sentiront carrément dépouillés sur le plan financier, mais à qui la faute ? Vous êtes trop généreux, et cela ne peut que vous mettre en danger. Vous pensez que c'est votre devoir d'aider les gens - en général de votre famille - mais n'aidez pas si cela vous dessert ! N'aidez que si vous en avez les moyens... Vous me rétorquerez que c'est trop facile, mais non, ce n'est pas vrai : donner quand vous n'avez rien équivaut à une sorte d'auto-flagellation.