L'horoscope du 13 mai 2018

publié le 13/05/2018 à 08:24

Bélier

Mercure perd toute son agressivité en entrant en Taureau, le domaine de Vénus. Et apparemment, votre intérêt sera de prendre des gants dans vos échanges. N'imposez pas vos volontés, vous aurez affaire à des interlocuteurs bien plus résistants ou obstinés que vous et le seul moyen d'obtenir ce que vous voulez ce sera de les flatter et de les prendre par les sentiments. Oubliez toute attitude impérieuse, au profit d'une attitude conciliante.



Taureau

Ce qui vous appartient, vos acquis, votre bien-être semblent menacés 1er décan ? Mercure vous aidera à voir comment vous pouvez tirer profit de la situation. Ce n'est bien sûr pas une menace physique mais cela vient d'une situation que vous ne contrôlez pas et qui vous apparaît comme déstabilisante. Et effectivement, si vous êtes du tout début du signe, les influx d'Uranus sont actifs aujourd'hui et vos craintes prennent de l'ampleur. Ne leur accordez pas trop de place et faites marcher vos neurones.



Gémeaux

Mercure étant dans votre 12ème secteur, votre tendance à être indiscret ou à travestir la vérité va vous desservir dans les prochains jours, 1er décan. Essayez de ne pas vous laisser aller, juste pour rire, à raconter des bobards ou à révéler ce que vous devriez garder pour vous. Toutefois, vous pouvez être mal à l'aise pendant une journée chacun parce que vous aurez une petite douleur quelque part ou un souci à propos d'un proche (1er décan jusqu'au 19 mai).



Cancer

La conjoncture n'est pas encore calmée pour ceux de la fin du signe, les tensions vont persister quelques jours. En revanche, ça va fort pour ceux de juin. Le bon aspect d'Uranus commence à être actif, de plus il est potentialisé par Mercure et par la Lune. Mercure en Taureau c'est cadeau, vous aurez des facilités à prendre des contacts et surtout vous recevrez des nouvelles, des coups de fil, des courriers parfois inattendus. Mais c'est juste pour ces jours-ci et pour ceux de juin, donc.



Lion

Mercure occupe à présent le zénith de votre zodiaque et vous invite à écouter l'un de vos parents ou à faire la morale à l'un de vos proches, un enfant par exemple. Mais il risque d'y avoir un problème si vous êtes du tout début du signe, c'est que votre interlocuteur vous répondra ! Il ou elle sera en contradiction avec vous et vous serez surpris parce que ce sera peut-être la première fois que cela arrive. Dans ce cas, dites-vous que vous n'en avez pas fini (né entre le 23 et le 26 juillet).



Vierge

Vous apprécierez Mercure en Taureau car on vous donnera raison dès que vous affirmerez quelque chose. En outre les autres vous feront une totale confiance. Qu'il s'agisse de vos collègues, de vos proches, de vos enfants, on prendra vos paroles en considération, on les trouvera justes et utiles. On ne vous le dira peut-être pas et il faudra savoir décrypter les silences de vos interlocuteurs car ils seront justement révélateurs du fait que vous les incitez à réfléchir.



Balance

Mercure s'installe dans un de vos secteurs financiers. Il va falloir vous occuper d'un placement ou de la vente d'un bien qui peut se révéler plus rapide que prévu. Ce sont des possibilités, pas des certitudes car Mercure est rapide et si vous êtes du 1er décan (le plus concerné) vous recevrez Mercure jusqu'à samedi prochain, et ce sera chaque membre du décan à son tour. Aujourd'hui ce sont ceux du 23 septembre qui sont concernés par exemple, et demain ceux du 24.



Scorpion

La planète des échanges s'installe face à vous, dans le secteur des autres, donc vous avez intérêt à être sérieusement à l'écoute de ce qu'on vous dira 1er décan. Vous ne voudrez peut-être pas entendre certaines paroles, elles vous déstabiliseront (né entre le 23 et le 25 octobre) mais ne faites pas comme si ce qu'on vous disait n'avait pas de valeur, ou comme si la situation qui se profile n'était pas possible. Vous risquez d'être surpris si vous n'acceptez pas d'entendre...



Sagittaire

Avec Mercure au Taureau vous aurez peut-être à transmettre de votre expérience à quelqu'un de plus jeune que vous. A moins que vous ne fassiez un stage. En fait, ce sera très bref car Mercure est rapide et le stage en question pourrait durer une journée. On peut aussi penser que quelqu'un va venir dans votre entreprise pour vous faire une conférence sur un sujet quelconque et vous l'apprécierez. Enfin, autre interprétation possible : un petit problème de forme, de santé...



Capricorne

La conjoncture est bonne pour vous car Mercure en Taureau accentue votre habileté et vous permet aussi de valoriser votre travail aux yeux des autres. Malheureusement, cela ne dure pas, maximum une journée pour chaque membre du 1er décan, et chacun à son tour jusqu'à samedi prochain. Aujourd'hui, ce sont ceux des 22, 23, 24 décembre qui peuvent être sensible aux bonnes vibrations de cette planète : une conversation avec un proche vous verra fier de vous.



Verseau

A un moment ou à un autre du transit de Mercure en Taureau, il faudra parler maison, travaux, déco, déménagement peut-être. Surtout si vous êtes de janvier. Depuis le début de l'année je vous parle de cet aspect dynamique d'Uranus qui influence déjà ceux qui sont nés entre le 20 et le 24 janvier qui, effectivement, vont connaître des changements dans le domaine intime, familial, ou... immobilier. Vous pouvez aussi décider d'acheter, mais ce sera

une vraie contrainte pour vous !



Poissons

Mercure vous vaudra d'agréables appréciations, ou c'est vous qui saurez parler aux autres avec tant de gentillesse qu'ils ne pourront rien vous refuser. C'est parfois une force chez le Poissons que d'utiliser la gentillesse pour obtenir ce qu'ils veulent car l'autre se sent mal s'il vous dit non et vous n'hésitez pas, en général, à en rajouter pour qu'il se sente coupable. Mais bon, ce sera avec une seule personne et une journée dans la semaine qui vient (1er décan).