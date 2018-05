publié le 14/05/2018 à 07:05

Bélier

Uranus vous quitte ce jeudi et reviendra en novembre pour une courte période. Les imprévus, les changements brusques, c'est fini, la stabilité revient 3e décan. Cela ne signifie pas qu'il ne va rien se passer ! D'ailleurs Mars entre en Verseau ce mercredi et va y rester plusieurs mois, donnant ainsi de l'élan à tout projet ou toute idée à défendre (1er décan). Vous aurez un côté un peu militant, peut-être parce que vous aurez découvert que certains idéaux valent la peine que vous luttiez pour eux.

Taureau

Stupeur et tremblements, cette semaine, avec Mars en Verseau et Uranus dans votre signe, qui représente les finances. De l'imprévu, de l'inattendu au menu. Cela peut vous concerner à titre personnel, avec un chambardement dans votre vie, annoncé ou non, mais cela peut aussi concerner tout le monde étant donné qu'il peut y avoir (ou y avoir eu) un crack financier ou tout autre événement brusque, parfois violent : un conflit armé quelque part, par exemple, un problème écologique... (prévisions écrites en mars).

Gémeaux

Une semaine remuante, donc, mais cela ne vous touchera pas tellement. Vous aurez d'autres chats à fouetter : un nouveau travail éventuellement, 1er décan. Cela dit, il faudra peut-être convaincre quelqu'un qui ne se laissera pas facilement aborder, quelqu'un d'indispensable à votre projet et que vous ne parviendrez pas à joindre ou à convaincre. A moins que vous ne soyez centré sur vous-même parce que vous avez un petit bobo quelque part ; mais vous ferez tout pour l'ignorer.

Cancer

Après jeudi, les états d'Uranus ne vous concerneront plus pendant quelque temps, il y aura du soulagement dans l'air et de belles progressions pour ceux de juin. Certes Saturne vous oblige et peut encore vous obliger à renoncer à quelque chose ou à quelqu'un, mais Uranus en Taureau va vous changer la vie, et plutôt en bien. Les uns trouveront un travail dans leurs cordes, qui les changera du précédent, les autres décideront de faire autre chose et s'en trouveront très bien aussi. Uranus est plus lente que Saturne, l'impression de " nouvelle vie " sera durable.

Lion

C'est le grand bazar pour les natifs de juillet ? Sur le papier ça peut l'être mais on ne sait jamais, selon votre thème, d'autres planètes peuvent calmer la conjoncture. Donc Mars entre en Verseau, pratiquement en même temps qu'Uranus entre en Taureau (mercredi, jeudi) et si vous êtes du tout début du signe, vous savez probablement déjà de quoi il retourne. Un crack financier ? Une bulle qui éclate ? Mais il ne faut pas ignorer non plus une éventuelle catastrophe écologique (prévisions écrites en mars).

Vierge

Apparemment, pas de gros problème pour vous et comme vous êtes prévoyant vous avez fait le nécessaire. La conjoncture semble donner raison à vos prévisions ; on moquait votre vision trop réaliste de la situation, on la trouvait trop pessimiste et il se trouve que vous avez vu juste. D'ailleurs, 1er décan, Mercure étant en bonne position toute la semaine, vous y verrez de plus en plus clair, non seulement dans ce qui se passe mais dans les conséquences que cela peut avoir ; et vous serez écouté !

Balance

N'étant plus concerné par Uranus jusqu'en novembre, le 3e décan peut souffler et avec l'aide de Vénus, toute la semaine, vous vous sentirez plus léger que jamais. Vous aurez l'impression d'avoir un poids en moins sur les épaules et vous ne vous tromperez pas. Cela dit, certains peuvent aussi se préparer à un petit voyage puisqu'il y a encore un week-end prolongé à prévoir (pentecôte) et que vous avez peut-être prévu de partir de chez vous pour aller passer quelques jours décontractés chez des proches.

Scorpion

Vous faites partie des signes qui peuvent être secoués par la conjoncture qui s'installe cette semaine. Certains auront envie de rompre un engagement de longue date. Évidemment, cela ne se fera pas du jour au lendemain mais même si votre décision est très surprenante, vos proches s'y attendaient plus ou moins. Vous-même aviez cela en tête depuis quelque temps, sans peut-être pouvoir le formuler très clairement. Vous aviez besoin d'un coup de pouce et voilà que le ciel (ou un proche) vous le donne (1er décan).

Sagittaire

Cette semaine, Mars en Verseau et Uranus en Taureau ne peuvent que chambouler un peu vos habitudes. Mais certains changements vous seront profitables, même si au départ vous auriez préféré que ça reste " comme avant ". Cela dit, la conjoncture est difficile à interpréter et peut produire des situations très diverses, leur point commun étant la notion de changement brusque, inattendu. 3e décan, la semaine sera top si vous avez quelqu'un à séduire, ou si vous voulez être plus attentif à votre couple.

Capricorne

Pour vous, ça va dans le bon sens même si la restrictive Saturne domine encore pour l'instant. Uranus arrive et vous permettra de faire du neuf avec de l'ancien. Vous êtes un des signes les mieux servis par cette bizarre conjoncture (Mars en Verseau, Uranus en Taureau), certains pouvant soudain se mettre à gagner beaucoup d'argent ou au contraire à dépenser leurs économies, mais pour une bonne cause. Quoi qu'il en soit, l'économie elle-même pourrait connaître quelques soubresauts.

Verseau

On pourrait interpréter la conjoncture et surtout Mars dans votre signe comme une forte détermination à moderniser, réformer et faire bouger les lignes. Et cela, autant au plan personnel que d'une manière plus générale. Il peut s'être passé, ou se passer quelque chose qui obligera le pays à changer son mode de fonctionnement, surtout dans le domaine financier (le Taureau, où Uranus s'installe, représente l'argent). Mais un problème de nature écologique peut aussi se révéler très délicat.

Poissons

Le ciel n'a que des bons aspects pour vous, surtout 1er et même une partie du 2e décan. Jupiter et Neptune sont en phase et décuplent votre compassion. Et il y aura peut-être de quoi quand on considère l'état du ciel ! Cette semaine, Mars entre en Verseau, et Uranus en Taureau. Mars étant " chez " Uranus, la planète sera virulente et c'est peut-être le domaine financier qui sera impacté par un crack. A moins qu'un pays lointain ne se trouve dans des conditions dramatiques.