L'horoscope du 16 mai 2018

publié le 16/05/2018 à 07:27

Bélier

Le guerrier, le battant qui est en vous aura envie d'être au coeur de l'action et si jamais il y a quelque chose à défendre, vous serez le premier à vouloir le faire. Il s'agira pour vous de préserver un mode de vie, ou la sécurité d'un groupe de personnes... A moins qu'il n'y ait un gros problème climatique ou écologique et que, en bon Bélier, vous cherchiez des solutions dynamiques et rapides pour régler la question. Hélas, il y en a pour quelque temps...

Taureau

Mars en Verseau est certes exigeante, voire intransigeante, mais c'est sa dissonance avec Uranus qui est source d'électricité et de fortes tensions, 1er décan. Cela dit, vous n'êtes pas les seuls et il se peut que tout le monde soit impacté par cette conjoncture qui hélas peut durer quelques mois car Mars va faire des allers et retours ; on peut craindre un gros conflit quelque part dans le monde. En ce qui vous concerne, il peut y avoir une remise en question au boulot ou en famille.

Gémeaux

Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, vous n'êtes pas concerné sauf que vous êtes accro à l'information et il se pourrait qu'elle soit très fournie. Vous écouterez la radio à chaque occasion ou regarderez la télé plus souvent pour vous tenir au courant. Cela dit, je peux très bien me tromper et il ne s'est rien passé ou il ne se passe rien de particulier. Je n'ai jamais vu cette configuration, puisque le dernier passage d'Uranus en Taureau en opposition à Mars date de septembre 1934, avec la toute-puissance affirmée d'Hitler.

Cancer

Vous vous n'êtes pas impacté personnellement par Mars et Uranus, sauf qu'un projet ou un espoir que vous entretenez pourrait avoir du plomb dans l'aile. Il se peut (mais j'exagère peut-être) qu'un gros conflit soit sur le devant de la scène, quelque chose de brutal et qui risque d'éloigner l'idée de paix dans le monde. A l'heure où j'écris (5 mars), on peut imaginer mille situations concernant la Syrie, par exemple. En France, c'est un aspect de réformes à marche forcée.

Lion

Vous, vous prenez Mars et Uranus en frontal et vous sentez obligé de d'établir une autorité sans faille. Sachez-le, la configuration était la même en 1934, au moment où Hitler prenait tous les pouvoirs et établissait sa toute-puissance. Essayez de ne pas chercher à tout contrôler, à tout posséder.... Certains pourraient agir un peu brutalement pour prendre le pouvoir dans leur service ou dans leur entreprise, mais la force déployée peut se retourner contre eux.

Vierge

C'est probablement dans vos conditions de travail qu'il peut y avoir une petite révolution. Essayez de vous adapter car vous en retirerez des bénéfices. Voire du Profit pour certains ! En tout cas, et sauf si vous avez l'ascendant dans le 1er décan des Lion, Verseau, Taureau ou Scorpion, le problème n'en est pas vraiment un et vous allez simplement pester contre ceux qui ont eu l'idée de ce changement que vous ne jugez pas utile. Comme tous les changements d'ailleurs.

Balance

Pas de changement drastique pour vous, mais une évolution sur un ou deux ans de votre situation financière, en bien évidemment et surtout si vous êtes du 1er décan. Il peut y avoir des soubresauts dans le monde extérieur mais apparemment votre monde intérieur n'en sera pas trop affecté. Cela dit on peut assister aussi à un crack économique qui bouleverse le paysage... Une configuration semblable (Mars était opposée à Uranus) a eu lieu en... 1934.

Scorpion

Ce n'est pas la peine de vous faire un dessin, natif d'octobre, les remises en question et virages à 180° sont au programme et vous êtes déjà au courant. Il n'empêche que vous supportez mal l'électricité qui est dans l'air et que cela touche davantage certains natifs. Cela dit, la configuration peut très bien représenter un conflit, armé dans certains cas, ou un gros problème lié à l'écologie, au climat. En l'occurrence, vous en serez affecté pour ceux qui en sont victimes.

Sagittaire

Apparemment, vous serez très intéressé voire passionné par ce qui se passe autour de vous, ou dans un pays plus lointain. Vous ne parlerez et ne penserez qu'à ça. S'il y a un événement, bien sûr ! Au moment où j'écris ces lignes (6 mars) je n'ai pas d'indicateur de tendance, sauf ce qui se passe en Syrie évidemment. Mais la conjoncture peut révéler bien d'autres situations et il faut savoir qu'il y en a eu une à peu près semblable en 1933, 1934. Il faut donc se méfier des dictatures en tout genre.

Capricorne

Vous n'êtes pas non plus directement concerné par la conjoncture et de plus Mars est en phase avec vous, ce qui va progressivement changer votre vie. Peut-être que c'est parce que vous la regarderez sous un autre angle, moins négatif. Toutefois, il peut y avoir un ou des événements inquiétants dans le monde ou dans notre pays. Qu'il s'agisse de problèmes écologiques, climatiques, financiers ou d'un conflit armé quelque part. Ne laissez pas le pessimisme gérer vos humeurs !

Verseau

Vous aussi, pas la peine de vous faire un dessin, vous êtes directement concerné et encore plus que les autres. En cas de conflit personnel ne réagissez pas trop vite. Ce sont les natifs de janvier, on l'a vu précédemment, qui sont les plus concernés par un grand virage, par un retournement de situation ou par des événements liés à la violence. Violence des hommes, violence des éléments, difficile de le déterminer et le problème c'est que cela va durer quelques mois.

Poissons

Vous serez plus spectateur qu'acteur des événements qui touchent vos proches ou une communauté. Mais il n'empêche que ce sera comme si vous les viviez. C'est le pouvoir de votre imagination qui vous plongera au coeur de l'action, mais n'y allez pas trop fort tout de même. Si actualité difficile il y a, tenez-vous au courant mais ne restez pas non plus collé à votre poste 24 heures sur 24. Parlez-en avec vos proches, mais ne les envahissez pas de trop avec le problème en question.