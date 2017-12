L'horoscope du 15 décembre 2017

publié le 15/12/2017 à 06:25

Bélier

Vous n'êtes pas très gâté si vous êtes de mars, vous avez un problème avec l'un de vos parents, ou alors on cherche à vous pousser vers la sortie à votre travail. La situation n'est pas facile à vivre, et peut-être que vous auriez pu l'anticiper... Mais vous n'avez pas voulu, probablement, regarder la réalité en face et c'est humain. Cela ne concerne que le 1er décan pour l'instant, alors si vous êtes du 2e, essayez de prévoir ce qui pourrait se passer au boulot. 3e décan, aucun souci à l'horizon.

Taureau

La conjoncture vous rappelle que vous allez bientôt accueillir Uranus pour plusieurs années, à commencer par les natifs d'avril qui doivent accepter un changement. Et cela pourrait même être un bouleversement dans leurs habitudes, qu'ils refuseront avec force dans un premier temps ; mais vous parviendrez à faire reculer les choses. 2e décan, ne soyez pas trop exigeant avec un partenaire professionnel ou amoureux, gare à votre jalousie ! 3e décan, profits et pertes sont au premier plan.

Gémeaux

Une rencontre Mercure/Vénus se fait face à vous, 2e décan, elle est favorable à une agréable rencontre ou plus prosaïquement à un rendez-vous des plus positifs. Ce rendez-vous pourrait avoir un caractère romantique, sentimental et si c'est le cas, vous en ressortirez très content ! La personne en question vous plaira. 1er décan, un petit différend avec un proche ou un collègue, surtout né vers le 25 mai ; évitez toute taquinerie. 3e décan, Soleil et Uranus boostent un projet qui traîne en longueur.

Cancer

Comme hier aucune contrariété en vue et même le 1er décan, qui reçoit déjà l'opposition de Saturne a du courage à revendre pour affronter les difficultés. En outre, sachez qu'Uranus sera bientôt en harmonie avec vous et vous aurez alors un audacieux projet qui vous fera oublier les rigueurs saturniennes. 2e décan, vous continuez à être chanceux ou, pour certains, très amoureux. Et ça marche bien ! 3e décan, vous avancez, vous reculez, c'est l'effet " Uranus ".

Lion

Vous n'êtes pas nombreux à avoir de bons aspects aujourd'hui, seuls ceux qui sont nés vers les 10, 11, 12 août ont des armes massives pour séduire et s'imposer. Ce sont surtout vos paroles, votre art de dire des jolies choses qui feront craquer l'autre. Autant dans votre vie privée que professionnelle, vous saurez vous y prendre ! 1er décan, Mars vous oblige à prendre une décision ou à vous éloigner de quelqu'un. 2e décan, toujours né vers le 7/8, pas de démesure dans vos réactions.

Vierge

Tout s'arrange peu à peu, il n'y a plus que la dissonance de Neptune pour vous déstabiliser sans cesse dans votre ou vos relations si vous êtes du 2e décan. Mais vous n'y pouvez rien, sauf à y mettre un terme, ce que vous n'avez peut-être pas envie de faire, même si cette relation est toxique et ne vous apporte rien. 3e décan, Saturne va laisser la place à Jupiter très bientôt et vos activités vont probablement se diversifier ; certains feront un stage enrichissant. 1er décan, allez de l'avant !

Balance

Saturne vous ennuie, 1er décan, c'est son premier aspect depuis sa conjonction avec votre Soleil en 2009 et 2010. Le même genre de problème peut se présenter. En fait, avec Saturne c'est souvent le retour du passé, d'un passé qu'on n'a pas voulu affronter et qui se représente tant qu'on n'a pas compris pourquoi il se répète. 2e décan, né les 11, 12 octobre, une jolie journée pour vos rendez-vous et contacts en tout genre. Vos émotions vous plairont. 3e décan, mine de rien vous progressez.

Scorpion

Vous, vous avez tout à gagner des influx de Saturne, reliés à ceux de Mars en ce moment. Vous entamez un travail, ou parfois une relation qui sera durable. Avec Saturne, cela se passe toujours sur le long terme, il ne faut pas être pressé même quand elle offre des bons aspects, comme c'est le cas pour le 1er décan. Mais vous y aurez droit aussi 2e décan ! En plus de Jupiter qui, normalement, doit vous épanouir en ce moment si elle est positive. Itou pareil pour le 3e décan, d'ici peu.

Sagittaire

Soleil et Uranus donnent un coup de booster aux projets du 3e décan. Et surtout à celui qui a pour but de gagner votre liberté personnelle ou professionnelle, ou de libérer quelque chose en vous ; votre créativité par exemple. Quoi qu'il en soit, né après le 16/12, votre projet est en train d'arriver peu à peu à maturation. 2e décan, la rencontre Vénus/Mercure est du gâteau pour vos relations (né vers les 10, 11 décembre). 1er décan, ne démarrez rien d'important, il faut préparer en amont.

Capricorne

La solidarité, la fraternité, l'entraide sont en vedette, surtout pour le 3e décan qui a besoin de conseils rassurants pour affronter un avenir dont il a un peu peur. Vous pourriez en effet avoir envie de vous lancer dans l'inconnu en changeant de job, par exemple, ou en décidant de prendre votre retraite et donc de gagner moins. 2e décan, Jupiter vous comble au niveau des projets ou alors des amitiés et des soutiens dont vous avez besoin. 1er décan, une nouvelle activité à mettre en route ?

Verseau

L'harmonie Soleil/Uranus est énergisante, c'est comme une décharge électrique qui vous donnera envie de provoquer et de choquer. Mais c'est dans votre nature. 3e décan, le " choc " électrique peut concerner un projet qui est dans les tuyaux depuis longtemps et qui progresse peu à peu, Vos moyens d'expression sont en cause. 2e décan, né les 6, 7 février, vous avez toutes les chances aujourd'hui, soyez le plus opportuniste possible. 1er décan, ne choisissez pas la voie du rapport de force.

Poissons

3e décan, vous n'avez rien à envier aux autres Poissons, Saturne la rigoureuse s'en va et laisse la place à un aspect de Jupiter qui est nettement plus cool. Et parfois même un peu trop cool ! Vous n'avez plus de limites et vous sentez capable de tout. Attention car, contrairement à ce que vous croyez, vous ne dominez pas tout. 2e décan, Mercure et Vénus sont réunies au zénith de votre thème. Né les 8, 9 mars, vous obtenez ce que vous voulez. 1er décan, vous parvenez à vous dépasser !