L'horoscope du 18 décembre 2017

18/12/2017

Bélier

Une belle conjoncture pour ceux du 3e décan qui reçoivent le soutien du Soleil et de Vénus. Un événement à la fois espéré et redouté devrait tourner en votre faveur. Il y aurait comme un soulagement, une libération, l'envol des contraintes. Mais je pense que c'est une progression vers ce que vous espérez et qu'il faut encore attendre un peu. 2e décan, Mercure reprend sa course samedi : né le 3 avril, les infos circuleront plus rapidement. 1er décan, une semaine un peu difficile, nous verrons pourquoi.

Taureau

La nouvelle Lune vous crée des angoisses au sujet de l'argent ou d'autre chose, mais avec la Lune rien n'est rationnel. 3e décan, ne vous mettez pas martel en tête. Il est possible que vous imaginiez une situation qui, bien sûr est envisageable dans l'absolu, mais rien ne dit que vous en serez victime. 2e décan, si vous attendez qu'on vous paye ou qu'on vous rembourse, c'est à partir de samedi que cela se fera. 1er décan né après le 25 avril, l'autre est de si mauvaise humeur que ça ?

Gémeaux

C'est votre 3e décan qui reçoit les influx de la nouvelle Lune. Son harmonie avec Uranus vous permettra d'entrevoir le moyen d'atteindre un objectif pro ou perso. C'est quelque chose après quoi vous courez depuis des lustres, né après le 14 juin et vous allez bientôt voir la situation progresser de nouveau (après le 3 janvier). 2e décan, né le 4 juin, c'est après samedi qui vous obtiendrez la réponse que vous attendez. 1er décan, né vers le 27 mai, accélérez le mouvement au travail, ne flânez pas !

Cancer

Ce n'est pas une nouvelle Lune majeure, elle n'occupe aucun angle de votre thème, donc considérez qu'elle est anecdotique et que vous vous inquiétez pour rien. Un angle est en fait un des signes qui constituent la base de votre personnalité : en plus du vôtre ils sont trois, le Capricorne, le Bélier et la Balance. Une planète dans ces signes prend toujours du relief. La conjoncture concerne surtout le 3e décan. Le 2e sera rassuré après samedi et le 1er doit être audacieux dans ses choix et dans ses entreprises.

Lion

Vous êtes les petits veinards du zodiaque aujourd'hui. Conjointe à Vénus la nouvelle Lune accentue votre séduction et votre charisme, ils agissent tous azimuts. 3e décan, vous pouvez prendre vos désirs pour des réalités et partir à la conquête : d'une personne ou d'un objectif qui est dans votre viseur. Rien ne vous arrêtera. 2e décan, ce n'est que samedi que Mercure redémarre : né le 6 août, vous aurez la confirmation que vous attendez. 1er décan, né le 30 juillet, un peu agressif ?

Vierge

Cette nouvelle Lune est intéressante pour le 3e décan qui n'en finit pas de tourner une page, certes difficile à tourner. On va vous y aider dans les prochains jours. De toute façon, vous n'aurez plus Saturne dans vos pattes à partir de mercredi, les choses ne peuvent aller qu'en s'arrangeant. En encore plus en janvier. 2e décan, après samedi quelqu'un vous donnera enfin raison si vous êtes né vers le 6 septembre. 1er décan, né après le 28 août, joignez la parole à l'action, cela vous servira.

Balance

1er décan, les restrictions saturniennes ont commencé, mais il n'y a pas que cela. Certains verront une situation datant d'il y a 7 ans revenir au premier plan. Parce que le fond du problème qui s'est posé alors n'a pas été résolu. Vous avez à présent l'occasion de creuser davantage, mais cela peut être à travers une épreuve. 2e décan, né après le 6 octobre, une bonne nouvelle à partir de samedi ; ou un déplacement à prévoir. 3e décan, la vie devrait être nettement plus douce toute cette semaine.

Scorpion

La nouvelle Lune, conjointe à Vénus, pourrait se révéler très profitable du côté des finances si vous êtes du 3e décan. Et, apparemment, ce sera une surprise, vous ne vous y attendrez pas, ce n'était peut-être pas prévu pour maintenant. A moins que vous ne fassiez une acquisition qui n'était pas non plus dans vos prévisions. 2e décan, si vous attendez d'être payé, de recevoir une somme, ce sera après samedi, patience. 1er décan, vous avez le feu quelque part et êtes colérique en ce moment.

Sagittaire

La nouvelle Lune siège chez vous, en harmonie avec Uranus, aussi tous les changements que vous souhaitez depuis des mois vont se faire mais ne soyez pas trop pressé malgré tout, surtout si vous êtes né ces jours-ci, Saturne n'est pas loin, il vaut mieux rester sur votre réserve pour le moment et faire les choses petit à petit. 1er décan, vous serez un peu patraque, ou moins motivé que d'habitude, mais ça changera la semaine prochaine. 2e décan, Mercure redevient directe samedi, on vous parlera de nouveau.

Capricorne

Une nouvelle Lune proche de vous et de Saturne, qui est en passe d'entrer dans votre 1er décan : patience et persévérance sont requises pour atteindre vos buts. En outre, comme toujours, Saturne peut vous présenter une épreuve qui vise à vous rendre plus mûr, plus sage et à accélérer votre développement personnel. 2e décan, si vous ne parvenez pas à obtenir une réponse ou à joindre quelqu'un, ce sera plus facile après samedi. 3e décan, l'aide apportée à quelqu'un peut porter ses fruits.

Verseau

Le 3e décan devrait apprécier cette nouvelle Lune car elle ne peut que donner du corps à l'un de vos projets, ou vous souffler une/des idées totalement inédites. Vous êtes bouillonnant de créativité sous cette conjoncture qui est aussi très favorable à vos amitiés et à de nouvelles relations utiles pour votre progression dans le boulot. 2e décan, Mercure ne redémarre que samedi, mais vous aurez vite les réponses que vous attendez. 1er décan, il faut encore supporter une lourde charge de travail.

Poissons

Une semaine bien remplie, avec la nouvelle Lune pour commencer. Elle vous annonce, 3e décan, des changements à venir dans le domaine financier. C'est peut-être celui qui vous a le plus tracassé cette année à cause de la dissonance de Saturne et du fait que vous avez pu vous retrouver sans emploi. Ça va vite bouger. 2e décan, Mercure redémarre samedi et ce n'est qu'à partir de ce jour que vous aurez les nouvelles que vous attendez. 1er décan, une semaine des plus satisfaisantes.