L'horoscope du 16 décembre 2017

publié le 16/12/2017 à 08:28

Bélier

Vous aurez envie de vous envoler très haut, plus haut que le vol des oiseaux, mais entre le désir et sa réalisation il y a un gouffre, surtout si vous êtes né en mars. Vous avez besoin de respirer, de vous changer les idées, mais Mars en Scorpion vous dit de reconsidérer vos désirs, de les modifier pour qu'ils soient en phase avec la réalité. 2e décan, Jupiter a la bonne idée de vous mettre sous le nez des problèmes qui risquent de prendre de l'ampleur au boulot. 3e décan, vous pourrez vous envoler, vous !

Taureau

Vous serez hyper sensible aujourd'hui, peut-être parce que vous aurez mal dormi. Et certains d'entre vous auront même tendance à s'angoisser sans vraie raison. Cela dit, les angoisses ont toujours un fond, mais ce n'est pas comme la peur qui identifie le danger. L'angoisse c'est vague et cela peut être sans limites (1er décan aujourd'hui). 2e décan, vous songerez à tout ce que vous pouvez faire pour les autres et vous direz que vous n'en faites pas assez, ce qui n'est pas vrai. 3e décan, vous aussi vous serez anxieux sans raison.

Gémeaux

Vous aurez besoin de vous sentir accepté par les autres, peut-être par un groupe en particulier, et cela fonctionnera comme vous le voulez, natif du 1er décan. La Lune se trouvant face à vous en Sagittaire, vous saurez vous y prendre pour être admis dans un cercle, ou être invité à une soirée à laquelle vous voulez participer. 2e décan, dissonance Lune/Neptune, sensible si vous êtes de début juin. Vous manquez de stabilité, mais ce sera bientôt terminé. 3e décan, encore un chouia de patience, vous ficherez Saturne à la porte la semaine prochaine.

Cancer

Difficile de vous reposer ce week-end tant vous aurez à faire, mais en même temps vous avez de l'énergie à revendre en ce moment, et de l'argent à dépenser. Les cadeaux de Noël sont encore à acheter ? Tout est ouvert, mais vous ne serez certainement pas seul à faire vos courses. Il va falloir prendre votre mal en patience (1er décan). 2e décan, Jupiter est toujours en ligne de mire et peut vous couvrir de bienfaits. Votre réputation est au top. 3e décan, pour vous aussi de nombreuses dépenses obligatoires.

Lion

Prévoyez un bon week-end, sauf peut-être pour ceux du 1er décan qui reçoivent une dissonance qui risque de leur donner la fièvre. Au sens propre et au sens figuré. Vous pouvez très bien être un peu malade et voir votre température grimper, ou avoir la fièvre de l'or et dépenser plus que prévu en cadeaux ou autres choses utiles. 2e décan, né les 3, 4 août, vous avez peut-être repris une affaire en difficulté et c'est un gouffre financier ? 3e décan, aucun obstacle, un déménagement est possible. Loin.

Vierge

Le 1er décan est en forme, il a même des ailes dans le dos et pourrait être porteur de messages intéressants ou de conseils passionnants. Mais serez-vous écouté ? C'est tout le problème des " bons " influx de Mars qui, selon les Anciens, est le " petit maléfique ". L'astre vous donne de l'élan, mais tout dépend comment le monde extérieur le reçoit. 2e décan, Neptune est activée : né le 4/9, ne laissez pas vos fantasmes prendre le pas sur la réalité. 3e décan, la nouvelle Lune de lundi sera encore mitigée.

Balance

Pour vous aussi c'est un bon week-end, certes un peu épuisant parce que vous allez courir dans tous les sens, surtout 1er décan, mais vous n'aurez pas d'alternative. Les échanges que vous aurez, les gens que vous croiserez, les achats que vous ferez éventuellement, tout marchera comme sur des roulettes et à vitesse grand V. 2e décan, quoi que vous fassiez, vous aurez l'impression de trop dépenser, mais c'est peut-être parce qu'on vous a tapé sur les doigts dans ce domaine. 3e décan, Vénus sera bientôt votre alliée.

Scorpion

S'il y a bien une chose que vous savez faire, c'est de relier des faits qui sont apparemment sans liens. C'est accentué en ce moment pour le 2e décan. Vous recevez Jupiter et elle vous sert de canal de communication avec ce qui est caché, ce que les autres ne voient pas ou ne comprennent pas. Si vous êtes psy, c'est top ! 1er décan né le 28/11, Mars vous donne du boulot ou vous met dans un état un peu fiévreux (2 ou 3 jours). 3e décan, attention il faut encore surveiller vos dépenses.

Sagittaire

Dans votre signe ce week-end, la Lune va vous donner envie de lever le camp. Vous aurez besoin d'air et d'espace, mais pas sûr que la vie réponde à votre désir. Vous êtes en effet encore un peu dans les rayons saturniens dont on sait qu'ils vont plutôt vous enfermer... Mais cela ne concerne que le 3e décan. La fin du 2e, né autour des 10, 11 décembre est très bien servie et pourrait avoir le coeur qui palpite (rencontre, rendez-vous, etc.). 1er décan, né le 26, un petit coup de mou ?

Capricorne

Vous n'aurez pas envie de voir du monde, ça vous casserait les pieds, c'est donc un week-end pour rester au chaud, voire vous calfeutrer chez vous 1er décan. Les pieds dans vos chaussons, si possible, avec une tasse de thé (café, etc.) et un bon livre. Oui vous aimez lire, surtout si cela se rapporte à l'histoire. 2e décan, né autour des 1er, 2 janvier, Neptune vous fait les yeux doux et décuple votre influence sur votre entourage. 1er décan, né le 26/12, évitez ceux qui vous provoquent.

Verseau

Votre week-end semble bien rempli, vous avez plusieurs projets mais si vous êtes de janvier, c'est du travail en pagaille que vous aurez, vous ne pourrez pas l'éviter. 1er décan, vous n'aurez pas le choix et c'est surtout ça qui ne vous plaira pas ; en tant que Verseau épris de liberté, vous supportez mal de ne pas avoir d'alternative. 2e décan, né les 7-8 février, vos rendez-vous, rencontres, invitations seront une source de totale satisfaction. 3e décan, né après le 13/2, auriez-vous changé ou êtes-vous en train de changer d'environnement ?

Poissons

Seuls ceux de février apprécieront leur week-end et encore, ils ne seront pas d'humeur facile, mais ce sont les autres qui s'en plaindront, pas eux. La Lune va à la rencontre de Saturne, mais c'est la dernière fois que cela se fait en dissonance avec votre signe. Dès la semaine prochaine Saturne occupera le Capricorne pour 2 ans au moins. 2e décan né le 2 mars, Neptune étant activée conservez votre esprit critique à tout moment même si vous êtes séduit par quelqu'un. 3e décan, pas la joie ces jours-ci !