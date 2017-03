L'horoscope du 15 mars 2017

publié le 15/03/2017 à 06:36

Poissons

Les seuls à avoir les cartes en mains sont les natifs de février, vous vous sentez plus légers parce que tout marche comme vous le voulez. Mais pas pour le troisième décan ! Nous avons vu hier que le Soleil et Saturne étaient en dissonance et le Soleil se trouvant chez vous, ceux qui sont nés ces jours-ci ne sont pas gâtés. Ce sont probablement des problèmes de boulot, de manque de boulot et donc d'argent qui sont votre principale préoccupation.

Bélier

Nuit pas magique et ambiance électrique pour le troisième décan qui semble voir une forte contrainte peser sur lui. Mais premier décan, il n'y aura pas plus convaincant que vous. Grâce à au transit de Mercure dans votre signe, vous aurez de la présence d'esprit, de la répartie et de l'humour ; de quoi faire craquer vos interlocuteurs, privés comme professionnels. Mais gare à certains traits d'humour qui risquent de déstabiliser l'autre car ils pourraient être un peu méchants.

Taureau

Si vous êtes né en avril, ça risque de chauffer ce soir avec votre partenaire ou un proche. Il ou elle fera ou dira quelque chose qui vous fera fortement réagir. Certes, vous êtes en position de force en ce moment, avec Mars sur votre Soleil, mais il ne faudrait pas en abuser et écraser l'autre sous votre autorité (j'exagère un peu). Autre possibilité, vous pouvez soudain avoir de la fièvre, mal à la gorge, etc. Attaquez tout de suite le mal à sa racine, ne laissez pas traîner.

Gémeaux

Très bien entouré par Vénus et Mercure dans les prochains jours, le premier décan pourrait nouer une relation amicale ou avoir des nouvelles d'un projet qui lui tient à cœur. En tout cas, il va y avoir une rencontre Mercure/Vénus dans le secteur de votre zodiaque qui représente vos projets, vos espoirs, vos relations amicales. L'un de ces domaines sera source de plaisir pour vous, surtout si vous êtes né autour des 24, 25 mai. Vous pourriez aussi croiser quelqu'un qui vous plaira...

Cancer

Troisième décan, on en a souvent parlé, il y a une difficulté côté travail, probablement à cause d'une nouvelle équipe de direction. Né vers le 15, une porte de sortie se dessine. Vous avez même peut-être déjà trouvé le moyen de vous dégager de cette difficulté... Mais ce n'est probablement pas encore le cas pour ceux qui sont nés après le 17 et qui doivent supporter une situation qui leur donne envie de tout envoyer promener. C'est professionnel, mais cela peut aussi toucher le domaine familial ou le couple.

Lion

On parle aujourd'hui encore des natifs de juillet car ils vont sûrement vivre un moment fort de café où ils n'auront pas d'autre solution que de réagir très fermement. Vous vous sentirez attaqué et en bon signe de Feu vous répliquerez sans attendre. On peut aussi vous demander de réaliser un travail difficile dans un délai trop court, ce qui va vous obliger à vous consacrer exclusivement à ce travail, au détriment de votre vie privée, alors que la famille réclame plus de présence de votre part.

Vierge

Je ne vais pas vous bassiner avec Saturne troisième décan, mais bon il n'y a pas de quoi se réjouir. En revanche ceux du mois d'août débordent d'énergie et de volonté d'agir. Un état d'esprit représenté par Mars en Taureau, un signe en très bonne harmonie avec le vôtre et qui canalise positivement les énergies martiennes : vous les mettez au service de vos initiatives, de votre désir d'aller de l'avant dans votre boulot et on pourrait d'ailleurs vous confier une très intéressante mission.

Balance

Né fin septembre/début octobre, Vénus s'oppose de nouveau à vous depuis le Bélier et cela va réveiller un désaccord datant du mois de février, ou en créer un nouveau. Et comme la planète est lente et rétrograde, cela peut s'éterniser car vous ne trouverez pas facilement de terrain d'entente, en dépit de tous les efforts que vous ou l'autre fournirez. Le premier décan dans son entier aura Vénus face à lui jusqu'au 2 avril. Au positif, quelqu'un pourrait vous faire une cour insistante...

Scorpion

La Lune s'installera chez vous en fin de journée, activant ainsi l'opposition de Mars. Pour le premier décan, ce sera probablement une de tempête dans un verre d'eau. Un petit orage émotionnel, dû à l'attitude de votre partenaire ou à une décision qu'il/elle aura prise sans vous consulter. Et toute discussion risque d'évoluer vers l'engueulade. Si vous êtes célibataire, c'est avec un membre de la famille, un voisin, un inconnu que cela risque de se passer.

Sagittaire

Gare aux embrouilles sur votre lieu de travail, quelqu'un semble vouloir marcher sur vos plates-bandes si vous êtes de novembre, mais vous aurez du répondant. Ce n'est jamais le genre de choses que vous laissez passer, et d'ailleurs vous ne détestez pas le conflit ; il vous permet le plus souvent d'affirmer votre supériorité et la force de vos convictions. Né autour des 1er et 2 décembre, quelque chose de très agréable et flatteur est au menu d'ici la fin de la semaine.

Capricorne

Né en décembre, c'est le moment de passer devant tout le monde et d'utiliser la force qui est en vous pour obtenir ce que vous désirez. Et sans vous en culpabiliser svp. Vous avez de bons influx de Mars (né avant le 31 décembre), mais comme ils sont rapides il faut profiter des occasions qui se présentent et au besoin les créer vous-même. Vous n'aurez pas à regretter d'avoir pris les choses en main, bien au contraire. Un processus créatif pourrait aussi se mettre en route...

Verseau

Troisième décan, vous disposez d'armes puissantes pour vous imposer, elles sont liées aux nouvelles technologies ou de nature scientifique. Vous progressez à toute allure. Et si pour l'instant Jupiter vous abandonne (elle est rétrograde et retourne dans le deuxième décan de la Balance), elle reviendra rapidement terminer son travail ; en août et septembre, en particulier, où elle sera soutenue par Saturne, ce qui signifie que votre persévérance sera la clé de votre réussite.