L'horoscope du 16 mars 2017

publié le 16/03/2017 à 06:44

Poissons

Comme le dit si joliment Aznavour, vous aurez des idées vagabondes aujourd'hui, des envies de pays inconnus et d'éternels étés. Besoin de vacances peut-être ? En tout cas, votre imagination s'emballera dès que vous verrez un coin de ciel bleu. Cela dit, vous pouvez aussi être très en forme, plus sûr de vous que d'habitude et être surpris de constater que certaines personnes vous expriment du respect. Mais né ces jours-ci, vous vous dévalorisez trop pour constater quoi que ce soit de bien...

Bélier

Quelqu'un, probablement un rival, un concurrent, vous tapera sur le système et vous n'aurez qu'une envie, vous venger en trouvant le moyen de lui rendre la pareille. Certains d'entre vous en feront même une fixette pendant quelques heures, puis ça vous passera parce que chez vous, tout passe rapidement. Ceux du 1er décan risquent aussi d'être énervés par une question d'argent qu'ils doivent réclamer et ils estiment qu'ils ne devraient pas avoir à le faire.

Taureau

Né après le 1er mai, les réunions professionnelles ou les invitations sont à l'honneur. Vous serez dans une ambiance chaleureuse, mais né avant ce sera conflictuel. C'est encore une fois la présence de Mars qui joue un rôle un peu agressif, à moins que ça ne soit vous qui ne rendiez les autres agressifs en vous montrant plus tête de mule que jamais. Vous pourriez en effet, sous l'influence de Mars (qui occupe donc votre 1er décan), refuser tout ce qu'on vous demande.

Gémeaux

Il se peut que vous ayez une petite forme, un rhume ou une bronchite qui traîne. Mais vous pouvez aussi vous sentir en position de faiblesse face à un interlocuteur. Pourtant Mercure en Bélier devrait vous permettre d'avoir le dernier mot dans vos discussions, mais il est possible que vous vous trouviez face à quelqu'un que rien ne touchera et qui vous opposera une fin de non-recevoir, sans possibilité pour vous de négocier quoi que ce soit ou de trouver la moindre faille.

Cancer

C'est une bonne journée, vous serez en phase avec vous-même, avec votre vie et avec les autres. Même si l'une de vos relations pose problème en ce moment. 1er décan, la rétrogradation de Vénus peut en effet vous faire douter de vos sentiments ou de ceux de l'autre, qu'il s'agisse d'amour ou d'amitié. Et il est même possible que vous ayez un jugement assez dur sur l'un de vos parents voire sur une personne qui ressemble ou que vous assimilez à l'un de vos parents.

Lion

Cette fin de semaine pourrait être vraiment très positive pour l'une de vos affaires, celle qui vous tient le plus à coeur, en particulier si vous êtes né début août. Une rencontre (exacte samedi) entre Mercure directe et Vénus rétrograde va avoir lieu et ceux qui y sont sensibles vivront une délicieuse attente, qu'elle soit amoureuse ou d'une autre nature. Il est possible que certains aient noué un lien avec quelqu'un qui vit à l'étranger et vous attendez de ses nouvelles, par exemple...

Vierge

Essayez de créer de la complicité et même de la connivence avec ceux que vous allez croiser. Ce sera la meilleure manière de les mettre dans votre poche. Vos rendez-vous professionnels sont au premier plan, de même que vos contacts et autres démarches. Vous tomberez éventuellement sur des personnes revêches, mais vous pourrez les faire changer d'humeur justement en créant une complicité entre vous. Un peu d'humour, de sens de la dérision devrait suffire.

Balance

Le travail et ce qu'il vous rapporte sera la grande question du jour. Les uns auront le sentiment d'être exploités, les autres se sentiront au contraire sous-exploités. C'est-à-dire qu'ils ont des compétences, parfois des diplômes, et qu'ils sont sur un poste qui ne leur permet pas de les utiliser. Pour ceux qui se sentent exploités parce qu'on leur en demande plus que ce qu'ils devraient faire, il y a une chose que vous devez peut-être apprendre, c'est à savoir dire NON.

Scorpion

Avec la Lune dans votre signe, vous serez extra-lucide tant vous serez réceptif et intuitif. Vos interlocuteurs en seront babas, surtout né autour des 4, 5 novembre. Les autres vous trouveront diabolique, mais ne pourront s'empêcher de vous admirer et de vous envier. Cela vous donnera une bonne avance sur eux et surtout une forme de pouvoir. En revanche, les natifs d'octobre sont toujours soumis à Mars en Taureau et obligés de faire des concessions.

Sagittaire

Vous serez un observateur critique de la comédie humaine chère à Balzac. Et on sera obligé d'admettre que vous avez l’œil, qu'on doit tenir compte de vos analyses. Vous n'aurez pas besoin de réfléchir pendant des heures, les manipulations d'autrui vous apparaîtront sans même que vous ayez à faire appel à l'agilité de vos neurones. 1er décan, en particulier, Mercure vous entoure d'influx qui aiguisent votre sens de l'observation, lequel sera donc encore plus stimulé aujourd'hui.

Capricorne

Non, vous n'êtes pas seul contrairement à ce que vous pouvez penser. Vous avez même des amis et des relations qui sont prêts à tout pour vous soutenir. Ou vous donner un coup de main, selon vos besoins. Simplement, quand quelque chose ne va pas, vous n'en parlez pas et vos amis ne savent que vous avez des ennuis qu'une fois qu'ils sont passés, ou que vous les avez digérés. 1er décan, un problème de coeur pourrait vous travailler, n'hésitez pas à demander conseil...

Verseau

Vous passez par des hauts et des bas, surtout si vous êtes de janvier, parce que vous avez quelque chose dans les tuyaux et que vous attendez que ça se concrétise. Evidemment, vous passez par des moments de doute, comme aujourd'hui, qui sont un peu destructeurs mais qui sont malgré tout nécessaires. Il n'est pas bon d'être pétri de certitudes, c'est la meilleure manière d'aller droit dans le mur. Il va donc falloir être patient et laisser les choses avancer sans les contrôler.