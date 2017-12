L'horoscope du 19 décembre 2017

publié le 19/12/2017 à 06:19

Sagittaire

Les bonnes nouvelles commencent dès aujourd'hui pour le 3e décan, qui va recevoir un aspect très stimulant de Vénus. Coup de coeur ou coup de chance sont au menu, mais plutôt demain ou même jeudi. Il peut aussi y avoir un gain financier inattendu. Néanmoins, c'est plus côté coeur que vous aurez des surprises (né le 16/12 surtout). 2e décan, né les 5, 6, 7 décembre, Mercure vous met un peu les nerfs à vif, tant vous attendez un coup de téléphone ou un message. 1er décan, né le 29/11, ne prenez aucune décision.

Bélier

Les bons plans continuent pour le 3e décan qui, comme je vous l'ai dit, reçoit les meilleurs influx du zodiaque pour résoudre un problème qui n'a que trop traîné. Il y a encore quelques mois (jusqu'en mai) pour qu'Uranus, responsable du problème, quitte définitivement votre décan et entre chez votre voisin Taureau. 2e décan, il n'est pas exclu qu'un projet de voyage soit au menu, mais vous n'aurez la destination qu'en fin de semaine. 1er décan, vous n'avez pas trop la baraka en ce moment.

Taureau

Vous serez plus réaliste qu'hier, 2e décan, et si Jupiter vous crée des tracasseries vous les affronterez avec courage. Du coup, vous vous en débarrasserez vite. Disons que Mars vous aidera à faire une sorte de nettoyage de fond à partir de lundi prochain et que vous vous arrangerez pour ne fâcher personne. 1er décan, il y a de la castagne dans l'air, probablement due à de la jalousie, la vôtre ou celle des autres. 3e décan, né le 13 mai, vos inquiétudes concernant l'argent s'apaisent.

Gémeaux

Le doute s'insinue de plus en plus dans votre tête, 2e décan : on vous a fait une promesse mais vous sentez confusément qu'elle pourrait ne pas être tenue. Elle date, à cause de la rétrogradation de Mercure, qui redevient directe samedi. Si vous êtes né autour du 4 juin, vous vous sentirez encore une fois manipulé ou trompé. 3e décan, vous êtes encore sous l'influence bénéfique de la nouvelle Lune, surtout né autour du 15/6 ; du nouveau pour bientôt. 1er décan, un petit rhume ?

Cancer

Vous serez assez mécontent de l'attitude de l'autre, 2e décan, mais êtes-vous sûr que les raisons de votre insatisfaction sont vraiment celles que vous avancez ? Car le ciel est clément à votre égard, Jupiter en témoigne pour ceux qui sont nés après le 5 juillet... Prenez du recul et décidez de moins attendre de l'autre, ainsi vous ne serez pas déçu. 3e décan, les bons influx de Jupiter ont démarré et ont un caractère épanouissant, enrichissant. 1er décan, vous avez de l'énergie à revendre !

Lion

Vous en avez pour quelques mois à être satisfait, 3e décan, Uranus va jouer un bon rôle d'ici mai prochain et vous permettra de faire évoluer votre vie professionnelle. Cela dit, vous avez peut-être décidé de partir dans un pays étranger pour vous y établir, ou pour remplir une mission... Quoi qu'il en soit, vos projets se concrétiseront. 2e décan, il se peut que vous attendiez impatiemment l'arrivée d'un proche pour les fêtes. 1er décan, vous êtes impatient pour d'autres raisons et cela vous met les nerfs en pelote.

Vierge

Vous qui êtes toujours inquiet, vous entrez dans une période qui aura pour but de vous rassurer et de vous faire évoluer sur des bases solides, 1er décan pour l'instant. Vous recevrez à partir de demain de bons influx de Saturne, qui ne seront un peu ennuyeux que si vous êtes ascendant Balance, Bélier, Cancer ou Capricorne. 2e décan, Jupiter est à l'oeuvre et vous propose une formation ou de développer une branche de votre activité. 1er décan né le 30/8, une discussion un peu vive ?

Balance

3e décan, la nouvelle Lune d'hier vous était très favorable et les tensions qui marquent votre couple ou une association sont en régression en ce moment. Vous pourriez même trouver une idée pour résoudre le problème (né autour du 18 octobre), et les répercussions ne se feront pas attendre. Ecoutez ce qu'on vous dit... 2e décan, vous pourrez enfin vous déplacer à partir de samedi et retrouver l'un de vos proches. 1er décan, Saturne vous empêche d'être vous-même et vous demande de vous endurcir.

Scorpion

Vous pourriez avoir des tracasseries, 2e décan, mais sachez que cela ne va pas durer et que c'est l'importance que vous leur donnez qui les rend si contrariantes. Jupiter est un amplificateur et si vous avez des soucis, ils sont décuplés ; mais si vous avez du bonheur, il est également décuplé. Espérons que vous êtes du côté du bonheur ! 3e décan, les questions d'argent ont encore leur importance, mais dans un registre positif et parfois inespéré ! 1er décan, ne précipitez rien et gare aux maladresses.

Capricorne

La Lune est chez vous, en phase avec Jupiter si vous êtes du 2e décan. Une foule d'idées tournent dans votre tête mais il faut que vous fassiez un tri sévère. Vous avez probablement un projet, ou un espoir et vous ne pourrez pas vous empêcher de voir le verre à moitié vide (pour le vrais Capricorne) et à moitié plein pour les autres. 1er décan, Saturne entre chez vous demain et va impacter tout votre décan qui sait déjà de quoi il s'agit. 3e décan, un problème lié aux communautarismes vous tracasse.

Verseau

Le 3e décan est toujours le favori du zodiaque, un sentiment de réussite vous porte et vous visualisez parfaitement la suite que vous pourrez donner aux événements. Mais vous pourriez aussi avoir une bonne surprise, surtout si vous êtes né autour des 11, 12, 13 février ; une rencontre et même peut-être un petit coup de coeur. 2e décan, né les 2, 3 février, une proposition pourrait vous être faite officiellement à partir de samedi, mais elle est déjà officieuse. 1er décan né le 26/1, une douleur à supporter ?

Poissons

Ne laissez pas tomber vos amis ni vos relations, 2e décan, non seulement ils vous en voudraient mais vous allez en avoir besoin pour l'un de vos projets. Il se met lentement en place, c'est même peut-être encore à l'état d'idée, mais nul doute que vous aurez besoin des autres pour le développer, alors bichonnez-les. 3e décan, une évolution est déjà en cours pour le début du décan, mais vous y aurez tous droit en 2018, pas d'impatience ! 1er décan, prenez des initiatives, vous ne le regretterez pas.